Giá thuê căn hộ Thuận An cao nhất Bình Dương

Cập nhật diễn biến mới nhất trong tháng 11/2020, các đơn vị nghiên cứu thị trường tại TP. HCM lần lượt công bố khảo sát giá cho thuê căn hộ tại 3 thị trường bất động sản lớn nhất Đông Nam Bộ là: Khu Đông TP.HCM, Bình Dương và Biên Hoà. Khảo sát trên dòng sản phẩm 1, 2, 3 phòng ngủ của các dự án tiêu biểu cho thấy: Giá cho thuê căn hộ tại Bình Dương cao gấp đôi mức giá tại Biên Hòa (Đồng Nai) và tương đương với giá thuê các căn hộ cao cấp tại khu Đông TP.HCM.



Tỷ lệ hấp thụ căn hộ tại Bình Dương cao kỉ lục, đạt 97%

Mức giá cho thuê hấp dẫn khiến thị trường căn hộ tại Bình Dương sở hữu tỷ lệ hấp thụ kỉ lục lên tới 97% theo báo cáo của CBRE. Điều này có nghĩa: Cứ 100 căn hộ được chào bán tại Bình Dương thì có 97 căn được hấp thụ.

Riêng tại thị trường Bình Dương, hiện tượng phân hoá giá thuê thể hiện rõ rệt giữa các thành phố lớn nhất: Dĩ An, Thuận An và Thủ Dầu Một. Tại Dĩ An, giá cho thuê căn hộ 2 – 3 phòng ngủ rơi vào mức 5 – 10 triệu/tháng với các dự án Samsora Riverside, Him Lam Phú Đông, Bcons Suối Tiên. Tại Thuận An, mức giá cho thuê căn 2 – 3 phòng ngủ tại các dự án The Habitat, Luxury Residence, The Canary Heights giao động từ 8 – 20 triệu/tháng. Tại Thủ Dầu Một, căn hộ Midori Park The View, Sora Garden, ICJ có mức giá thuê bình quân từ 8 – 15 triệu/tháng. Tính sơ bộ, Thuận An là thị trường sở hữu mức giá cho thuê căn hộ hấp dẫn nhất, cao gấp đôi Dĩ An, gấp rưỡi Thủ Dầu Một và ngang bằng với khu Đông TP.HCM. Đáng chú ý, suất đầu tư căn hộ tại Thuận An tương đương với các thị trường lân cận và chỉ bằng 1/3 của khu Đông TP.HCM.

Tâm điểm để phát triển căn hộ cho chuyên gia

Giới chuyên gia nhận định, tại Bình Dương, Thuận An là khu vực phù hợp nhất để phát triển thành trung tâm lưu trú số 1 của các chuyên gia nước ngoài. Địa phương này sở hữu cơ sở hạ tầng, tiện ích vượt trội với: 2 trung tâm thương mại Lotte Mart và Aeon Mall, bệnh viện quốc tế Becamex đầu tiên của Bình Dương, sân Golf 18 lỗ Sông Bé, bệnh viện phụ sản Quốc Tế 1.200 giường khởi công trong năm 2021, Đại học Việt Nam – Singapore khởi công trong năm 2021. Yếu tố hạ tầng và tiện ích là động lực mấu chốt thu hút các chuyên gia nước ngoài sinh sống.



Công nghiệp phát triển là lợi thế để căn hộ cho thuê tại Thuận An tăng trưởng

Mặt khác, Thuận An là nơi đầu tiên phát triển các tổ hợp căn hộ đẳng cấp quốc tế. Vì vậy, địa phương này trở thành điểm đến được lựa chọn đầu tiên của các chuyên gia khi tìm kiếm một không gian sống phù hợp.

Về mặt vị trí, Thuận An là tâm điểm của các khu vực công nghiệp chính tại Bình Dương: Thủ Dầu Một, Bến Cát, Tân Uyên, Thuận An, Dĩ An. Sống tại Thuận An, các chuyên gia dễ dàng di chuyển tới tất cả các khu công nghiệp thuộc địa phận Bình Dương.

Sở hữu tiềm năng khổng lồ chưa được khai phá, Thuận An được đánh giá là điểm sáng để đầu tư và phát triển căn hộ tại Bình Dương. Tiêu biểu là dự án Phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astral City do Phát Đạt làm chủ đầu tư và phát triển, Tập đoàn Danh Khôi hợp tác đầu tư.



Phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astral City tọa lạc mặt tiền quốc lộ 13, liền kề nhiều trung tâm thương mại, khu công nghiệp lớn,…

Astral City được đánh giá là dự án lớn nhất tại Bình Dương với 8 tòa tháp cao 40 tầng, được thổi hồn bởi kiến trúc sư danh tiếng Mark Edwards Butler – tác giả của công trình Water Cube tại Thế Vận Hội Bắc Kinh (2008) cùng hàng loạt công trình biểu tượng trên thế giới. Khi hoàn thành, Astral City được kỳ vọng sẽ trở thành một biểu tượng mới của cả Bình Dương.

Tọa lạc tại mặt tiền quốc lộ 13, Astral City sở hữu không gian sống đẳng cấp quốc tế với nhiều tiện ích mà chưa khu đô thị nào tại Bình Dương có được: suối nhiệt đới trung tâm dự án dài 300m kết hợp cùng tuyến phố thương mại mang đến một không gian như suối Cheonggye giữa lòng Seoul; tuyến phố shopping – ẩm thực – giải trí kết hợp chuỗi trung tâm thương mại ôm trọn 300m mặt tiền quốc lộ 13; hệ thống rạp chiếu phim quy mô hơn 1.000m2; 2 công viên trung tâm cùng tổ hợp vui chơi trẻ em lên đến 2.000m2; 6 hồ bơi vô cực và vườn trên không, Yoga, Spa; Sảnh đón 5 sao,… Đặc biệt, Astral City được vận hành bởi CBRE – Thương hiệu quản lý và vận hành bất động sản hàng đầu thế giới.

Theo DKRA Vietnam – Tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án, để sở hữu Astral City, khách hàng chỉ phải thanh toán 30% giá trị căn hộ đến khi nhận nhà. Đặc biệt, đợt đầu chỉ thanh toán 15% giá trị sản phẩm và 5% mỗi 6 tháng tiếp theo, ngân hàng VP Bank hỗ trợ tài chính với khoản vay lên đến 70% giá trị sản phẩm trong vòng 25 năm, ân hạn gốc và tài trợ lãi trong vòng 24 tháng. Với chương trình ưu đãi hấp dẫn bậc nhất Bình Dương, Astral City hiện là dự án được đông đảo nhà đầu tư lựa chọn.

Thi Vi