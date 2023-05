Rộng cửa kết nối

Những năm gần đây, khu Tây TP.HCM đang có sự thay đổi nhanh chóng. Điển hình là các tuyến giao thông trọng điểm như: Quốc lộ 1A, cao tốc TP.HCM – Trung Lương, đại lộ Nguyễn Văn Linh, đại lộ Võ Văn Kiệt hoàn chỉnh, giúp kết nối khu Tây không chỉ với TP.HCM mà còn với các vùng kinh tế trọng điểm. Bên cạnh đó, những quy hoạch mới như: tuyến nối từ Đại lộ Võ Văn Kiệt vào cao tốc TP.HCM – Trung Lương, tuyến Saigon BRT số 1, 3a (Bến Thành – Tân Kiên), tuyến xe điện mặt đất số 1 (Sài Gòn – Chợ Lớn – Bến xe miền Tây, đề án xây dựng cầu Bình Tiên 3.507 tỷ đồng bắc qua kênh Đôi nối giữa quận 6 và quận 8… càng làm tăng sức hút và tiềm năng bất động sản tại khu Tây. Từ khu Tây, cư dân chỉ mất từ 15-20 phút để kết nối trực tiếp đến quận 1 thông qua đại lộ Võ Văn Kiệt gồm 8 làn xe. Đây là một lợi thế mà nhiều khu vực khác không có được.



Hình ảnh thực tế khu Tây TP.HCM

Không chỉ vậy, TP.HCM cũng đang tìm nhà đầu tư cho dự án mở rộng trục đường An Dương Vương quận 8 – Bình Tân. Theo đó, đường An Dương Vương được quy hoạch mở rộng với tổng chiều dài 10,65km, mặt cắt ngang 6 làn xe, lộ giới 30m, tổng vốn đầu tư 6.960 tỷ đồng. Cuối đường An Dương Vương cũng chính là đường Vành đai 2. Sau khi Cầu Phú Định được khởi công và hoàn thành sẽ kết nối trực tiếp với trục đại lộ Nguyễn Văn Linh thông qua đường Trịnh Quang Nghị.

Do đó, hiện An Dương Vương đóng vai trò là trục xương sống của toàn khu Tây khi vừa cắt ngang đại lộ Võ Văn Kiệt, vừa tiếp giáp Vành đai 2. Đây là tuyến đường được người dân ưu tiên lựa chọn khi di chuyển về trung tâm trong thời gian tới.

Trung tâm giao thương lâu đời nhất của người Sài Gòn

Không phải quận 1, từ trăm năm trước, khu Tây mới là trung tâm giao thương sầm uất nhất của khu vực phía Tây với những điểm chợ đầu mối, bến xe tấp nập kẻ bán người mua có tuổi đời tính bằng thế kỷ như chợ Lớn, Bình Tây, An Đông, Kim Biên, bến xe miền Tây…

Do phát triển lâu đời, là cửa ngõ của miền Tây, khu Tây Sài Gòn như quận 5, quận 6, Bình Tân, Tân Phú hiện đang hình thành dải giao thương vô cùng sầm uất. Tại đây, hệ thống hạ tầng đã hiện hữu, tỷ lệ dân số đông đúc nên thị trường bất động sản luôn duy trì sức nóng và đặc biệt thu hút người mua ở thực.

Nở rộ tiện ích vỹ mô

Ngoài khu trung tâm, khu Tây là nơi đón thương hiệu ngoại mạnh mẽ và sớm nhất tại TP.HCM. Điển hình như trung tâm thương mại AEON Mall, cụm rạp chiếu phim Galaxy, siêu thị BigC, CoopMart, CircleK, Bmart, Mc Donald’s, CGV, Auchan, Parkson…

Nơi đây cũng sở hữu hệ thống tiện ích công huyết mạch của thành phố với Khu y tế kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangri-la, Bệnh viện Quốc tế Thành Đô, Bệnh viện Đại học Y Dược, Bệnh viện Nhi Đồng 3, Công viên văn hoá Đầm Sen…

“Kích hoạt” thị trường nhà phố biệt thự

Với tốc độ phát triển ổn định, dân cư và hạ tầng hiện hữu, khu Tây Sài Gòn luôn là điểm đến được người mua ở và giới đầu tư ưu tiên lựa chọn. Tuy nhiên do mật độ dân số đông, quỹ đất sạch gần như cạn kiệt, việc tìm kiếm dự án nhà phố ngay lõi trung tâm là điều vô cùng khó.

Nửa cuối 2019, khu Tây bất ngờ kích hoạt đường đua phân khúc nhà phố liền kề khi ra mắt dự án Lux Home Gardens với 105 căn nhà phố liền kề. Đây là dự án nhà phố duy nhất tại khu Tây được công bố trong năm 2019.



Phối cảnh khu dân cư Lux Home Gardens

Toạ lạc trên trục đường “vàng” An Dương Vương, Lux Home Gardens bao gồm 105 căn nhà phố liền kề và shophouse được xây dựng thành các dãy nhà phố riêng biệt, hoàn chỉnh sổ đỏ riêng cho từng căn. Dự án được quy hoạch theo tiêu chuẩn KDC Compound với hệ thống an ninh bảo vệ 24/7. Ngoài ra, dự án còn sở hữu đường nội bộ rộng 7-12m và đặc biệt tất cả các căn đều có Garage để xe hơi riêng biệt.



Lux Home Gardens bao gồm 105 căn nhà phố liền kề và shophouse

Với mức giá chào bán ra thị trường là 6,8 tỷ/căn nhà phố hoàn thiện, Lux Home Gardens hứa hẹn sẽ tạo sức hút lớn trên thị trường khu Tây vào giai đoạn cuối năm 2019.

“KDC Lux Home Gardens được bao quanh bởi hàng loạt các dự án chung cư lớn như Akari City, Citygate 3, The Avila, Diamond River Side… Khi các dự án này hoàn thành sẽ thu hút khoảng 15.000 hộ dân về đây sinh sống và đặt biệt khi đường An Dương Vương mở rộng ra 30m, giá nhà phố liền thổ tại khu vực này được dự báo tăng lên nhanh chóng”, đại diện đơn vị phát triển dự án chia sẻ.

Thông tin dự án: Hotline: 0911 59 79 39 – 0907 188 388

Thu Hiền

Link bài gốc: http://thanhnienviet.vn/2019/11/19/vuot-mat-dong-nam-khu-tay-tp-hcm-bat-ngo-tung-nguon-cung-nha-pho-lien-ke