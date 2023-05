Waterpoint Nam Long - Có nên đầu tư dự án lớn nhất Bến Lức, Long An?

Tổng quan

Waterpoint Nam Long là một trong những dự án bất động sản nổi bật nhất khu vực Bến Lức, Long An nhờ quy mô rộng lớn, vị trí đắc địa và quy hoạch đồng bộ, đầy đủ tiện ích. Khu đô thị Waterpoint do Tập đoàn Nam Long là chủ đầu tư, được ví như một thành phố thu nhỏ bên dòng Vàm Cỏ Đông, với không gian sông nước trong lành, mát mẻ. Với tổng diện tích 355ha, Waterpoint Nam Long cung ứng gần 10.000 sản phẩm nhà phố, shophouse, biệt thự và căn hộ, chia thành 5 phân khu. Trong đó, The Aquaria là phân khu mới nhất đang được mở bán, với các sản phẩm dinh thự, biệt thự view sông sang trọng, bề thế.

Vị trí

Khu đô thị Waterpoint Nam Long được quy hoạch trên địa bàn xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Ngay mặt tiền dự án là Tỉnh lộ 824 – trục đường kéo dài từ huyện Bình Chánh, TP.HCM tới huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đến cao tốc Trung Lương và nối với Quốc lộ 1. Từ vị trí dự án Waterpoint Nam Long đi về TP.HCM qua Quận 7 hay Bình Tân đều thuận tiện, hoặc có thể tới cao tốc Bến Lức – Long Thành và đường vành đai 4 để đi miền Tây, Đồng Nai. Đặc biệt, ba mặt của dự án đều giáp sông Vàm Cỏ Đông nên cư dân có thêm một lựa chọn giao thông nữa là đường sông.

Tiện ích

Với định hướng phát triển một khu đô thị kiểu mẫu tại Long An, chủ đầu tư Nam Long chú trọng đầu tư vào hệ thống tiện ích cho dự án Waterpoint, với đầy đủ trường học, nhà thuốc, phòng khám, bệnh viện, khu thể thao, siêu thị, thậm chí có cả chùa và nhà thờ. Nhờ vậy, khu đô thị Waterpoint Nam Long sẽ hình thành một cộng đồng ven sông với đủ mọi tiện ích, đáp ứng các nhu cầu của cư dân ngay tại nội khu mà không cần đi đâu xa. Waterpoint Nam Long có tới 6 công viên, trong đó có công viên bờ sông đã hiện hữu, mang đến không gian thư giãn mát mẻ, trong lành cho cư dân. Ngoài ra, dự án Waterpoint Nam Long còn có bến thuyền, có thể quy hoạch làm đường sông đi từ TP.HCM và các tỉnh lân cận trong tương lai. Riêng phân khu dinh thự The Aquaria sẽ có những tiện ích đặc quyền dành cho cư dân.



Khu đô thị Waterpoint Nam Long có đến 6 công viên



Nội khu được bố trí nhiều khu cây xanh, vườn cảnh quan

Thiết kế

Tương tự như các dự án khác của Nam Long như Akari City, Mizuki Park, khu đô thị Waterpoint Long An được thiết kế theo phong cách Nhật, từ kiến trúc nhà ở, cảnh quan đến nội khu đều. Ở các phân khu đã hoàn thiện bàn giao, có thể thấy đường nội khu rộng rãi, được tráng nhựa sạch sẽ, cây cối xanh mát. Ghé thăm một căn nhà phố đã bàn giao tại dự án Waterpoint, ekip Đánh giá dự án của Batdongsan.com.vn nhận thấy nhà có thiết kế thoáng mát, hợp lý, tối ưu diện tích, dễ bố trí nội thất.



Khu nhà phố đã hoàn thiện, bàn giao



Bên trong một căn nhà thực tế đã được chuyển đổi công năng để kinh doanh homestay

Batdongsan.com.vn cũng đã ghé thăm mẫu dinh thự thuộc phân khu The Aquaria đang mở bán, với diện tích cực rộng, từ 600-1000m2. Thiết kế biệt thự The Aquaria có 2 kiểu kiến trúc chính là mái bằng và mái dốc, người mua có thể tùy theo sở thích, phong cách cá nhân để lựa chọn.

Giá bán

Dự án Waterpoint Nam Long được mở bán đợt đầu năm 2020, với giá khoảng 2,7-2,9 tỷ/căn nhà phố diện tích 90m2, chưa bao gồm VAT. Các đợt mở bán của dự án Waterpoint đều được thị trường đón nhận, đạt 100% giỏ hàng. Đến nay, chủ đầu tư đã bán hết nhà phố, hiện trên thị trường chỉ còn hàng chuyển nhượng, với mức giá tham khảo tại các tin đăng trên Batdongsan.com.vn vào khoảng từ 3-3,2 tỷ/căn. Với những căn vị trí đẹp như gần công viên, giá rao bán có thể lên tới 4 tỷ. Với phân khu mới nhất là dinh thự The Aquaria, các sản phẩm có giá bán dự kiến như sau: dinh thự vườn giá từ 9-16 tỷ/căn, dinh thự ven sông giá từ 22-30 tỷ/căn (đã gồm VAT).

Đánh giá tiềm năng

Batdongsan.com.vn đánh giá khu đô thị Waterpoint Nam Long sở hữu nhiều điểm mạnh như vị trí và kết nối thuận tiện tới TP.HCM cũng như các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, địa thế ven sông thoáng mát, quy hoạch đồng bộ, tiện ích phong phú. Trong tương lai, dự án sẽ còn được hưởng lợi từ hạ tầng, giao thông ngày càng hoàn thiện của khu vực Bến Lức, Long An nên tiềm năng tăng giá là rất lớn. Dù mua để ở hay để đầu tư, các sản phẩm tại dự án Waterpoint Nam Long đều là lựa chọn đáng cân nhắc để xuống tiền. Người mua và nhà đầu tư nên tính toán nhu cầu, mục đích mua và tầm tài chính để tìm kiếm sản phẩm phù hợp tại dự án này.

Lan Chi