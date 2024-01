Welltone Luxury Residence Làm Hài Lòng Khách Hàng Khi Đẩy Nhanh Tiến Độ Thi Công

Được kỳ vọng trở thành khu căn hộ hạng sang đáng sống bậc nhất tại TP. Nha Trang, Welltone Luxury Residence với vị trí đắc địa, tiện ích đẳng cấp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán hấp dẫn đang ngày càng gia tăng sức hút với khách hàng nhờ tiến độ xây dựng vượt trội, diện mạo công trình đang dần hình thành rõ nét.

Tiến Độ Củng Cố Niềm Tin

Thời gian này, tại công trình dự án căn hộ Welltone Luxury Residence không khí trở nên nhộn nhịp và khẩn trương hơn bao giờ hết với nhịp độ thi công liên tục cả ngày lẫn đêm để chuẩn bị những bước cuối cùng cho công tác đóng nắp hầm và tiến hành xây lên phần thân, đảm bảo thời gian bàn giao và chất lượng dự án tốt nhất như đã cam kết với khách hàng

Không khí nhộn nhịp và khẩn trương tại công trường công trình dự án Welltone Luxury Residence, các hạng mục đều được đẩy nhanh tiến độ cả ngày lẫn đêm để sớm đưa dự án về đích đúng cam kết với khách hàng.

Ghi nhận thực tế tại dự án, các đối tác thực hiện luôn nỗ lực không ngừng với mục tiêu chất lượng dự án và an toàn làm trọng tâm, cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc để mang đến cho khách hàng một nơi an cư chất lượng xứng tầm.

Là tổ hợp căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại, giải trí và nghỉ dưỡng tại TP.Nha Trang, Welltone Luxury Residence lấy cảm hứng từ những con sóng hiền hòa, ôm ấp bờ biển, với nhiều đường cong mềm mại, tạo nên một biểu tượng kiến trúc mới của khu vực và định hình phong cách sống mới cho giới tinh hoa, quý tộc. Dự án với tổng diện tích: 11.115,7 m2 với 3 tòa tháp và gồm 1.341 căn hộ.

Đánh giá về tiến độ xây dựng vượt trội của Welltone Luxury Residence, nhiều chuyên gia địa ốc cho rằng, trong bối cảnh ngành xây dựng, bất động sản đối mặt với nhiều thách thức thì những dự án đẩy nhanh tiến độ xây dựng vượt trội như Welltone Luxury Residence càng trở thành điểm sáng của thị trường, minh chứng cho uy tín, tiềm lực và tâm huyết của chủ đầu tư trong việc phát triển dự án và đồng thời mang đến niềm tin, sự an tâm của khách hàng và nhà đầu tư.

Đến thăm dự án vào những ngày cuối năm, chị Thùy Tiên (Hà Nội) vô cùng bất ngờ khi tiến độ xây dựng rất nhanh chóng và mỗi lần có mặt tại công trình dự án là mỗi lần chị cảm nhận được những thay đổi rõ rệt. “Một dự án đảm bảo tiến độ xây dựng và đẩy nhanh công tác thi công để sớm bàn giao cho khách hàng như Welltone Luxury Residence rất được lòng khách hàng trong bối cảnh như hiện nay. Tôi nhìn thấy tiềm năng kinh tế rất lớn của dự án, khi tiến độ xây dựng nhanh chóng để bàn giao nhà vào năm 2026 cùng nhịp với việc Nha Trang, Khánh Hóa lên thành phố trực thuộc trung ương sẽ giúp gia tăng giá trị của dự án, bên cạnh đó là có thể khai thác cho thuê lại với khoản lợi nhuận rất lớn.” – chị Tiên nói.

Chủ đầu tư dự án Welltone Luxury Residence cho biết, đây là dự án đánh dấu "cái bắt tay" chiến lược của các đối tác uy tín trên thị trường để mang đến những căn hộ kết tinh giá trị của một bất động sản hạng sang, tiên phong kiến tạo chuẩn mực và phong cách sống mới cho giới thượng lưu. Trong đó, bảo chứng cho chất lượng và tiến độ “thần tốc” của dự án là tổng thầu xây dựng Thế Sơn, đơn vị giám sát thi công, đảm bảo chất lượng công trình là tập đoàn Apave Châu Á – Thái Bình Dương. Ngoài ra, dự án được thiết kế tinh tế và hài hoà bởi các kiến trúc sư tài hoa từ tập đoàn DKO Architecture.

Sự hội tụ những thương hiệu uy tín của các đối tác tên tuổi không chỉ bảo chứng cho chất lượng dự án mà còn khiến cho viên ngọc quý Welltone Luxury Residence thêm phần hoàn mỹ và ngày càng ghi điểm với khách hàng.

Sức Hút Căn Hộ Cao Cấp Sở Hữu Lâu Dài Trên ‘Cung Đường Tỷ Đô’ Trần Phú – Nha Trang

Quỹ đất ngày càng khan hiếm, những dự án bất động sản hình thành trên cung đường biển Trần Phú tuyệt đẹp luôn được giới đầu tư săn đón. Tuy vậy, các dự án lại chủ yếu là khách sạn và condotel có thời hạn sở hữu 50 năm nên những dự án với pháp lý sở hữu lâu dài như Welltone Luxury Residence được đánh giá sẽ mang đến tiềm năng sinh lời bền vững hơn cho khách hàng.

Toạ lạc tại giao lộ thịnh vượng mặt tiền đường Trần Phú và Xóm Cồn, giao điểm giữa sông Cái và vịnh Nha Trang. Welltone Luxury Residence thu hút mọi ánh nhìn bởi lối thiết kế kiến trúc sang trọng, tinh tế. Giữa “trái tim” của phố biển xinh đẹp Nha Trang, những chủ nhân tương lai sẽ dễ dàng tiếp cận mọi tiện ích hiện hữu từ vui chơi, giải trí, mua sắm, y tế, giáo dục…trong bán kính chỉ từ 1 đến 3 phút di chuyển, đến sân bay Quốc tế Cam Ranh chỉ từ 20 phút.

Tại Welltone Luxury Residence còn được sở hữu hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp với : Hồ bơi tràn vô cực, Sân tập Yoga và Thiền ngoài trời, Gym, Sauna & Spa, khu vui chơi trẻ em, Sảnh đón tiếp sang trọng… Và một trong những điểm nhấn không thể bỏ qua tại dự án chính là phố đi bộ trên không 1.800m2 lần đầu tiên xuất hiện tại Nha Trang.

Không gian xanh được bố trí linh hoạt, tinh tế trong toàn dự án. Đặc biệt, công viên nội khu 2.000m2 giúp thanh lọc không khí, tiết kiệm năng lượng, tốt cho sức khỏe và tinh thần cho cư dân tương lai của Welltone Luxury Residence. Dự án mang đến một cuộc sống chuẩn mực, an ninh tuyệt đối 24/7 với đội ngũ bảo vệ, quản lý chuyên nghiệp, hệ thống camera an ninh khép kín… Tất cả đảm bảo sự riêng tư và an toàn cho chủ nhân.

Điều mà anh Tuấn Trịnh (TP.HCM) tâm đắc nhất khi sở hữu căn hộ tại Welltone Luxury Residence là dự án có tầm nhìn vô cùng đắt giá ra một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới cùng địa thế phong thủy “cận biển, kề sông” cực tốt, mang lại giá trị về tài lộc và sức khỏe cho cư dân. Với anh Trịnh, để tìm được một dự án căn hộ có được ví trí như vậy là không dễ.

Bên cạnh vị trí độc tôn, pháp lý tốt thì chính sách thanh toán hấp dẫn giúp sở hữu căn hộ dễ dàng của Welltone Luxury Residence cũng khiến khách hàng vô cùng ưng ý và nhanh chóng xuống tiền đặt chỗ. Theo đó, chỉ cần chỉ trả mức giá khởi điểm thấp từ 6% là đã sở hữu ngay căn hộ hạng sang tại vịnh biển Nha Trang, nhận nhà thanh toán chỉ 60%, phần còn lại được trả chậm trong vòng 24 tháng. Ngoài mức chiết khấu lên đến 20%, khách hàng còn được hỗ trợ gói vay ưu đãi lên đến 70% từ ngân hàng PVCombank, thanh toán trải dài trong 48 tháng và đặc biệt hơn, trong giai đoạn này sở hữu căn hộ Welltone Luxury Residence, khách hàng còn có cơ hội nhận được quà tặng kim cương giá trị.

Giới chuyên gia nhận định, với chính sách này, người mua chỉ cần một khoản tích lũy không quá lớn là đã có thể sở hữu một căn hộ hạng sang đầy mơ ước tại thành phố du lịch nổi tiếng bậc nhất Việt Nam.

Tầng 11 tòa nhà Gold Coast, 1 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang

Hotline: 0903719779 – Website: www.welltone.vn

— Thảo Nhi —