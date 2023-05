Lối đi riêng của An Gia trong phân khúc căn hộ tầm trung

Hợp tác với quỹ đầu tư Nhật – Creed Group từ năm 2015, An Gia liên tục cho ra mắt hàng loạt dự án căn hộ với giá bán tầm trung. Giữa hàng trăm dự án cùng phân khúc, An Gia vẫn về đích thần tốc với chiến lược chăm chút thiết kế kiến trúc, mạnh tay đầu tư cho tiện ích, tự mở lối đi riêng trong hành trình làm hài lòng khách hàng.

Giờ đây khi nhắc đến An Gia là nhắc tới những chuẩn mực trong thiết kế nhà ở tầm trung, nơi có dàn tiện ích vượt trội chỉ có thể tìm thấy ở những dòng sản phẩm phân khúc cao cấp. Bên cạnh việc bàn giao thêm những tiện ích không thường thấy ở phân khúc này như sảnh đón sang trọng, phòng sauna, hồ bơi tiêu chuẩn Olympic, máy tập đa năng… An Gia còn ưu tiên sử dụng các trang thiết bị chất lượng như chậu rửa bếp Hafele hay tủ bếp của Casta/An Cường có tính năng chống va đập khi đóng/mở, đồng thời trang bị hệ thống an ninh đa lớp, khóa số từ thông minh, video call comelit/ABB để bảo đảm an toàn cho cư dân.



Thiết kế sảnh đón hiện đại hiếm thấy tại các căn hộ phân khúc tầm trung

Không dừng lại ở đó, các căn hộ có ban công của An Gia đều có kích thước rộng với lan can kính cường lực cao 1,5m, độ dày 10 – 12mm, tương đương chỉ tiêu xây dựng của một số dòng sản phẩm cao cấp trên thị trường.

Những kiến tạo khác biệt trong phân khúc nhà ở tầm trung đã giúp An Gia đã nhận được sự tín nhiệm cao của khách hàng và cả giới chuyên môn. Những dự án của An Gia đều có tỷ lệ hấp thụ tốt lên đến 90% chỉ sau 2 tháng mở bán. Năm 2018, dự án Skyline được vinh danh tại hạng mục phân khúc hạng trung tốt nhất Việt Nam. Năm 2019, dự án The Sóng Vũng Tàu lần lượt được gọi tên ở 2 giải thưởng danh giá nhất về kiến trúc: Thiết kế kiến trúc xuất sắc nhất và Thiết kế nội thất xuất sắc nhất.

Westgate thiết lập tiêu chuẩn tiện ích cho căn hộ Tây Sài Gòn

Thừa hưởng trọn vẹn các giá trị của An Gia, Westgate được kỳ vọng trở thành biểu tượng và chuẩn mực sống mới của khu Tây Sài Gòn trong bối cảnh khu vực này đang ngày càng phát triển nhưng chất lượng sống chưa được đầu tư xứng tầm.

Tổ hợp căn hộ này là dự án đầu tiên và duy nhất tọa lạc trong lõi trung tâm hành chính Bình Chánh, với 5 mặt tiền: Đối diện UBND, bệnh viện, công viên trung tâm, đại lộ Nguyễn Văn Linh, đường Tân Túc. Vị trí thuận lợi giúp cư dân dễ dàng thừa hưởng hệ thống tiện ích thương mại – dịch vụ – hành chính đa dạng.

Với quy mô lên đến 3,1ha cung cấp gần 2000 căn hộ, Westgate gây choáng ngợp khi tích hợp 50 tiện ích phục vụ mọi nhu cầu cư dân. Dự án được thiết kế như resort tại gia với không gian ngập tràn cây xanh và mặt nước. Cụ thể, ngoài cận kề công viên trung tâm rộng 2ha, ngay trong nội khu, chủ đầu tư sử dụng đến 62% quỹ đất (1,9ha) để thiết kế công viên với diện tích mặt nước khổng lồ 1.500m2. Mật độ cây xanh vượt trội mang đến không gian sống chất lượng, trong lành trong mọi thời điểm.

Dự án mạnh tay chi hàng chục tỷ để “đào sông – tạo hồ” uốn lượn xung quanh 4 toà nhà với nhiều tiện ích như hồ bơi người lớn tiêu chuẩn olympic, hồ bơi trẻ em, hồ phun nước, thác nghệ thuật,… Nhờ quy hoạch đặc biệt này, nhìn từ trên cao, tổ hợp dự án trở thành một thung lũng các dòng sông, ôm ấp khu vườn xanh tươi, mang đến nguồn sinh khí mát lành, tầm nhìn nội khu tuyệt đẹp.



Westgate nằm nay trung tâm hành chính Tây Sài Gòn, đối diện UBND và công viên trung tâm

Westgate còn "ghi điểm" bởi hệ sinh thái mang đậm dấu ấn công nghệ 4.0 như quản lý căn hộ bằng ứng dụng sắp ra mắt, các khu công cộng đều được phủ sóng wifi miễn phí… Đồng thời đây là dự án đầu tiên tại Tây Sài Gòn và trong phân khúc triển khai hệ thống lọc nước trung tâm tiêu chuẩn toàn cầu NSF, ứng dụng công nghệ màng siêu lọc sợi rỗng 0.01 micromet, cho ra nước uống theo tiêu chuẩn QCVN 01:2009/BYT được chứng nhận bởi viện Pasteur phục vụ cư dân. Chất lượng công trình cũng được “bảo chứng” bởi thương hiệu Coteccons Group – đơn vị xây dựng hàng đầu Việt Nam.

Đây chỉ là một phần tiện ích để thấy rằng, Westgate không đơn thuần là chốn an cư, đầu tư mà còn là nơi tận hưởng cuộc sống với những chuẩn mực cấp cao khác xa tiêu chuẩn căn hộ cùng phân khúc.