Westgate giải “cơn khát” căn hộ giá từ 1,8 tỷ đồng

Khan hiếm căn hộ giá từ 1,8 tỷ đồng

Theo DKRA Việt Nam, với tổng dân cư hơn 10 triệu người, cứ 5 năm TP.HCM lại tăng dân số thêm 1 triệu người và có thêm 50.000 cặp kết hôn. Vì vậy, TP.HCM đang cần một lượng nhà ở rất lớn. Thống kê khác cho thấy có đến 70% nhu cầu trên thị trường hiện nay thuộc về phân khúc căn hộ có giá bán trên trên dưới 2 tỷ đồng. Tuy nhiên một nghịch lý đang diễn ra là nguồn cung phân khúc căn hộ với mức giá vừa túi tiền ngày càng khan hiếm.

Ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu & Phát triển của hãng tư vấn DKRA Vietnam cho biết, trong 5 năm trở lại đây, thị trường bất động sản phát triển sôi động nhưng cũng bộc lộ nhiều thách thức, giá nhà tăng cao, vượt xa mức tăng thu nhập bình quân đầu người và liên tục lập mặt bằng giá mới trên mỗi phân khúc. “Nguồn cung phân khúc nhà ở có mức giá trung bình ngày càng khan hiếm khi các chủ đầu tư tập trung phát triển bất động sản hạng A hay B. Điều này dẫn đến việc sở hữu nhà ở cho những người có thu nhập trung bình, đặc biệt là người trẻ, ngày càng khó khăn hơn”, ông Nguyễn Hoàng nhận định.



Dự án Westgate ngay trung tâm hành chính Tây Sài Gòn xuất hiện trong

thời điểm nguồn cung căn hộ TP.HCM đang khan hiếm

Bước sang năm nay, thực trạng có thể sẽ tiếp tục căng thẳng. Nguyên nhân là do bên cạnh quỹ đất sạch để phát triển các dự án mới ngày càng khan hiếm thì chính sách bất ngờ siết chặt lại pháp lý cũng khiến cho nhiều chủ đầu tư chùn bước.

Vì vậy bước sang năm 2020 và thậm chí các năm sau, dự kiến sẽ không có nhiều dự án được mở bán. “Thị trường bất động sản Việt Nam đang sụt giảm do độ trễ, sẽ còn sụt giảm trong vài năm tới”, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM nhận định.

An Gia hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người trẻ

Trong các năm qua, làn sóng đổ xô vào phân khúc hạng sang và cao cấp tại trung tâm đã gây ra thực trạng lệch pha cung – cầu nghiêm trọng. Khu vực cận nội đô, vốn phù hợp để phát triển phân khúc nhà có giá phải chăng, dường như đứng bên lề cuộc đua. Lựa chọn khu Tây Sài Gòn nói chung và huyện Bình Chánh nói riêng để đầu tư là bước đi hợp lý của chủ đầu tư An Gia.

Giờ đây, chất lượng hạ tầng được cải thiện mạnh mẽ đi cùng với quỹ đất rộng lớn, Bình Chánh đang sở hữu tiềm năng để trở thành trung tâm phát triển mới phía Tây Sài Gòn, chiếm giữ vị trí ngày càng quan trọng trên thị trường bất động sản TP.HCM, đồng thời mang đến lời giải cho bài toán khan hiếm dòng sản phẩm vừa túi tiền cho các hộ gia đình trẻ.

Không chỉ có mức giá bán hấp dẫn (1,8 tỷ đồng/căn 2 PN), khách mua được thanh toán kéo dài lên đến 36 tháng, dự án của An Gia còn sở hữu vị trí đắc địa khi khi tọa lạc ngay lõi trung tâm hành chính Tây Sài Gòn, được bao quanh bởi hệ thống giao thông thông suốt và đầy đủ các tiện nghi kinh tế – xã hội trong vòng bán kính 1 km. Chỉ vài bước chân, cư dân sẽ tiếp cận được UBND Bình Chánh, công viên trung tâm, hệ thống chăm sóc sức khỏe. Bao quanh Westgate ngoài hạ tầng giao thông hoàn thiện còn là cụm y tế chất lượng cao, hệ thống giáo dục từ tiểu học, trung học đến đại học, chợ đầu mối và bến xe…



Dự án Westgate tích hợp nhiều tiện ích vượt trội với giá bán chỉ từ 1,8 tỷ

Từ dự án này, cư dân chỉ mất khoảng 20 phút để đến Quận 1 theo đại lộ Võ Văn Kiệt, dễ dàng kết nối đến Phú Mỹ Hưng theo trục Nguyễn Văn Linh hay thuận lợi giao thương với các tỉnh miền Tây thông qua cao tốc TP.HCM – Trung Lương và Quốc lộ 1A. Khách hàng đầu tư sẽ có cơ hội gia tăng lợi nhuận theo thời gian khi Bình Chánh đang phát triển từng ngày…

Đặc biệt, tổ hợp căn hộ Westgate là dự án đầu tiên nhận được chấp thuận đầu tư trong năm 2020, giúp khách hàng hoàn toàn an tâm khi lựa chọn. Theo đơn vị phát triển dự án An Gia, Westgate được tích hợp những tiện ích vượt mong đợi trong phân khúc giá hợp lý, nhiều không gian sống xanh với công viên trung tâm rộng 2ha và một công viên nội khu 1,9ha, diện tích mặt nước 1.500m2. Đặc biệt, đây là dự án mà An Gia đầu tư nhiều tiện ích nhằm nâng cao chất lượng sống cho cư dân như: Hồ bơi tiêu chuẩn Olympic, hệ thống an ninh đa lớp, wifi miễn phí tại các khu công cộng, quản lý căn hộ bằng ứng dụng…

Đặc biệt, đây là dự án đầu tiên trong phân khúc tại Tây Sài Gòn triển khai hệ thống lọc nước trung tâm tiêu chuẩn toàn cầu NSF, ứng dụng công nghệ màng siêu lọc sợi rỗng 0.01 micromet, cho ra nước uống theo tiêu chuẩn QCVN 01:2009/BYT được chứng nhận bởi viện Pasteur phục vụ cư dân.