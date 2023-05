WHO nói gì về ảnh hưởng của đám cháy Công ty Rạng Đông?

Theo ông Ki Dong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam: "Về những mối nguy hại đối với sức khỏe sau vụ cháy nhà máy Rạng Đông, theo chúng tôi cần thêm thời gian để theo dõi. Do số liệu thu thập được tại Việt Nam mới tiến hành trong khoảng thời gian ngắn, hiện khó so sánh với mức khuyến cáo trung hình hàng năm của WHO.

Tuy nhiên, tôi tin rằng tại Việt Nam, các chuyên gia chống độc tại Bệnh viện Bạch Mai hoàn toàn có đủ năng lực để xử lý các vấn đề liên quan đến nhiễm độc. Tại Nam Phi cũng vừa xảy ra một vụ cháy nhà kho tương tự và chúng tôi cũng đang theo dõi và quan sát. Chúng tôi cũng sẽ đồng hành với các cơ quan y tế của Việt Nam và hỗ trợ các bạn xử lý các vấn đề cần thiết nếu có".

