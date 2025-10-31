Winton Homes Gia Nhập Mạng Lưới Phân Phối Đô Thị Số Picity Do Pi Group Phát Triển

Khẳng định vị thế tiên phong trong hành trình kiến tạo chuẩn sống cao cấp với mô hình Đô thị số Picity, Pi Group đã tổ chức Lễ Ký kết Hợp tác chiến lược cùng hệ thống các đại lý phân phối uy tín hàng đầu thị trường. Tại sự kiện, Winton Homes đã chính thức trở thành một trong những đối tác đồng hành cùng Pi Group lan tỏa giá trị đô thị số, đón đầu kỷ nguyên công nghệ.

Winton Homes đã chính thức trở thành một trong những đối tác đồng hành cùng Pi Group phát triển Đô thị số Picity.

Khi Công Nghệ Dần Định Hình Giá Trị Bất Động Sản

Quá trình chuyển đổi số đang tạo ra một bước ngoặt, khi các yếu tố truyền thống như vị trí hay chất lượng xây dựng không còn là "bảo chứng" duy nhất cho giá trị bất động sản. Theo Pi Group, chính hệ sinh thái số và nền tảng công nghệ (với AI, IoT, Blockchain) mới là yếu tố then chốt định hình chuẩn mực sống tương lai.

Đón đầu xu hướng này, Pi Group đã đầu tư chiến lược vào việc nghiên cứu và phát triển mô hình Đô thị số Picity. Tập đoàn không chọn lối đi ngắn hạn là cung cấp các tiện ích thông minh riêng lẻ, mà kiên định với tầm nhìn kiến tạo một nền tảng quản lý vận hành đồng bộ, nơi công nghệ được tích hợp sâu rộng vào mọi trải nghiệm sống.

Tập đoàn Pi Group là đơn vị tiên phong tập trung nguồn lực nghiên cứu và phát triển mô hình Đô thị số Picity trên thị trường.

Mô hình Đô thị số Picity lấy cư dân làm trung tâm và được định hình dựa trên 3 trụ cột cốt lõi: Quản lý toàn diện bằng công nghệ AI – IoT – Blockchain thông qua ứng dụng Pi Care độc quyền do Pi Group nghiên cứu phát triển; quy hoạch và đầu tư hệ tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế và đồng bộ thiết bị đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới.

Các chuẩn mực này được xem là yếu tố then chốt, giúp Pi Group củng cố vị thế khác biệt cùng năng lực cạnh tranh, đồng thời hứa hẹn sẽ định hình xu hướng phát triển đô thị số trong tương lai.

Đại diện Pi Group và các đối tác chiến lược toàn cầu tại Lễ Ký kết hợp tác

Winton Homes: "Nhân Tố Mới" Trong Chiến Lược Phân Phối Của Pi Group

Pi Group luôn nhất quán với những tiêu chí rõ ràng trong việc lựa chọn đối tác, đặc biệt là khi triển khai một mô hình đô thị có chiều sâu về công nghệ như Picity. Yếu tố được đặt lên hàng đầu không chỉ là tốc độ bán hàng, mà còn là sự "đồng điệu" trong triết lý dịch vụ, năng lực thấu hiểu sản phẩm và cam kết về một lộ trình hợp tác bền vững.

Winton Homes chính thức trở thành đối tác chiến lược phân phối Đô thị số Picity.

Việc Winton Homes trở thành đối tác chiến lược là một minh chứng rõ nét cho chiến lược này của Pi Group. Chính tư duy bám sát thị trường, khả năng ứng dụng công nghệ hiệu quả và năng lực tư vấn chuyên sâu cho dòng sản phẩm cao cấp là những yếu tố cốt lõi giúp Pi Group và Winton Homes “bắt tay” hợp tác.

Hợp tác với Winton Homes là một bước đi quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa và chuyên môn hóa kênh phân phối của Pi Group. Với sự chung sức của những đối tác tâm huyết, Picity hứa hẹn sẽ sớm trở thành một biểu tượng cho chuẩn mực sống mới, minh chứng cho cam kết kiến tạo những giá trị vượt trội và bền vững mà Pi Group theo đuổi.

