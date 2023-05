Xây dựng nhanh, Thăng Long Central City được nhà đầu tư săn đón

Phối cảnh dự án Thăng Long Central City – khu đô thị phức hợp hội tụ loạt tiện ích hấp dẫn ngay trung tâm Bàu Bàng

Nhận diện dự án tiềm năng

Hiện tại, chủ đầu tư khu đô thị Thăng Long Central City đang đồng loạt đẩy nhanh tiến độ xây dựng 400 căn shophouse tại các trục đường chính. Kèm theo đó là các hạng mục tiện ích như chợ đêm Thăng Long Night Market, sân bóng đá Thăng Long Sport Center… cũng đã hoàn thành và đưa vào hoạt động. Diện mạo dự án đang thay đổi nhanh chóng từng ngày, hứa hẹn hình thành một đô thị chuẩn mực, đầy đủ tiện ích trọn gói đáp ứng nhu cầu cư dân và cả khu vực Bàu Bàng.

Theo kế hoạch, các hạng mục tiện ích của khu đô thị Thăng Long Central City như trung tâm thương mại – căn hộ Thăng Long Central Mall, công viên – hồ cảnh quan sinh thái Thăng Long Garden, bệnh viện Thăng Long Hospital, trường học Thăng Long School… cũng sẽ nhanh chóng được chủ đầu tư xây dựng, đưa vào vận hành bởi nhu cầu người dân nơi đây rất lớn. Với các tiện ích thiết yếu này, từ nay đến cuối năm, chủ đầu tư dự kiến sẽ bắt đầu đón cư dân đến sinh sống tạo ra một đô thị kiểu mẫu hoàn chỉnh ngay trung tâm đô thị Bàu Bàng.

Trên thị trường bất động sản Bàu Bàng hiện đang có nhiều dự án chào bán, thu hút nhiều nhà đầu tư và cư dân quan tâm. Tuy nhiên, trong “cơn sốt” nóng của thị trường, bên cạnh vị trí chiến lược, các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm có xu hướng chọn lựa những dự án đã thành hình, hạ tầng và pháp lý hoàn chỉnh. Đặc biệt, những khu đô thị phức hợp tích hợp hàng chục tiện ích cao cấp là một lợi thế lớn bởi khả năng lấp đầy cư dân nhanh chóng hoặc có thể khai thác kinh doanh kiếm lợi nhuận.



Bàu Bàng đang phát triển mạnh với đích nhắm trở thành thủ phủ công nghiệp mới của Bình Dương nhưng giá đất vẫn còn thấp

“Tôi chuyên đầu tư đất nền nhưng hiếm khi chọn dự án phân lô hoặc dự án nhỏ lẻ, thiếu tiện ích vì như vậy mãi cũng không có dân đến sống nên khó tăng giá được. Ngược lại, những dự án nhiều tiện ích hoạt động như Thăng Long Central City thì hạ tầng lúc nào cũng chỉn chu, được chủ đầu tư quan tâm quản lý vận hành để cư dân đến sống giúp giá trị cũng như thanh khoản tốt nhất”, anh Ngọc Huy, nhà đầu tư tại Thủ Dầu Một chia sẻ.

Cơ hội mới cho nhà đầu tư Bình Dương

Vài năm gần đây, Bình Dương luôn ở trong tâm điểm thu hút dòng vốn đầu tư bất động sản. Thị trường này thậm chí đã phát triển ngang bằng TP.HCM về mặt bằng giá nhờ liên tục đón nhận thông tin tốt về hạ tầng, thu hút FDI, tăng trưởng kinh tế… Đặc biệt, các dự án thuộc ba thành phố Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An đã tăng giá hàng chục lần trong những năm qua.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thị trường Bình Dương vẫn thể hiện giá trị thực khi nhu cầu bất động sản nhà ở lẫn bất động sản thương mại đều chưa theo kịp nhu cầu. Ngoài dân số lên đến khoảng 2,5 triệu người, mỗi năm Bình Dương còn đón hàng trăm ngàn người nhập cư để tìm kiếm cơ hội làm việc, kinh doanh. Sau TP.HCM, Bình Dương cũng là một trong những địa phương có nhiều doanh nhân, chuyên gia nước ngoài đến làm việc nhất tại khu vực phía Nam, làm phát sinh các nhu cầu nhà ở và các tiện nghi, dịch vụ cao cấp.



Thăng Long Central City đã hoàn thiện nhiều tiện ích và khoảng 400 căn shophouse để đón cư dân đến sinh sống

Là thủ phủ công nghiệp, Bình Dương hiện nay không còn nhiều quỹ đất để phát triển dự án bất động sản cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến giá tăng cao. Đất nền tại Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An bây giờ bình quân lên đến 50-60 triệu đồng/m2. Các khu căn hộ thực sự cao cấp cũng chạm ngưỡng 35-40 triệu đồng/m2, vượt xa tầm tay của nhiều người làm công ăn lương.

Vì thế, những vùng đất mới như Bàu Bàng, Tân Uyên đang được chính quyền Bình Dương đặc biệt quan tâm phát triển. Bên cạnh các khu công nghiệp, khu công nghệ cao được thành lập theo quy hoạch xây dựng đô thị thông minh, các khu vực mới này còn xuất hiện những dự án khu đô thị phức hợp với hệ thống tiện ích theo mô hình “all in one”. Đây là nhu cầu cấp thiết để có thể giúp địa phương thu hút doanh nhân, chuyên gia đến sinh sống, làm việc, tạo tiền đề cho sự phát triển.

Với người có nhu cầu an cư hoặc nhà đầu tư cá nhân, những bước chuyển mình như tại Bàu Bàng mang đến cơ hội lớn để có thể sở hữu được bất động sản trong bối cảnh giá đất liên tục tăng. Dù nhiều tiềm năng hiện hữu nhưng do mới ở giai đoạn đầu phát triển nên giá đất tại đây vẫn còn rất rẻ, chỉ chưa bằng một nửa ở các thành phố Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một, Bến Cát trong khi khoảng cách rất gần nhờ giao thông ngày càng cải thiện.

Đơn cử như tại khu đô thị Thăng Long Central City, giá khởi điểm chỉ có 860 triệu đồng, chưa tính quà tặng ngay là 1.000 USD, chiết khấu 10% tổng giá trị và cơ hội trúng thưởng Toyota Camry, Honda SH, Honda Air Blade, Yamaha Sirius… Do vậy, hoàn toàn không ngạc nhiên khi giai đoạn 1 dự án này cháy hàng với 2.000 khách tham dự lễ mở bán. Giai đoạn 2 mới công bố sau hai ngày đã ghi nhận 600 khách hàng đặt chỗ ưu tiên giao dịch.

Khánh An