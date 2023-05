Xây xong mới bán, khách hàng an tâm xuống tiền mua Viva Plaza

Viva Plaza nằm ngay mặt tiền Nguyễn Lương Bằng, ba mặt xung quanh là những con sông lớn của khu Nam.

Dự án an toàn, dễ dàng sở hữu

Cuối tháng 6 vừa qua, chủ đầu tư Vinaland đã tiến hành lễ cất nóc dự án căn hộ Viva Plaza nằm trên đại lộ Nguyễn Lương Bằng, quận 7, TPHCM. Sau sự kiện này, Vinaland và các nhà thầu sẽ dồn toàn lực hoàn thiện dự án để bàn giao nhà cho khách hàng trong khoảng 1 năm tới.

Trên thị trường khu Nam, nguồn cung căn hộ, nhất là các dự án giá vừa túi tiền đang rất khan hiếm. Viva Plaza không chỉ là dự án có mức giá cạnh tranh, chỉ từ 50 triệu đồng/m2, mà còn có tiến độ xây dựng vượt trội, pháp lý đầy đủ và minh bạch.

Bên cạnh đó, Viva Plaza còn mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn với các sản phẩm đa dạng từ 1-3 phòng ngủ, phù hợp sở thích và khả năng tài chính của mình. Hiện nay việc vay ngân hàng mua bất động sản đang khó khăn nhưng những khách hàng chưa tích lũy tài chính vẫn có thể dễ dàng mua căn hộ Viva Plaza bởi chỉ phải đóng 50% tổng giá trị chia nhỏ cho đến thời điểm nhận nhà. Sau khi dọn vào ở, phần còn lại được chủ đầu tư hỗ trợ trả góp ưu đãi lãi suất.

Khách hàng an tâm sở hữu căn hộ khi Viva Plaza đã tổ chức lễ cất nóc vào cuối tháng 6 vừa qua.

Đối với những khách hàng đang cần nhà ở nhưng thu nhập hạn chế, việc tìm kiếm một dự án giá mềm hiện nay dường như là bất khả thi. Theo báo cáo của các công ty nghiên cứu thị trường, giá căn hộ bình dân tại TPHCM hiện nay đã chạm mức 60 triệu đồng/m2, căn hộ cao cấp lên đến 100 triệu đồng/m2. Thậm chí, các dự án trong ngưỡng này cũng có nguy cơ biến mất hoặc nằm ở vùng ven, thiếu tiện ích và giao thông khó khăn. Đó là chưa kể nhiều dự án mở bán khi chưa đủ pháp lý và phải chờ đợi rất lâu nữa mới được nhận nhà.

Trong khi đó, Viva Plaza nằm ngay trung tâm quận 7, liền kề Phú Mỹ Hưng, khu vực có hệ thống tiện ích đẳng cấp đã hiện hữu từ trung tâm hành chính quận 7, các trung tâm thương mại quốc tế, bệnh viện quốc tế, khu vui chơi giải trí, dịch vụ tài chính – ngân hàng, hệ thống trường học quốc tế… Hệ thống hạ tầng, giao thông của khu vực này cũng đang kết nối tốt và vẫn tiếp tục nhận thêm nhiều dự án mới nhiều triển vọng. Về môi trường sống, khu Nam ít tình trạng kẹt xe, ngập nước trong khi môi trường thiên nhiên trong lành mang lại cuộc sống bình an cho người dân.

Tại Viva Plaza, cư dân còn được trải nghiệm không gian sống đẳng cấp với ba mặt view sông Nhà Bè, sông Phú Xuân và sông Rạch Đĩa với những cơn gió mát rượi. Mặt còn lại nhìn về khu đô thị Phú Mỹ Hưng xanh mát. Nội khu Viva Plaza còn tích hợp hệ thống tiện ích đẳng cấp đủ để thỏa mãn mọi nhu cầu hàng ngày của cư dân như công viên, trung tâm thương mại, khu vui chơi trẻ em, vườn BBQ, trường mẫu giáo, phòng tập gym – yoga, trung tâm y tế… Ra ngoài dự án, chỉ trong vài phút cư dân sẽ tiếp cận trường học, chợ Phước Long, Co.opmart, Bách Hóa Xanh, công viên lớn ven sông Phú Xuân hay công viên Nam Viên, cầu Ánh Sao, hồ Bán Nguyệt, Marina Club của Phú Mỹ Hưng.

Khối đế 3 tầng trung tâm thương mại cung cấp nhiều tiện ích cao cấp cho cư dân Viva Plaza.

Không gian sống sang trọng, đẳng cấp

Sở hữu mức giá dễ tiếp cận nhưng Viva Plaza được đầu tư theo tiêu chuẩn cao cấp. Cụ thể, bên cạnh thiết kế chỉn chu, tiện ích phong phú, dự án còn bàn giao căn hộ hoàn thiện cho khách hàng với các thương hiệu quốc tế gồm thang máy Otis (Mỹ), ván sàn Pergo (Bỉ), thiết bị vệ sinh Innoci (Đức), cửa nhôm kính Sado (Đức), thiết bị bếp và khóa từ Hafele (Đức), thiết bị điện Schneider (Đức) và Panasonic (Nhật Bản)…Trong đó, bếp và nhà vệ sinh bàn giao kèm theo đầy đủ trang thiết bị cho khách hàng.

Thực tế cho thấy, trong phân khúc căn hộ cùng tầm giá, khó có dự án nào chủ đầu tư “chịu chi” như tại Viva Plaza. Ngay cả việc đảm bảo an toàn cho cư dân Viva Plaza cũng được chủ đầu tư tính toán kỹ lưỡng với hệ thống an ninh 3 lớp gồm camera 24/7, khóa thẻ từ và bảo vệ chuyên nghiệp. Ngoài ra, việc quản lý vận hành do Savills phụ trách giúp đảm bảo chất lượng dịch vụ mà cư dân được thụ hưởng. Tất cả nhằm mang đến cho cư dân môi trường sống sang trọng, an ninh nhất.

Cầu Ánh Sao và hồ Bán Nguyệt cách Viva Plaza chỉ hơn 500m.

Khu Nam TPHCM được công nhận là một đô thị kiểu mẫu và thu hút nhiều doanh nhân, trí thức, Việt kiều và cả giới trẻ tài năng tìm đến an cư do đáp ứng nhiều tiện ích hiện đại, môi trường xanh, sạch. Ngay cả hiệu suất cho thuê căn hộ tại khu Nam cũng tỏ ra vượt trội so với nhiều khu vực khác vì nhiều khách nước ngoài đến đây làm việc. Hiện nay, căn hộ 1 phòng ngủ tại khu vực này có thể cho thuê từ 12 – 15 triệu đồng/tháng.

Giới kinh doanh bất động sản dự báo sắp tới giá căn hộ khu Nam vẫn còn tăng nữa nhờ lợi thế về hạ tầng, đồng thời áp lực bởi lạm phát, giá vật liệu xây dựng và nhân công tăng cao. Như vậy, những khách hàng sở hữu căn hộ Viva Plaza sẽ nắm trong tay một tài sản đáng giá, có thể ở, cho thuê hoặc thanh khoản dễ dàng. Hơn hết, đối với những gia đình đang cần chỗ ở thì Viva Plaza đang mang đến cơ hội khó chối từ.

Minh Khang