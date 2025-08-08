Xu Hướng Chọn Nhà 2025 Đang Thay Đổi Như Thế Nào?

Giữa dòng chảy chuyển dịch nhu cầu sống hiện đại, một thế hệ cư dân mới đang hình thành với tiêu chuẩn sống cao hơn mở đường cho những dự án vừa an cư lý tưởng, vừa là tài sản đầu tư dài hạn.

Người mua ngày càng khắt khe và “có gu” hơn trong việc chọn nhà

Thị trường bất động sản Việt Nam đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ, không chỉ về quy mô phát triển mà còn ở xu hướng lựa chọn của người mua trong nhiều năm tới. Đáng chú ý, độ tuổi người mua nhà cũng đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt. Không còn chờ đến độ tuổi lập gia đình hay trung niên như thế hệ trước, thế hệ 9x và thậm chí Gen Z đang sớm chủ động với bài toán an cư.

Nếu trước đây, yếu tố giá cả hoặc vị trí trung tâm là điểm quyết định, thì hiện nay, người mua ngày càng khắt khe và “có gu” hơn trong việc tìm kiếm một không gian sống mang lại giá trị thực sự bền vững.

Xu hướng “gần trung tâm” đang được nhiều người trẻ và gia đình trí thức lựa chọn. Điều này phản ánh rõ nét sự dịch chuyển dân cư khỏi những khu vực quá tải về hạ tầng và mật độ, sang những vùng có quy hoạch bài bản, giao thông kết nối tốt, nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư và chất lượng sống. Các khu vực bán kính khoảng 7–10km từ trung tâm như Nam Sài Gòn, Thủ Đức hay khu Tây hiện nay đang lên ngôi nhờ vào tốc độ phát triển hạ tầng mạnh mẽ và quỹ đất đủ rộng để kiến tạo những đô thị quy mô lớn.

Nếu như trước kia, điều kiện và nhu cầu ở của thế hệ 6x-7x là những căn hộ trong khu tập thể có không gian nhỏ hẹp… thì đến thế hệ 8x-9x, bên cạnh nhu cầu đáp ứng chỗ ở thì còn coi trọng yếu tố sức khỏe, ưu tiên môi trường sống xanh gần gũi với thiên nhiên, đảm bảo các yếu tố nâng cao chất lượng sống hơn. Mô hình “all-in-one” với đầy đủ tiện nghi ngay dưới chân nhà, đặc biệt là xu hướng sống như nghỉ dưỡng (resort-style living), trở thành chuẩn mực mới của bất động sản trung và cao cấp.

Không gian sống chất lượng và trải nghiệm đẳng cấp là một trong những tiêu chí quan trọng của người mua nhà hiện nay

Bên cạnh đó, trong bối cảnh người mua ngày càng thận trọng và am hiểu, yếu tố pháp lý minh bạch và uy tín chủ đầu tư trở thành “tấm khiên” bảo vệ cho mọi quyết định xuống tiền. Khách hàng cũng sẵn sàng chi trả cao hơn cho các dự án được phát triển bởi những chủ đầu tư có tiềm lực, bởi họ hiểu rằng đó là bảo chứng cho tiến độ, chất lượng công trình và dịch vụ hậu mãi bài bản. Thực tế cho thấy, bất động sản từ các thương hiệu lớn luôn giữ giá tốt và có khả năng thanh khoản cao, ngay cả trong giai đoạn thị trường biến động.

Đáp ứng xu hướng người mua nhà hiện đại, căn hộ cao cấp Khải Hoàn Prime đang gây chú ý với lượng hấp thụ tốt tại thị trường bất động sản Nam Sài Gòn. Tọa lạc ngay mặt tiền đường Lê Văn Lương, vị trí cửa ngõ giữa Quận 7 và Nhà Bè, nơi được quy hoạch trở thành đô thị phía Nam của thành phố. Khải Hoàn Prime sở hữu lợi thế kết nối nhanh chóng đến trung tâm qua các trục đường lớn như Nguyễn Hữu Thọ, Lê Văn Lương mở rộng và cao tốc Bến Lức – Long Thành trong tương lai gần.

Được phát triển bởi Tập đoàn Khải Hoàn Land – thương hiệu phát triển bất động sản hàng đầu trên thị trường gắn liền với uy tín và kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, Khải Hoàn Prime tạo dấu ấn với tiến độ thi công đảm bảo, pháp lý minh bạch, mang lại sự an tâm cho người mua.

Khi nhu cầu sức khoẻ và không gian sống xanh ngày càng được yêu thích thì Khải Hoàn Prime được ưa chuộng bởi tầm nhìn chiến lược xây dựng không gian sống xanh bền vững ngay từ đầu. Dự án có mật độ xây dựng chỉ 21%, một trong những dự án có mật độ xây dựng thấp nhất thành phố.

Điểm thu hút của Khải Hoàn Prime còn đến từ hệ tiện ích chuẩn “resort tại gia” hướng đến những trải nghiệm đẳng cấp như: hồ bơi muối khoáng điện phân tiên tiến, quảng trường ánh sáng và nhạc nước, công viên ven sông, khu BBQ Riverside, khu vui chơi trẻ em, sân thể thao đa năng… giúp cư dân tận hưởng cuộc sống thư giãn và tái tạo năng lượng hiệu quả.

Tiện ích cao cấp chuẩn resort tại Khải Hoàn Prime

Đặc biệt, dự án còn được đầu tư xây dựng Clubhouse với quy mô lên đến 3000m2, là một không gian tích hợp nhiều tiện ích đẳng cấp như Phòng gym cao cấp, Coffee shop, Thư viện và Trung tâm đào tạo phát triển tài năng trẻ theo tiêu chuẩn quốc tế mang đến những trải nghiệm đẳng cấp và khác biệt cho cộng đồng cư dân.

Không chỉ chú trọng không gian sống, dự án còn ghi điểm với các chính sách bán hàng linh hoạt: hỗ trợ vay vốn, thanh toán theo tiến độ, cùng với nhiều ưu đãi hấp dẫn và chương trình tri ân khách hàng định kỳ. Điều này càng khẳng định nỗ lực đồng hành của chủ đầu tư trong việc kiến tạo một cộng đồng cư dân văn minh, gắn kết và thịnh vượng.

Trong bối cảnh thị trường đang dần đi vào ổn định và định hình lại nhu cầu thật, Khải Hoàn Prime đang là lựa chọn sáng giá cho những ai đang tìm kiếm một giá trị sống trọn vẹn và là tài sản sinh lời bền vững tại Nam Sài Gòn.

———–

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Thời gian xuất bản: 06:30 08/08/2025

Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/xu-huong-chon-nha-2025-dang-thay-doi-nhu-the-nao-69496.html

————-