Nhu cầu thực tế của xã hội phát triển

Những năm trở lại đây, việc sở hữu những khu căn hộ cao cấp với đầy đủ tiện ích dành cho các thành viên trong gia đình đã trở thành điều thiết thực. Theo thời gian nhu cầu ấy ngày một gia tăng mạnh mẽ, kéo theo sự hình thành của những dự án nhà ở cao cấp với giá bán trung bình 45 tr đến 80 tr mỗi mét vuông.

Với diện tích 80 mét vuông và 3 phòng ngủ, chi phí bình quân dành cho một không gian sống của gia đình 6 thành viên sẽ là 3 tỷ 6 đến 6 tỷ 4, bình quân 600 tr đến 1 tỷ 1 cho một thành viên. Mỗi dự án có từ vài ngàn căn đến vài chục ngàn căn, cho thấy nhu cầu sống hiện đại của người Việt Nam đã thực sự là một xu thế; ví dụ các khu căn hộ cao cấp tại Q2, Q7, Q9, Bình Thạnh .. Cá biệt dự án 4-5 ngàn căn có giá lên đến 50 tỷ cho 1 căn hộ 1 phòng ngủ dành cho 2 người tại Q1 cũng rất tự tin đáp ứng nhu cầu sống nâng cao của xã hội ..

Khi nơi ở của người sống được chăm chút, là lúc những người trẻ thành đạt, có con cái bắt đầu biết quan tâm đến nơi an nghỉ của bậc cha mẹ, ông bà và nơi thờ cúng tổ tiên.

Lựa chọn nơi an nghỉ cho ông bà, tổ tiên ngày càng được coi trọng trong cuộc sống hiện đại

Những mô hình hoa viên nghĩa trang hiện đại

Ðể đáp ứng nhu cầu này, những mô hình hoa viên nghĩa trang cao cấp từng bước được hình thành, và cũng đã được xã hội đón nhận. Với chi phí dao động từ 100 triệu đến 500 triệu cho một chỗ an nghỉ trang trọng, trong khuôn viên có kiến trúc đẹp, cảnh quan xanh, các tiện ích tâm linh như thiền viện, đền trình, hồ nước,… cùng dịch vụ chăm sóc mộ phần chuyên nghiệp, tận tâm, tất cả nhằm mang đến cho linh hồn người đã khuất sự an yên và người ở lại sự thoải mái khi thăm viếng.

Sala Garden sở hữu khuôn viên rộng lớn và thiết kế hiện đại

Tọa lạc tại xã Tân Hiệp, Long Thành, Ðồng Nai, từ TP. HCM thông qua cao tốc Long Thành – Dầu Giây và Quốc lộ 51 mất khoảng 35 phút lái xe, Sala Garden có vị trí phong thuỷ hiếm có vì được bao quanh bởi 60 ngôi chùa, thiền viện, giáo xứ lớn có lịch sử lâu đời. Ðây được xem là dự án tâm huyết với những công trình mang đậm ý nghĩa văn hóa, lịch sử và tâm linh.

Sala Garden – hoa viên nghĩa trang vận hành hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn quốc tế

Dự án do Công ty CP Beegreen làm chủ đầu tư và Son Viet Property JSC. (SVP) tiếp thị, phân phối, được kiến tạo bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kiến trúc xanh, với mục tiêu mang đến một không gian an yên gần gũi với thiên nhiên, thân thiện với môi trường và trường tồn với thời gian.

Không gian thiền với nhiều mặt nước cây xanh mang lại cảm giác thư thái cho người đến thăm viếng tại Sala Garden

Bên cạnh việc xây dựng đồng bộ hệ thống kim tĩnh, chủ đầu tư đã chi hơn 120 tỷ đồng cho việc lắp đặt hệ thống xử lý khí và chất thải theo công nghệ mới nhất của châu Âu. Khí và nước thải từ các mộ huyệt sẽ được dẫn về khu trung tâm xử lý. Nhờ đó môi trường xung quanh luôn được bảo vệ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế, toàn hoa viên chỉ có mùi thơm của hương hoa, cây cỏ.

Hoa viên Sala Garden có đầy đủ tiện ích và dịch vụ của một hoa viên nghĩa trang cao cấp hàng đầu Việt Nam như: Nhà tang lễ, Tịnh xá, Ðền trình, Quảng trường trung tâm, Khu công viên, Nhà xưởng sản xuất bia mộ… Ðặc biệt, Tịnh xá Sala được thiết kế và xây dựng dựa trên kiến trúc Phật giáo thời nhà Lý.

Một góc không gian xanh mát của Sala Garden với các tiện ích dịch vụ hiện đại

Tâm huyết của đội ngũ kiến tạo và tiếp thị, phân phối

Ông Nguyễn Hoàng Việt, Chủ tịch HĐQT SVP

Son Viet Property JSC. (SVP) – sáng lập bởi ông Nguyễn Hoàng Việt, người có hơn 15 năm kinh nghiệm đầu tư, phát triển, tiếp thị và phân phối các dự án bất động sản cao cấp tại TP. HCM, Hội An, Long Hải và Long Thành. Son Viet Property JSC. (SVP) – một thương hiệu nhà phát triển và phân phối bất động sản mới với 6 năm tuổi, vốn đã rất quen thuộc với cộng đồng các nhà đầu tư tại các dự án độc đáo và đầy tiềm năng; Hoi An Town, Phường Cẩm Hà (TP. Hội An), Oceanami Villas & Beach Club, huyện Ðất Ðỏ (TP. Long Hải); và nay được biết đến như một đơn vị tiên phong mô hình bán đất dưỡng sinh trực tuyến (online) với Dự án Hoa viên nghĩa trang sinh thái Sala Garden, huyện Long Thành (tỉnh Ðồng Nai).

Ông Nguyễn Hoàng Việt chia sẻ: "Tôi nhìn thấy mọi người sống trong những ngôi nhà đẹp, và tôi cũng nhìn thấy thân nhân của họ đang an nghỉ tại những nơi không được quy hoạch làm nghĩa trang, có thể là một mảnh đất vườn ở vùng quê, có thể là một nơi chôn cất tự phát hình thành từ nhiều năm. Và tôi cảm thấy nên giúp mọi người nhận ra việc chọn nơi an nghỉ tốt cho người thân cũng quan trọng không kém việc mua ngôi nhà tốt cho chính bản thân mình. Và tôi cảm thấy hạnh phúc, khi sau gần 3 năm thầm lặng tiếp thị và phân phối sản phẩm này, đến nay Hoa viên nghĩa trang sinh thái Sala Garden đã là một nơi an nghỉ được mọi người tin chọn và hài lòng".

