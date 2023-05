Xu hướng đầu tư 2021 sẽ không chỉ nghiêng về phía Đông

Nguồn cung mới cân bằng sức nóng cho thị trường khu Tây

Xuyên suốt 4 quý của năm 2020, thị trường phía Đông vẫn rộn ràng triển khai dự án mới còn khu Tây có phần khiêm tốn nguồn hàng hơn. Tuy nhiên vào những tháng cuối năm, khu vực này cho thấy nhiều tín hiệu tích cực hơn. Để đón đầu cơ hội từ hệ thống cơ sở hạ tầng tiện ích được nâng cao, nhiều CĐT nắm giữ quỹ đất khu Tây đã mạnh dạn triển khai dự án mới, giúp thị trường BĐS tại đây bộc lộ những cơ hội phát triển rõ nét.

Mới đây, Công ty BĐS Phúc Land thông báo sẽ mở bán dự án Long Cang Riverpark tại khu Tây TP.HCM với diện tích 10,4 ha gồm 565 nền đất. Tập đoàn An Gia cũng đã bắt tay với Tập đoàn Ricons để xây dựng dự án căn hộ Westgate của An Gia. Theo đó, Ricons sẽ trở thành nhà thầu chính cho tổ hợp gần 2.000 căn hộ ngay trung tâm hành chính huyện Bình Chánh với quy mô 3,1 ha. DHA Corp cũng phát triển 600 căn hộ chung cư D Aqua tại quận 8, với mức giá vừa tầm, phù hợp với nhu cầu tài chính của người trẻ.



Nguồn cung BĐS khu Tây đang sôi động trở lại nhờ sự xuất hiện của hàng loạt dự án quy mô lớn với chất lượng và giá bán hấp dẫn. Ảnh minh họa

Sức nóng của hạ tầng không chỉ tác động đến riêng thị trường khu Tây, mà những khu vực lân cận như Long An cũng được hưởng lợi không nhỏ. Những doanh nghiệp ở đây cũng đang rục rịch kế hoạch ra hàng cho thời gian tới. Đơn cử, Công ty CP Địa ốc Thắng Lợi (Thắng Lợi Group) đang giới thiệu ra thị trường dự án mới The Sol City với quy mô hơn 103 ha tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, nơi chỉ cách TP.HCM chưa tới 10 km. Dự án này với dòng sản phẩm nhà phố, đất nền, biệt thự sẽ giúp cho thị trường khu Tây được giải cơn khát khan hiếm hàng suốt năm 2020 vừa qua. Tương tự, Trần Anh Group cũng sẽ tiếp tục triển dự án Phúc An City giai đoạn 4 và một dự án nhà ở kết hợp khu công nghiệp rộng 300 ha tại huyện Đức Hòa, dự án West Lakes Golf & Villas tại huyện Đức Hòa…

Ông Nguyễn Thanh Quyền, Tổng giám đốc Thắng Lợi Group cho biết, quỹ đất mà Công ty chuẩn bị cho thị trường khu Tây đã được tiến hành chuẩn bị từ nhiều năm trước, nhưng do chịu tác động bởi dịch bệnh Covid-19 nên kế hoạch kinh doanh của năm 2020 phải thay đổi. “Hiện dịch bệnh đã được kiểm soát, chúng tôi đang hoàn tất các bước chuẩn bị cuối cùng và chính thức giới thiệu dự án mới với khách hàng ngay đầu năm 2021”, ông Quyền nói. Thị trường BĐS khu Tây đang khan hiếm dòng sản phẩm mới và nhu cầu khách hàng rất lớn, chính vì vậy để thị trường BĐS khu Tây không tăng giá quá nhiều thì phải có dòng sản phẩm mới mở bán, như vậy thị trường mới phát triển bền vững.

Củng cố sức mua 2021 nhờ lợi thế giá và hạ tầng

Đánh giá về thị trường BĐS TP.HCM từ giờ tới năm 2021, ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc bộ phận nghiên cứu thị trường BĐS DKRA Vietnam cho rằng, quý 1/2021 sẽ là một quý bật mạnh của BĐS khu Tây, nguyên do bởi giá BĐS khu vực này còn khá thấp. Cụ thể, ông Hoàng cho hay, nếu BĐS khu Đông rất khó tìm dự án có mức giá dưới 30 triệu đồng/m2 thì BĐS khu Tây lại "nhẹ nhàng" với các dự án chào thị trường đang ở ngưỡng giá dễ chịu từ từ 21-30 triệu đồng/m2, đó cũng được xem là lợi thế để khu vực này dồn lực kích thích nhu cầu ở thực lẫn đầu tư vào thời điểm cuối năm.



Thị trường khu Tây được định vị dành cho nhà đầu tư có nguồn tài chính vừa phải và hướng đến tầm nhìn dài hạn. Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia, giá còn mềm thì ắt biên độ tăng giá sẽ cao trong tương lai. Hiện nay biên độ tăng giá đất khu Tây trung bình từ 18-25%/năm. Ở các dự án có lợi thế mặt tiền đường lớn, nằm ngay khu vực cửa ngõ kết nối với TP.HCM hay vùng Tây Nam Bộ đều có tiềm năng tăng trưởng lên mức 35%/năm. Thậm chí, có một số dự án sở hữu vị trí đẹp, tiện ích đầy đủ đã đạt mức chênh lệch 150-170 triệu đồng/căn chỉ từ thời điểm mua đến thời điểm dự án xây dựng. Giá trị đầu tư về lâu dài của BĐS khu vực này rất cao.

Còn theo nhận định của ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM, khu Tây TP.HCM đang thiếu vắng dự án mới trong suốt thời điểm 2020. Việc gặp nhiều khó khăn về nguồn cung, giá tăng cao khiến các khu vực vùng ven TP.HCM, đặc biệt khu vực Long An đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của các NĐT nhỏ lẻ. Đây là thị trường còn dồi dào quỹ đất, sản phẩm, trong các tháng cuối năm đến đầu năm 2021 sẽ có nhiều dự án mới được triển khai, bên cạnh đó là những chính sách bán hàng và chương trình khuyến mãi tốt, nhà đầu tư có nhiều lựa chọn hơn tại thị trường này.

Chuyên gia BĐS Phan Công Chánh nhận định, hạ tầng giao thông của khu Tây Sài Gòn ngày càng hoàn thiện với sự kết nối của các công trình giao thông trọng điểm đang tạo động lực giúp thị trường BĐS khu vực này bộc lộ tiềm năng mạnh mẽ trong các năm tới. Sự tịnh tiến giá BĐS không nóng, nguồn cung đáp ứng giá trị thực, khu Tây có yếu tố phát triển bền vững mà giới đầu tư chuyên nghiệp cần đến. Ngoài ra, địa bàn này cũng là nơi có tỷ lệ dân số cơ học cao, làn sóng KCN phát triển mạnh mẽ cùng vốn đầu tư ngoại đổ về ngày càng nhiều khiến nguồn cầu của thị trường nhà ở tăng trưởng ổn định.

Phương Uyên