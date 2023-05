Xu hướng đầu tư bền vững với nhà phố thương mại tại Dĩ An

Sức hấp dẫn của mô hình Shophouse

Tại Việt Nam, ngay từ khi xuất hiện trên thị trường, shophouse đã được khách hàng cũng như giới đầu tư đón nhận tích cực bởi tính thanh khoản cao nhờ sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội so với nhà phố truyền thống. Về bản chất, shophouse là loại hình nhà ở gắn liền với đất, nên rất phù hợp với tâm lý người Việt.

Đầu tư nhà phố thương mại được nhận định sở hữu “món lợi kép”, vừa đáp ứng nhu cầu kinh doanh, vừa sinh hoạt tiện lợi và gia tăng giá trị bền vững, bởi loại hình bất động sản này thường được phát triển ở những khu vực có hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, các khu dân cư đông đúc với nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ rất cao. Đây chính là một trong những lợi thế giúp shophouse luôn có lượng khách hàng ổn định, sinh lời cao.



Một yếu tố tác động đến lượng tiêu thụ của shophouse là thói quen mua sắm truyền thống của người Việt. Khách hàng thường có thói quen dạo phố mua sắm, trải nghiệm thực tế sản phẩm, đặc biệt đối với các sản phẩm cao cấp. Từ đó hình thành nên một chuỗi shophouse liền kề nhau đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng đồng thời thể hiện đặc trưng văn hoá bản địa.

Bên cạnh đó shophouse thuộc quần thể khu đô thị sẽ góp phần định hình nên phong cách sống thời thượng cho cư dân. Không những thế, đối với những thành phố trẻ có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp, nhu cầu thuê lại mặt bằng để kinh doanh ngày càng cao, việc đưa các sản phẩm shophouse vào kinh doanh sẽ mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Từ sự tăng trưởng mạnh mẽ của các shophouse tại Sài Gòn như khu Sala Thủ Thiêm, Phú Mỹ Hưng, Cityland Gò Vấp, Vạn Phúc Residence và trước thực tế khan hiếm quỹ đất đẹp ở TP. HCM, cùng với sự phát triển sôi động của thị trường bất động sản, shophouse dần lan rộng ra các khu vực mới đầy tiềm năng có kết nối giao thông thuận lợi và có thị trường tiêu thụ lớn như trung tâm Dĩ An, Bình Dương.



Tiềm năng lớn từ thị trường shophouse ở Dĩ An

Là trung tâm kết nối giao thương Đồng Nai, Bình Dương và TP. HCM, Dĩ An có một vị trí hết sức đắc địa, đặc biệt so với phần còn lại của Bình Dương, thậm chí nếu so với một số quận huyện ở TP. HCM, Dĩ An còn lợi thế hơn nhiều khi chỉ cách trung tâm Sài Gòn khoảng hơn 30 phút. Sau gần 2 năm kể từ khi có chủ trương, nghị quyết thành lập TP. Dĩ An đã chính thức được phê duyệt, cùng loạt các dự án hạ tầng góp phần thay đổi diện mạo Dĩ An và thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản và các hoạt động về giao thương kinh tế.

Đến nay, Dĩ An là một trong những khu vực đã phát triển đầy đủ hạ tầng tiện ích xã hội, đồng thời là trung tâm giao dịch thương mại của tỉnh. Dĩ An là thủ phủ công nghiệp của Bình Dương với sự hiện diện của 7 khu công nghiệp quy mô lớn gồm Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, Bình Đường, Tân Đông Hiệp A, Tân Đông Hiệp B, KCN Tân Bình, Cụm công nghiệp may mặc Bình An và gần VSIP1. Lượng lớn dân cư, chuyên gia, kỹ sư, người lao động đang tập trung sinh sống và làm việc ở đây, tạo ra nhu cầu lớn về nhà ở và các hoạt động mua sắm, ăn uống, giải trí… là điều kiện thuận lợi cho phát triển thương mại cũng như cho thuê kinh doanh. Bên cạnh đó, Dĩ An, Bình Dương là thành phố thông minh thu hút cộng đồng khởi nghiệp phát sinh nhu cầu về thuê văn phòng đại diện, công ty, thúc đẩy sự tăng trưởng của loại hình shophouse.



Theo các chuyên gia, đối với shophouse, vị trí là ưu tiên hàng đầu, vị trí kết nối thuận tiện và sức cầu của thị trường sẽ quyết định thành công của việc đầu tư. Và đối với thị trường Dĩ An, những yếu tố này gần như đã hiện hữu, thiên thời, địa lợi, nhưng lại vô cùng khan hiếm nguồn cung shophouse. Đơn cử như dự án shophouse ở Him Lam Phú Đông hiện nay "chỉ có người mua, không có kẻ bán" và công suất cho thuê luôn đạt 100%. Hoặc shophouse dự án Lộc Phát Residence được mở bán quý 1/2019 với giá từ 9,8 tỷ/căn 120m2 giao thô, nhưng nay đã tăng lên đến khoảng 11 tỷ/căn mà chủ sở hữu vẫn không có nhu cầu bán. Đặc biệt những shophouse liền kề Vincom Dĩ An lên đến 12 – 13 tỷ/căn. Có một điểm chung là các shophouse ở đây tỷ lệ hấp thụ rất cao và luôn được săn đón.

Dĩ An thật sự cần nhiều hơn nữa các mô hình shophouse để đáp ứng nhu cầu lớn của thị trường và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội nơi đây. Shophouse Dĩ An không chỉ mang tới cơ hội kinh doanh vượt trội mà còn không ngừng gia tăng giá trị một cách bền vững.