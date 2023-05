Xu hướng đầu tư “ngôi nhà thứ hai” với căn hộ dual key tại Đà Nẵng

Nghịch lý khách du lịch đông, cơ sở lưu trú hạng sang ít

Theo báo cáo tổng kết 6 tháng đầu năm của Sở Du lịch TP. Đà Nẵng, tổng lượt khách đến tham quan, du lịch Đà Nẵng ước đạt hơn 4,3 triệu lượt, tăng 15,1% so với cùng kỳ 2018. Trong khi đó, tổng số khách sạn hạng 5 sao và tương đương trên địa bàn mới chỉ đạt 26 khách sạn với 7.476 phòng. Lượng khách du lịch tăng mạnh, nhưng số cơ sở lưu trú hạng sang trên địa bàn thành phố vẫn còn rất hạn chế.

Do vậy, thay vì phải thuê khách sạn làm nơi lưu trú với những rủi ro trong việc đặt chỗ và bất tiện về thời gian nhận phòng, hiện nay, nhiều gia đình và nhà đầu tư đã lựa chọn sở hữu một căn hộ cao cấp ven biển tại Đà Nẵng làm “ngôi nhà thứ hai” của mình.



Bờ biển Mỹ Khê dài và đẹp bên núi Sơn Trà hùng vĩ là nơi lựa chọn lý tưởng của “ngôi nhà thứ hai”

“Ngôi nhà thứ hai” với vị trí kim cương trong lòng phố biển

Với những lợi thế ưu việt và tiềm năng giá trị to lớn, phân khúc căn hộ cao cấp tại Đà Nẵng được nhiều khách hàng và nhà đầu tư lựa chọn. Hơn nữa, dòng BĐS sở hữu vĩnh viễn đang là tâm điểm được giới đầu tư săn lùng, nhiều người thậm chí không đặt nặng vấn đề giá cả.

Khoảng giữa năm 2019, thị trường căn hộ cao cấp ven biển Đà Nẵng dậy sóng khi thông tin dự án tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Premier Sky Residences của chủ đầu tư Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Minh Đông được mở bán. Trong bối cảnh quỹ đất ven biển Đà Nẵng không còn nhiều, phần diện tích đất của dự án này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Sở Xây dựng UBND TP. Đà Nẵng. Do đó, chủ nhân của mỗi căn hộ tại Premier Sky Residences sẽ được sở hữu sổ hồng lâu dài đối với nhà ở đúng theo quy định của Luật Đất đai.

Tọa lạc trên cung đường tỷ đô Võ Nguyên Giáp với 3 mặt tiền và nhìn trực diện về biển Mỹ Khê, Premier Sky Residences sở hữu tầm nhìn vĩnh cửu đắt giá. Trên diện tích đất 3.996 m2, dự án được xây dựng với 42 tầng và mật độ khoảng 58,7%. Đây là chiều cao và mật độ xây dựng được nhiều chuyên gia đánh giá là hợp lý, tạo một tầm nhìn không giới hạn và không bị che chắn bởi bất cứ dự án nào trong hiện tại và cả tương lai.



Tầm nhìn ôm trọn thành phố tại Premier Sky Residences

Nằm ngay giữa trung tâm thành phố, Premier Sky Residences thu trọn tất cả quang cảnh và công trình biểu tượng của thành phố biển Đà Nẵng trong tầm mắt. Mỗi căn hộ ở đây được đón trọn vẹn không khí trong lành từ biển cả và cảnh sắc thiên nhiên hấp dẫn, mang đến giá trị sống đích thực xứng tầm những chủ nhân đẳng cấp đang muốn tìm kiếm một “ngôi nhà thứ hai” cho chính mình.

Lựa chọn căn hộ dual key làm “ngôi nhà thứ hai”

Thêm một lý do nữa làm nên sức hút của “ngôi nhà thứ hai”, đó là, chủ sở hữu căn hộ có thể khai thác căn hộ để kinh doanh khi không có nhu cầu lưu trú. Báo cáo tổng kết 6 tháng đầu năm của Sở Du lịch Đà Nẵng cho thấy, tổng lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ trên địa bàn ước đạt 5,14 triệu lượt, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Ngày 29/10 vừa qua, chủ đầu tư Minh Đông đã chính thức mở bán dự án căn hộ cao cấp Premier Sky Residences. Trong lần mở bán này, căn hộ dual key được chủ đầu tư tung ra thị trường đặc biệt thu hút giới đầu tư bởi công năng và tiện ích vượt trội.

Dual key là loại hình căn hộ kép hay căn hộ 2 chìa khóa. Căn hộ này có chung cửa ra vào, sau đó được chia thành 2 lối đi dẫn tới 2 căn hộ riêng biệt với đầy đủ công năng từ phòng khách, nhà bếp, phòng ăn, phòng ngủ, lô gia và nhà vệ sinh. Hơn nữa, tất cả các căn hộ dual key tại Premier Sky Residences đều có ban công và mặt tiền hướng biển. Đây là tầm nhìn “triệu đô” đắt giá mà không phải dự án nào cũng may mắn có được.



Mặt cắt thiết kế căn hộ dual key tại dự án căn hộ cao cấp Premier Sky Residences

Căn hộ dual key hấp dẫn khách hàng và nhà đầu tư bởi chủ sở hữu có thể vừa ở vừa cho thuê hoặc đầu tư cho thuê cả hai. Thiết kế thông minh cho phép tối ưu hóa công năng sử dụng mà vẫn đảm bảo sự riêng tư và thuận tiện. Đặc biệt, chủ đầu tư Minh Đông cam kết chính sách cho thuê lại dành cho khách hàng mua căn dual key với giá thuê lên đến 420 triệu đồng/năm.

Sự phát triển của công nghệ 4.0 với đa dạng các kênh OTA (Online Travel Agent) cho phép chủ sở hữu căn hộ dual key quảng bá và kết nối với khách hàng có nhu cầu thuê nhà. Hiện giá thuê trung bình các căn hộ cao cấp 5 sao ven biển ở mức 600$ đối với căn 1PN và 1000$ với căn 2PN. Như vậy, việc đầu tư căn hộ dual key “2 trong 1” làm “ngôi nhà thứ hai” là vô cùng khả quan với tiềm năng sinh lời và diện tích sử dụng được tối ưu hóa.

Loại hình căn hộ dual key này còn phù hợp với đối tượng gia đình đa thế hệ. Việc duy trì gia đình với ông bà, bố mẹ và con cái sum vầy chung một nhà giờ đây không còn bất kì trở ngại nào khi không gian sống đã được thiết kế hoàn hảo, vừa đảm bảo sự riêng tư mà vẫn kết nối hài hòa giữa các thế hệ.

Như vậy, việc sở hữu “ngôi nhà thứ hai” dual key với mặt tiền hướng biển cùng tiện ích kép ưu việt là một lựa chọn thông minh cho nhà đầu tư. Trong bối cảnh thị trường BĐS Đà Nẵng hiện đang thiếu hụt nguồn cung căn hộ cao cấp, Premier Sky Residences với khung pháp lý minh bạch, cam kết sổ hồng sở hữu lâu dài cùng phong cách thiết kế độc đáo hứa hẹn sẽ tạo nên sức hút với giới đầu tư trong và ngoài nước.