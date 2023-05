Xu hướng lựa chọn “căn hộ nghỉ dưỡng” của cư dân TP.HCM

Xu hướng lựa chọn “căn hộ nghỉ dưỡng”

Tại hội thảo “Nghỉ dưỡng tại gia – Xu hướng mới 2020” vừa diễn ra tại TP.HCM đầu tháng 11, nhiều chuyên gia bất động sản cho rằng, phân khúc bất động sản xanh, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng tại gia hiện tại đang là phân khúc thu hút nhiều khách hàng lựa chọn nhất.

Chia sẻ về xu hướng này, một chuyên gia bất động sản đưa ra dẫn chứng, chỉ cần gõ từ khóa “nghỉ dưỡng tại gia” trên google, ngay lập tức sẽ nhận về hơn 60 triệu kết quả tìm kiếm, cho thấy mức độ quan tâm của khách hàng đến dạng căn hộ này. Bên cạnh đó, một số dự án xanh, sống như resort hiếm hoi ở các thành phố từ Bắc vào Nam thường đạt tỉ lệ hấp thụ trên 90%.

Cũng theo chuyên gia, đô thị hóa đã giúp TP.HCM và các tỉnh lân cận sở hữu hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng phát triển bài bản, cùng hàng trăm tòa nhà cao tầng được xây dựng. Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển đó là bê tông hóa và ô nhiễm nghiêm trọng, gây nhiều áp lực về sức khỏe đối với cư dân.



Cư dân đang có xu hướng lựa chọn căn hộ cao cấp, vừa an cư, vừa nghỉ dưỡng

“Nghiên cứu từ Bộ Y tế cho biết, trung bình mỗi người cần 10.000 lít không khí sạch để hít thở mỗi ngày. Nếu không khí ô nhiễm, có hàm lượng bụi mịn PM 2.5 cao thì dễ dẫn đến các bệnh về hô hấp và tim mạch. Vậy nên, không quá khó hiểu khi hiện tại xu hướng lựa chọn căn hộ nghỉ dưỡng tại gia lại thu hút khách hàng”, vị chuyên gia này nhấn mạnh.

Được biết, dù nhu cầu lớn nhưng hiện số lượng các sản phẩm BĐS theo dạng “căn hộ nghỉ dưỡng” Việt Nam còn khá ít so với nhu cầu. Một phần do chi phí đầu tư lớn, phần khác do quy trình, thiết kế và thi công khá phức tạp khiến các chủ đầu tư e ngại. Vậy nên số lượng căn hộ nghỉ dưỡng trên thị trường đáp ứng nhu cầu cư dân chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Xuất hiện dự án căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp ngay cửa ngõ Đông Sài Gòn

Đầu tháng 10/2020, chủ đầu tư LDG Group kết hợp với Đất Xanh Miền Nam giới thiệu ra thị trường dự án LDG SKY quy mô hơn 1600 căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp trong khu đô thị Bình Nguyên hiện hữu, trên mặt tiền trục đại lộ Đông Tây – nối 2 tuyến đường trọng điểm là đại lộ Phạm Văn Đồng và Xa lộ Hà Nội.

Ghi nhận thực tế, trục đường Đông Tây đã được làm lễ động thổ, chuẩn bị thi công mở rộng lộ giới lên 32m. Từ dự án chỉ mất 5 phút đến ga Metro số 1, khu đô thị Đại học quốc gia TP.HCM, 10 phút đến khu công nghệ cao, 15 phút đến trung tâm thành phố và khoảng 20 phút để đến sân bay Tân Sơn Nhất…

Ngoài vị trí đẹp, thuận lợi, LDG SKY còn là dự án căn hộ nghỉ dưỡng hiếm hoi tại TP.HCM được đưa ra thị trường cuối 2020 với 100% căn hộ sở hữu view hồ sinh thái hoặc cảnh quan thiên tuyệt đẹp cùng thiết kế độc đáo, đảm bảo mỗi ngày cư dân đều được tận hưởng sống xanh – sống sang đúng nghĩa.



LDG SKY sở hữu diện tích cây xanh, mặt nước khổng lồ giúp điều hòa và trao đổi không khí, tăng cường trải nghiệm sống xanh, sống khỏe cho cư dân

Sau một ngày làm việc căng thẳng, LDG SKY đón cư dân bằng hệ thống cây xanh với diện tích hơn 2ha cùng 5 hồ sinh thái tự nhiên rộng hàng ngàn m2, đem đến không khí trong lành, giúp cư dân tái tạo năng lượng hiệu quả giữa nhịp sống bận rộn. Diện tích cây xanh, mặt nước khổng lồ này còn giúp nhiệt độ tại dự án giảm 3-4 độ so với nhiệt độ trung bình của môi trường xung quanh.

Bên cạnh đó, dự án có mật độ xây dựng thấp, chỉ 35,5%, cùng thiết kế theo cấu trúc kính, khe lấy sáng, 3 mặt tiền tiếp sáng. Mọi phòng chức năng đều có cửa sổ kính sang trọng khiến mọi không gian trong căn hộ LDG SKY luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên, điều hòa và trao đổi không khí, tăng cường trải nghiệm sống xanh, sống khỏe dành cho cư dân.



Các căn hộ tại LDG SKY đều được thiết kế ban công kính sang trọng

Một điểm cộng nữa khiến LDG SKY ghi điểm với khách hàng là ban công kính sang trọng giúp cư dân có thêm không gian riêng để tận hưởng không khí trong lành. Thêm vào đó, 100% căn hộ tại LDG SKY còn sở hữu logia lớn, nối liền gian bếp tạo độ thông thoáng, đón gió tự nhiên và hạn chế mùi khi nấu ăn.



Hồ bơi vô cực tại LDG SKY

Bên cạnh không gian sinh thái và thiết kế sống xanh, để biến dự án thành một khu căn hộ nghỉ dưỡng đúng nghĩa, chủ đầu tư đã chi tiền tỉ để phát triển tiện ích hiện đại phục phụ nhu cầu sống sang của cư dân.

Mỗi ngày, cư dân có thể thả mình trên hệ thống 3 hồ bơi vô cực cùng cả nhà vừa thưởng thức BBQ, vừa ngắm nhìn hồ Bình An xanh mát hoặc phóng xa tầm mắt về Landmark 81. Ngoài ra, chủ đầu tư còn chú trọng phát triển tiện ích nội khu như 3 tầng gửi xe (1 tầng hầm, 2 tầng nổi), công viên trung tâm rộng hơn 2.000m2, tổ hợp gym, yoga, trung tâm thương mại đầu tiên tại khu vực với hàng chục nhà hàng thời trang, ẩm thực, cafe… thương hiệu nổi tiếng.

Hiện LDG SKY có giá tham chiếu trung bình là 30 triệu/m2 (khoảng 1,68 tỷ/căn hộ). Khác với hầu hết dự án trên thị trường, thanh toán 2,5% mỗi tháng thì tại LDG SKY, khách hàng chỉ cần thanh toán 1,25%/tháng với phương thức thanh toán cực kỳ linh hoạt. Bên cạnh đó, ngân hàng hỗ trợ cho vay lên đến 70%, giúp người mua giảm áp lực tài chính, không phải trả số tiền lớn cùng một lúc mà vẫn có cơ hội sở hữu căn hộ “nghỉ dưỡng tại gia” như mơ ước.

