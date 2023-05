Xu hướng tận hưởng cuộc sống khi lựa chọn nhà ở hiện nay

Khi các tỉnh thành bắt đầu bước vào giai đoạn phục hồi sau đại dịch chính là lúc thị trường bất động sản có tín hiệu nhộn nhịp trở lại. Dù nhu cầu nhà ở vẫn gia tăng nhưng các tiêu chí lựa chọn đã thay đổi để phù hợp hơn với nguồn lực kinh tế và tình hình xã hội.

Khi việc học và làm việc trực tuyến trở nên phố biến hơn thì nhu cầu tìm nhà đã không còn ở việc ưu tiên gần trường hay công ty nữa, thay vào đó là các tiêu chí về môi trường sống và các tiện ích để nâng cao chất lượng cuộc sống. Thậm chí tỉ lệ người trẻ hay các nhà đầu tư tìm đến các thành phố vệ tinh thay vì khu trung tâm lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đã tăng đáng kể.

Dịch bệnh khiến cộng đồng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe và không gian sống. Vì vậy các căn hộ có không gian xanh hóa hay nhà vườn ngày càng được ưa chuộng và trở nên có giá trị hơn. Sở hữu một ngôi nhà gần gũi với thiên nhiên mang lại sự lành mạnh giúp cân bằng cuộc sống, giảm áp lực và tăng cường sức khỏe, phù hợp cho một “chốn an cư” lâu dài.

Do ảnh hưởng của đợt giãn cách xã hội kéo dài, các gia đình cũng có xu hướng tìm nhà ở có nhiều tiện ích xung quanh, thuận tiện di chuyển. So với nhà phố thì các khu chung cư, căn hộ cao cấp sẽ dễ dàng đáp ứng tiêu chí này hơn. Đây cũng là lý do nhu cầu mua căn hộ để ở và đầu tư cho thuê đang ngày một tăng cao tại các thành phố trên khắp cả nước. Tuy nhiên, những dự án ở vị trí đắc địa, chất lượng uy tín và bền vững vẫn luôn được coi trọng và thu hút cư dân hơn cả.

Sự dịch chuyển trong nhu cầu nhà ở đã đem lại rất nhiều “không gian sinh lời” cho các nhà đầu tư. Các dự án đô thị mới ở các thành phố có tiềm năng phát triển ngày càng được săn đón, đặc biệt là các thành phố ven biển với nguồn lực kinh tế vượt trội và quỹ đất tốt có hạn. Nắm bắt “khẩu vị” mới của thị trường căn hộ, rất nhiều công ty bất động sản lớn từ Nhật Bản đã rót vốn xây dựng những dự án bất động sản mới tại Việt Nam.

Hải Phòng – Thành phố cảng có số vốn FDI cao nhất toàn quốc năm 2021, có vị trí đắc địa và nhiều tiềm năng kinh tế để mang đến giá trị sinh lời vô hạn và bền vững, đã thành công thu hút hai công ty hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng và quản lý chung cư của Nhật Bản là Fujita và Takara Leben. Hai ông lớn này vừa bắt tay hợp tác kiến tạo nên Minato Residence.

Hiện nay, dự án căn hộ cao cấp Minato Residence đã hoàn thành và mở bán thành công tòa nhà CT2 với độ phủ dân cư lên đến 95%. Giá trị căn hộ so với thời điểm mở bán đã tăng từ 20-30% trở thành điểm thu hút các nhà đầu tư mới. Mỗi góc nhìn từ căn hộ đến các khuôn viên và tiện ích đều đi theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Nhật Bản, với sự chuyên nghiệp và sáng tạo trong từng chi tiết.

Minato mang đến không gian sống tuyệt vời, phù hợp với xu hướng hiện đại và lâu dài. Tại Minato, mọi nhu cầu trong cuộc sống đều được đáp ứng. Nằm tại vị trí trung tâm thành phố Hải Phòng, trên cung đường sầm uất nhộn nhịp nhất, từ Minato có thể dễ dàng di chuyển đến các địa điểm trọng điểm như sân bay, bến cảng, bệnh viện, trung tâm thương mại…Đây là một trong các vị trí đắt giá nhất tại Hải Phòng, đảm bảo giá trị đầu tư sinh lời sẽ ngày càng tăng cao trong tương lai.

Chủ đầu tư của Minato mang theo triết lý và tư tưởng đậm chất Nhật Bản khi chú trọng vào sự hòa hợp với thiên nhiên, phủ xanh không gian sống, các căn hộ cũng được thiết kế với phong cách tối giản, thoáng đãng và dễ dàng đón nắng gió trong lành. Hướng đến một cuộc sống tiện nghi hiện đại, trong khuôn viên nội khu của Minato Residence chứa đựng cả một tổ hợp tiện ích thông minh như công viên, bể bơi, phòng gym, phòng tiệc, khu vui chơi cho trẻ em…

Một số hình ảnh tiện ích nội khu Minato

Được thiết kế, xây dựng và quản lý vận hành bởi hai công ty bất động sản nổi tiếng tại Nhật Bản, Minato mang đến cho các nhà đầu tư và cư dân sự đảm bảo về chất lượng bền vững kéo dài hàng trăm năm, giá trị sinh lời vượt trội cùng giá trị sống truyền đời nhiều thế hệ, đập tan khái niệm cũ về các căn hộ chung cư ngắn hạn.

Sau khi mở bán thành công tòa nhà CT2 vào năm 2021, Minato đang chuẩn bị mở bán tòa nhà CT1, hứa hẹn sẽ là sự kiện đáng chú ý nhất trong thời gian này với các nhà đầu tư bất động sản.