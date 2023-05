Từ khi chính thức được thành lập ngày 01/0/1/2021 đến nay, thị trường BĐS TP. Thủ Đức liên tục xuất hiện biến động giá. Từ mức trung bình vào khoảng 38-40 triệu đồng/m2, giá căn hộ tại TP. Thủ Đức hiện vào khoảng 43,5 triệu đồng/m2, dòng sản phẩm cao cấp có giá từ 50-70 triệu đồng/m2, cá biệt nhiều dự án chào bán giá lên đến 100 triệu đồng/m2.

Trên thực tế, với quyết định thành lập TP. Thủ Đức, thời điểm ngay trước và sau quyết định các giao dịch BĐS ở khu vực rất sôi động, có chiều gia tăng về cả số lượng và giá cả. Đây là tín hiệu phổ biến thường gặp ở các đô thị, thành phố, thị trấn khi được nâng cấp, kéo theo sức hút và mức độ quan tâm về thị trường BĐS.

Giá BĐS tại TP. Thủ Đức tăng mạnh sau khi chuyển đổi lên mô hình "thành phố trong thành phố".

Tiến Sĩ Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam nhận định: "Khu vực Thủ Đức liên tiếp xuất hiện các dự án căn hộ đắt tiền, giá hơn trăm triệu đồng một m2 với tốc độ thanh khoản nhanh chóng. Về cơ bản, nguồn cung không có nhiều, trong khi nhu cầu của người dân có thực nên tôi không ngạc nhiên lắm về sự xuất hiện của những dự án căn hộ giá trăm triệu ở khu vực này”. Ông Khương cho rằng, thời điểm cuối năm, một số dự án căn hộ đắt tiền ở cả Hà Nội và TP.HCM vừa ra mắt đã nhanh chóng hết sạch rổ hàng. Đây cũng là một yếu tố để chủ đầu tư đẩy giá cao hơn, tuy nhiên vấn đề thủ tục pháp lý của dự án trong thời gian vừa qua cũng là câu chuyện vất vả với những chủ đầu tư này. Trong khi đó quỹ đất hạn hẹp ở khu vực trung tâm đô thị, nên những dự án sở hữu vị trí đẹp thì việc tăng giá cao hơn so với trước đây là tất yếu. Tuy nhiên mặt bằng giá BĐS ở khu vực này cũng tăng đáng kể so với những khu vực khác.

Còn đối với các dự án nằm trong phân khúc căn hộ cao cấp, hạng sang (hạng A) hay BĐS hàng hiệu (branded residences), cũng có một số yếu đố để đánh giá mức độ hiệu quả kinh doanh và đầu tư. Ngoài giá bán thì vị trí dự án, chất lượng sản phẩm, uy tín của nhà phát triển là những yếu tố mà nhà đầu tư và khách mua để ở rất quan tâm. Bên cạnh đó phương thức thanh toán phù hợp với mức độ chi trả của khách hàng. Nếu đạt được những điều kiện này thì sẽ được thị trường đón nhận rất nhanh.

“Tuy nhiên BĐS cao cấp không đại diện cho toàn bộ thị trường. Bởi BĐS hạng trung hoặc vừa phải luôn là nhu cầu thiết yếu của người dân ở các đô thị lớn. Trong khi đó tệp khách hàng của BĐS cao cấp thường cân nhắc rất khắt khe trước khi xuống tiền cho sản phẩm giá trị lớn.”

Xu hướng tăng giá sẽ còn tiếp diễn trong các năm tiếp theo khi TP.HCM khan hiếm quỹ đất và chi phí xây dựng leo thang.

TS. Sử Ngọc Khương cho rằng, việc những sản phẩm nhà ở, căn hộ tại khu vực TP. Thủ Đức ghi nhận mức giá cao hơn nhiều so với trước đây do nhiều yếu tố. Thứ nhất là thông tin thành lập “thành phố trong thành phố”, kéo theo mức độ đầu tư, ngân sách vào cơ sở hạ tầng kĩ thuật, xã hội, giao thông gia tăng. Bên cạnh đó, nguồn cung căn hộ ở TP.HCM nói chung và Thủ Đức nói riêng rất hạn chế. Nhất là khu vực gần với khu vực trung tâm quận 1 có quận 2, Phú Nhuận, Bình Thạnh, quận 3, quỹ đất ngày càng hạn hẹp, trong khi đó khu vực quận 9 và Thủ Đức ở sát sườn với quận 1 và quận 3 hưởng lợi về những kỳ vọng này. “Nhà đầu tư BĐS đã nắm được những điều kiện thuận lợi về quỹ đất, quy hoạch, nhu cầu của người dân để ra dự án phù hợp với những tiêu chí và kỳ vọng trên của thị trường. Điều này không có gì ngạc nhiên khi chiến lược giá của các chủ đầu tư thay đổi so với trước đây”, ông Khương nhận xét.

Chia sẻ về lời khuyên dành cho nhà đầu tư và khách hàng mua BĐS cao cấp đắt tiền, TS. Khương cho biết, đối với những người mua để ở thì cuối năm là cơ hội tốt để họ sở hữu nhà trong bối cảnh nguồn cung trên thị trường không nhiều. Họ nên lựa chọn những sản phẩm của chủ đầu tư uy tín. Tuy nhiên phân khúc BĐS hạng sang, cao cấp không dành cho nhà đầu tư muốn lướt sóng và dùng đòn bẩy tài chính vì thanh khoản thứ cấp không dễ. Tệp khách hàng của dòng sản phẩm này thường khá dư giả tiền mặt nên dự án nào có sản phẩm đúng gu, chủ đầu tư uy tín ghi nhận giao dịch khá nhanh. Đây là xu hướng dễ thấy và không gây ngạc nhiên.

Mặc dù tình hình dịch bệnh vẫn là thử thách, ảnh hưởng đến tộc độ tăng trưởng nền kinh tế, tuy nhiên giống như các thị trường khác trên thế giới, thị trường BĐS nhà ở được dự báo luôn là điểm nóng, nhu cầu của người dân luôn ở mức cao ở các đô thị lớn như Hà Nội và TP HCM. Tuy nhiên những sản phẩm có giá trị trung bình đến trung cao luôn là đại diện cho thị trường BĐS đô thị. Nhu cầu sẽ giữ ở mức cao và không thay đổi nhiều. Nguồn cung dự án nhà ở sẽ tiếp tục hạn chế do dịch bệnh tác động đến tiến độ thực hiện dự án, chi phí đất tăng cao đẩy mặt bằng giá BĐS tại TP. Thủ Đức nói riêng và TP.HCM nói chung sẽ tiếp tục gia tăng.

Phương Uyên