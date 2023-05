Xu hướng "tậu" nhà mới của giới siêu giàu

Xu hướng tậu nhà bên sông và bến du thuyền của giới siêu giàu thế giới

Đi kèm với sở thích tậu du thuyền siêu sang, tầng lớp thượng lưu trên thế giới đang ngày càng có xu hướng chọn bất động sản bên bến du thuyền làm nơi sinh sống. Những bến du thuyền trên vịnh biển xuất hiện nhiều tại hầu hết các quốc gia trên thế giới, quy tụ đông đảo giới nhà giàu có thể kể tới như: Port Adriano Mallorca, Spain; Marina di Portofino, Ý; Portavadie, Scotland; Marina Miraggio, Hy Lạp; St Katharine Docks, Luân Đôn,…

Không thua kém các bất động sản cạnh bến du thuyền biển, bất động sản có yếu tố cảnh quan ven sông nước cũng được giới thượng lưu săn đón nhờ sở hữu tầm nhìn đẹp và trở thành biểu tượng kiêu hãnh cho sự phú quý.

Theo số liệu báo cáo mới đây của Savills, giá bất động sản ven sông tại các thành phố lớn trên thế giới thường cao hơn từ 10-50% so với khu nằm cách xa sông. Nổi bật nhất là 50% tại London, Paris, 20% tại Thượng Hải và Sydney, 15% tại Hong Kong và 10-13% tại Moscow.

Những thành phố ven sông, sở hữu một bến du thuyền đắt đỏ được giới thượng lưu săn đón phải kể đến như: Khu vực sầm uất gần cảng Sydney của Úc, hồ Washington tại Mỹ, hồ Geneva, Thụy Sỹ; khu biệt thự đắt đỏ bên bờ sông Thames xanh ngắt của nước Anh cổ kính…



Bất động sản bên sông Thames (Anh) được giới thượng lưu sành bất động sản tìm kiếm

Giống như những dòng sông nổi tiếng trên thế giới, dòng Vàm Cỏ Đông không chỉ đem đến hệ sinh thái tự nhiên hoàn hảo mà còn ghi dấu ấn bởi những câu chuyện lịch sử, lưu danh đến muôn đời. Nơi đây còn sở hữu vị trí giao thông đường thủy chiến lược trong kết nối tỉnh Long An nói riêng và kết nối vùng ĐBSCL nói chung. Ngã 3 sông Vàm Cỏ Đông – nút giao thông quan trọng nhất của hệ thống giao thông đường thủy Long An và các tỉnh ĐBSCL. Từ dòng chảy này, cư dân có thể dễ dàng kết nối trực tiếp đến hệ thống cảng quốc tế như cảng Long An, cảng Hiệp Phước, Cát Lái và Cái Mép – Thị Vải… hay xuôi theo dòng để di chuyển đến TP.HCM, Tây Ninh và sang Campuchia…

Thiên nhiên nơi đây là một niềm cảm hứng bất tận để các nhà quy hoạch khu đô thị Waterpoint kiến tạo nên Vịnh nước ngọt độc đáo lên đến 8,6ha ha cùng 3 bến du thuyền riêng tại các phân khu chức năng như một trong những tiện ích nâng tầm cho chủ sở hữu các sản phẩm ven sông tại Waterpoint, đáp ứng nhu cầu của giới thượng lưu về một chốn đi về lý tưởng hưởng thụ toàn vẹn cảnh sắc thiên nhiên nguyên thủy. Niềm cảm hứng này cũng là một trong những điểm cộng vô cùng lớn cho dự án khi ra mắt bộ sản phẩm hạng sang mới trong thời gian tới đây.

Waterpoint ra mắt bộ sưu tập sản phẩm hạng sang: Grand Villa & Dinh thự ven sông

Từ những tinh hoa trong lối sống sang và hưởng thụ của giới siêu giàu thế giới, kết hợp với nét truyền thống nhẹ nhàng từ văn hóa vùng sông Vàm Cỏ Đông, những căn Dinh thự và Grand Villa tại phân khu Rivera 1 thuộc dự án Waterpoint lần đầu tiên được giới thiệu ra thị trường. Những tổ ấm đẳng cấp không chỉ đơn thuần là chốn an cư thông thường mà còn là nơi nuôi dưỡng tâm hồn bằng hơi thở của thiên nhiên thuần khiết; nơi trải nghiệm những dịch vụ tiện ích đồng bộ và phục hồi sức khỏe cho bản thân, gia đình một cách diệu kỳ.



Phân khu Rivera với các căn dinh thự, grand villa hướng tầm nhìn tuyệt mỹ ra sông Vàm Cỏ Đông

Nằm trải dọc 2km bờ sông Vàm Cỏ Đông xanh mát, toàn khu Rivera là phân khu sở hữu bờ sông gắn liền với công viên bên bờ sông dài nhất trong khu đô thị. Chính vì lẽ đó, các căn Dinh thự, Grand Villa tại đây không chỉ hội tụ những tinh hoa của dòng chảy thịnh vượng, sung túc, giúp cho mọi công việc của gia chủ được hanh thông mà còn mang đến tầm nhìn triệu đô thoáng đãng, giúp thư thái tâm hồn. Mỗi căn Dinh thự, Grand Villa ven sông sở hữu ít nhất 20m thiên nhiên cảnh quan ven sông Vàm Cỏ Đông vốn được chủ đầu tư lưu giữ nguyên trạng vẻ đẹp nguyên thuỷ. Từ các căn ven sông này, chủ nhân sẽ kết nối trực tiếp với công viên bên bờ sông – nơi cả gia đình có những khoảnh khắc bình yên, được nô đùa thư thái mỗi lúc bình minh lên hay hoàng hôn buông xuống. Khi cánh cửa tư gia được mở ra là lúc mỗi chủ nhân không chỉ đón nhận tầm nhìn xanh mướt, dịu mát mà còn được nạp đầy năng lượng bởi bầu không khí trong lành căng tràn lồng ngực. Không chỉ có không gian xanh từ ven sông, với diện tích khuôn viên đất lớn, chủ nhân có thể tùy ý sáng tạo không gian trong khu vườn sau nhà những khóm hoa, tiểu cảnh, cây trồng yêu thích… tạo thành một “lớp công viên thu nhỏ” ngay bên thềm nhà.



Bến du thuyền nâng tầm đẳng cấp của chủ nhân Dinh thự, Grand villa

Đặc biệt, vượt xa chuẩn sinh thái thông thường, chủ đầu tư và đơn vị thiết kế nâng tầm đẳng cấp chủ nhân Dinh thự, Grand villa ven sông tại phân khu Rivera khi có đến 2 bến du thuyền, có thể dễ dàng kết nối thông suốt với bến du thuyền và Vịnh nước ngọt 8,6ha tại phân khu Aquaria, giúp tăng cường giao thông đường thuỷ trong thành phố. Cuộc sống sinh thái bên sông nước vốn là đặc trưng của miền Tây Nam Bộ, hòa quyện với chất thời thượng của những chiếc du thuyền hiện đại bậc nhất mang đến một khu đô thị đẳng cấp hàng đầu khu vực Tây Nam Sài Gòn. Không gian thơ mộng và sầm uất đó không kém sự sang trọng của những thành phố nổi tiếng trên thế giới.

Chủ đầu tư dành tặng chủ nhân các căn dinh thự ven sông và Grand Villa Rivera 1 hơn 23 mẫu thiết kế bởi TwoG Architecture, tương thích với vị trí đặc biệt của từng khuôn viên đất. Lối kiến trúc mở, hiện đại ngập tràn ánh sáng và mở lối tầm nhìn cho gia chủ giữa khu vườn xanh mướt, hồ bơi ngay trước nhà hay màu mát dịu của sông, nước bao quanh.



Một trong những mẫu Dinh thự ven sông đẳng cấp tại Waterpoint

được thiết kế bởi TwoG Architecture

Các căn Dinh thự ven sông hay Grand Villa tại Rivera 1 còn thừa hưởng hệ thống tiện ích hiện đại và đồng bộ khác từ 355 ha của thành phố Waterpoint như: Hệ thống công viên sông nước 6 lớp, hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện đại, hệ thống giáo dục liên cấp, trung tâm thương mại, nhà hàng, phòng tập gym, sân chơi thể thao,… đem đến cho cư dân không gian sống đẹp, sống khỏe và phồn thịnh.