Xuất hiện làn sóng rao bán “cắt lỗ” bất động sản do dịch covid-19?

Ồ ạt rao bán “cắt lỗ” chạy dịch

Dịch bệnh covid-19 bùng phát trên toàn cầu đã khiến thị trường bất động sản bị ảnh hưởng không nhỏ. Trong khi các doanh nghiệp BĐS vẫn cố “thắt lưng buộc bụng” và hoạt động cầm chừng thì một số nhà đầu tư cá nhân đã bắt đầu rao bán “cắt lỗ” để thu hồi vốn.

Lướt một vòng các trang mạng về mua bán bất động sản, hay những nhóm group của môi giới địa ốc trên zalo, facebook, không khó để bắt gặp những cụm từ như "cần tiền bán gấp", "bán cắt lỗ sâu do corona", "bán giá thấp nhất thị trường mùa dịch",… Đơn cử, chủ một căn hộ ở Định Công (Hoàng Mai) đang rao bán căn hộ của mình với giá chỉ 1,3 tỷ đồng, thấp hơn so với thị trường trước đây 2 triệu đồng mỗi m2. Hay một số căn hộ thuộc dự án Việt Đức Complex cũng đang được rao bán "cắt lỗ sâu trong mùa dịch Covid-19”, thấp hơn 5-6 triệu đồng mỗi m2 so với trước đây. Một căn hộ studio tại dự án Vinhomes D’capitale cũng rao bán cắt lỗ với giá 1,45 tỷ đồng…



Một mẩu tin rao bán gấp căn hộ để trang trải chi phí mùa dịch

Liên hệ với anh H., chủ một tin đăng bán “cắt lỗ” căn hộ chung cư cao cấp 2 phòng ngủ tại quận Cầu Giấy thì được biết, trước đây anh đầu tư căn hộ này cho người nước ngoài thuê nhưng từ khi dịch bệnh covid-19 bùng phát, khách trả lại nhà. Nhận thấy tình hình này sẽ khó cho thuê trong thời gian tới, thậm chí có thể hết năm nay nên anh rao bán để thu lại vốn đầu tư sản phẩm khác. So với mức giá anh H. mua cách đây 2 năm thì giá rao bán này đang thấp hơn khoảng 50 triệu đồng. Theo chia sẻ của anh H. thời điểm hiện tại bán bằng giá mua cũng đã thiệt rồi bởi hiện nay mặt bằng giá mới của các căn hộ chung cư mới xây khu vực này đã tăng cao hơn nhiều.

Tương tự, chị M., một nhà đầu tư sở hữu căn hộ 3PN tại dự án Eco Xuân Lái Thiêu – Bình Dương cũng đang rao bán “cắt lỗ” với giá 1,8 tỷ đồng. Theo quảng cáo của chị M., giá này thấp hơn so với giá bán của chủ đầu tư khoảng 4 triệu đồng/m2.

Không chỉ có căn hộ chung cư, nhà đất thổ cư cũng đang được rao bán “cắt lỗ” trên các trang mua bán bất động sản. Anh K., (Hà Nội) cho biết đang phải bán gấp căn nhà 2 tầng ở khu vực Hoàng Mai, diện tích 45m2, với giá 1,8 tỷ đồng để lo tiền trả nợ do làm ăn thua lỗ mùa dịch.

Có thể thấy, hiện tượng rao bán “cắt lỗ” bất động sản trong thời gian gần đây đã thể hiện phần nào sự khó khăn trong giao dịch của thị trường, nhất là với những người làm ăn kinh doanh cần dòng tiền, hoặc đầu tư vào bất động sản để cho thuê. Đây là đối tượng phải rao bán tài sản với giá thấp hơn thị trường để có thể thu hồi vốn, tránh nguy cơ phá sản, đặc biệt là những nhà đầu tư sử dụng “đòn bẩy” tài chính cao.

Cẩn trọng với những tin rao bán giá “sốc”



Cần cẩn trọng với những thông tin giảm giá, “cắt lỗ” sâu mùa dịch. Ảnh Internet

Mới đây, trên một trang rao vặt nhà đất xuất hiện một mẩu tin rao bán “sốc”. Cụ thể người đăng tên N.T.L chào bán nhà phố 5 tầng khu vực Mỹ Đình với diện tích 60m2, giá chỉ hơn 4 tỷ đồng. Theo thông tin đăng tải, chủ nhân căn nhà chấp nhận “cắt lỗ” hơn 1 tỷ đồng trong mùa dịch để chuyển hướng kinh doanh. Bên cạnh đó cũng xuất hiện nhiều tin rao bán “cắt lỗ” tới vài chục phần trăm so với giá gốc.

Theo chia sẻ của nhân viên một sàn giao dịch bất động sản tại Hà Nội, thời gian gần đây nhiều người mong muốn bán nhà nhanh hơn và xuất hiện một số khách hàng nhờ bán nhà với giá giảm hơn so với những sản phẩm trên thị trường. Tuy nhiên dù gắn mác “cắt lỗ” nhưng giá chưa thực sự giảm nhiều so với hồi cuối năm 2019. Còn những tin đăng tải thông tin “cắt lỗ” sâu với mức giảm lên tới hàng trăm triệu thậm chí cả tỷ đồng thì đây chắc chắn là chiêu trò câu khách chứ không phải giá bán thực. Bên cạnh đó, những căn nhà rao bán giá “sốc” thường đang gặp phải những vấn đề như chưa có sổ đỏ, đất dính tranh chấp, quy hoạch…

Đánh giá về làn sóng bán gấp, bán “cắt lỗ” bất động sản thời điểm hiện tại, các chuyên gia cho rằng, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nền kinh tế khó khăn chung nên những nhà đầu tư không chuyên, mua sang tay, lướt sóng ngắn hạn, dự trù xoay vòng vốn trong khoảng 6 tháng để kiếm lời thì sẽ bắt buộc phải bán ra. Trong đó, có khoảng 20-30% các nhà đầu tư bán ra chấp nhận giảm giá 2-3% so với giá thị trường. Còn đa số nhà đầu tư chuyên nghiệp đã dự liệu được độ chờ của giá nên họ có thể chờ đợi từ 6-9 tháng, thậm chí đến hết năm 2020 mới bung hàng.

Cũng theo các chuyên gia, thị trường hiện nay chưa đến mức phải bán tháo, cắt lỗ với giá giảm sâu, giảm sốc như một số tin rao bán. Vì vậy, để tránh rơi vào những chiếc bẫy của các đối tượng “ăn theo trend mùa dịch”, người mua phải hết sức tỉnh táo tìm hiểu kỹ thông tin, đặc biệt cần so sánh giá bán trước và sau khi xảy ra dịch covid-19.

Hà Nhung

