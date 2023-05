Xuất hiện mô hình bất động sản mới ‘khuấy động’ thị trường địa ốc Đà Nẵng

Du lịch phục hồi, đánh thức bất động sản Đà Nẵng

Hoạt động du lịch ngưng trệ vì Covid-19 khiến thị trường bất động sản Đà Nẵng ngủ đông suốt hơn một năm qua. Tuy nhiên, dịch bệnh được kiểm soát trong nửa đầu năm đã giúp du lịch và bất động sản hồi sinh nhanh chóng.

Nhiều đường bay quốc tế tái khởi động, các chương trình kích cầu du lịch và Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á hồi đầu tháng 6 kết nối các hãng hàng không đẳng cấp thế giới với Đà Nẵng giúp lượng khách du lịch đến đây tăng vọt. Cục Thống kê thành phố cho biết, ngành du lịch đã đón 1,88 triệu lượt khách, trong đó 127.000 khách quốc tế, lần lượt tăng 82% và 44% so với cùng kỳ năm ngoái.



Một góc thành phố Đà Nẵng nhìn từ trên cao. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Đà Nẵng

Thị trường bất động sản nhờ đó cũng phát những tín hiệu tích cực. Báo cáo của DKRA cho thấy thị trường căn hộ ghi nhận 386 sản phẩm mới tung ra thị trường từ 5 dự án, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng cũng bứt tốc, thể hiện qua số lượng condotel tại Đà Nẵng và vùng phụ cận mở bán giai đoạn này đạt 177 căn, trong khi cùng kỳ năm ngoái không có sản phẩm nào.

Theo quy hoạch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đà Nẵng sẽ xây dựng và tập trung phát triển thành phố theo ba trụ cột chính là du lịch, công nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển để phát huy vai trò, vị thế cửa ngõ giao thương quốc tế, trung tâm kinh tế hàng đầu của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Du lịch được chú trọng đầu tư mang đến triển vọng trở lại thời kỳ trước dịch. Kết hợp chính sách liên tục làm mới các sản phẩm và hỗ trợ doanh nghiệp ra mắt dịch vụ mới độc đáo của thành phố, bất động sản nghỉ dưỡng càng có thêm cơ sở phát triển trong những tháng cuối năm và tương lai gần.

Du lịch y tế tạo cú huých cho bất động sản nghỉ dưỡng

Thị trường sôi động đòi hỏi các doanh nghiệp địa ốc tăng tốc trên đường đua kiến tạo trải nghiệm mới bằng những mô hình độc đáo. Trong đó, du lịch y tế (medical tourism) – mô hình du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khoẻ bằng phương pháp tế bào gốc, thẩm mỹ, điều trị nha khoa… được đánh giá “bắt sóng” đúng nhu cầu của nhóm khách hàng cao cấp.

Hãng nghiên cứu Global Market Insight ước tính quy mô thị trường du lịch y tế toàn cầu cách đây 2 năm đã hơn 10 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm trong giai đạon 2021-2027 đạt 12%, đồng nghĩa quy mô thị trường 5 năm tới vượt 37 tỷ USD.

Chưa được nhắc đến như một điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch y tế như Ấn Độ, Thái Lan, Singapore, Malaysia, song Việt Nam đang hội tụ nhiều tiềm năng để trở thành “con rồng Đông Nam Á” của ngành này nhờ những bước tiến trong chất lượng điều trị và chi phí tối ưu so với các nước phát triển. Viện Nghiên cứu phát triển du lịch (thuộc Tổng cục Du lịch) đã chỉ ra, chi phí nha khoa ở Việt Nam chỉ bằng một phần ba so với Úc, các nước châu Âu; còn chi phí điều trị vô sinh hiếm muộn bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo chỉ bằng một phần tư so với Mỹ.

Nhận thấy tiềm năng to lớn của du lịch y tế và tận dụng địa thế của vùng vịnh Tây Bắc Đà Nẵng, Gotec Land đã phát triển Shizen Nami – căn hộ y học tái tạo, toạ lạc ngay trục đường Nguyễn Tất Thành.



Shizen Nami nằm ngay trục đường ven biển đẹp nhất Đà Nẵng

Shizen Nami dự kiến bổ sung nguồn cung mới cho thị trường với hơn 400 căn hộ cùng vô số các tiện ích tái tạo năng lượng đẳng cấp: phòng thiền động, phòng thiền tĩnh, hồ bơi nước mặn điện phân ion muối đồng, vườn zen,… Đây cũng là dự án đầu tiên của Gotec Land đặt Trung tâm y học tái tạo điều trị bằng liệu pháp tế bào gốc và phân tích biểu đồ gen AAA Intelligent Health ngay bên trong toà nhà, tổng mức đầu tư lên đến 20 triệu USD.

Trung tâm có sự góp mặt của StemCells 21 (Thái Lan) và Trudiagnostic (Mỹ) – hai ‘ông lớn’ trong ngành y học tái tạo và y học chính xác. AAA Intelligent Health kỳ vọng sẽ là điểm đến nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc, tái tạo sức khỏe hiện đại bậc nhất tại khu vực Đông Nam Á với cơ sở vật chất hiện đại chuẩn 5 sao; ngân hàng lưu trữ tế bào gốc đạt chuẩn FDA (Hoa Kỳ); mỗi bệnh nhân được chẩn đoán chuyên sâu để đưa ra lộ trình cá nhân hóa phù hợp và hiệu quả…

Bên ngoài dự án Shizen Nami – nơi đặt Trung tâm y học tái tạo điều trị bằng liệu pháp tế bào gốc AAA Intelligent Health

Bằng việc phát triển sản phẩm bất động sản đi cùng với trung tâm y học tái tạo chuẩn quốc tế, Gotec Land cho thấy doanh nghiệp này không chỉ đón đầu xu hướng du lịch y tế tại Việt Nam mà còn tạo ra trải nghiệm độc đáo, khác biệt so với rổ sản phẩm hiện hữu trên thị trường bất động sản. Giới chuyên gia đánh giá, dự án hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt không chỉ với thị trường Đà Nẵng mà còn là thị trường địa ốc khu vực phía Nam.