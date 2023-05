Xuất hiện nguồn cung căn hộ dưới 2 tỷ đồng ngay đường Phạm Văn Đồng

Nguồn cung căn hộ giá mềm nhỏ giọt

Kể từ năm 2020, thị trường căn hộ tại TP.HCM chứng kiến những đợt chạy đua khốc liệt về giá. Báo cáo thị trường ở quý IV/2021 của Colliers Việt Nam đã chỉ ra là, giá bán trung bình ở thị trường căn hộ hiện nay đã tăng từ 10 – 15% so với quý I/2020. Đáng chú ý, phân khúc căn hộ hạng sang chiếm đến 60% nguồn cung.

Bcons Polygon đem đến cơ hội an cư cho người trẻ TP.HCM ngay cạnh đường Phạm Văn Đồng

Có nhiều yếu tố tác động đến nguồn cung căn hộ giá vừa túi tiền. Cụ thể, cùng với sự khan hiếm quỹ đất cộng với những cơ chết siết chặt về pháp lý, thì thuế đất tăng và chi phí đầu vào của hoạt động xây dựng tăng cao khiến cho các doanh nghiệp khó xây dựng được sản phẩm có giá mềm như trước đây. Trong khi đó, người mua nhà ở phân khúc này lại chiếm đa số, từ đó đã dẫn đến mất cân bằng giữa cung và cầu.

Chỉ hơn 1 năm qua, các thị trường từ khu Đông, hay khu Nam, và khu Tây TP.HCM đều đã ghi nhận mức giá bán căn hộ vượt 40 triệu đồng/m2. Đặc biệt, dòng sản phẩm căn hộ hạng C (dưới 2,5 tỷ đồng/căn) gần như đã biến mất khỏi thị trường.

Tại báo cáo quý 1/2022 của DKRA Việt Nam cũng đưa ra nhận định là, trong quý 2/2022, tại thị trường TP.HCM, căn hộ hạng B và hạng A tiếp tục giữ vị thế chủ đạo trong khi nguồn cung căn hộ hạng C tiếp tục khan hiếm. Dưới áp lực chi phí đầu vào tăng cao, đặc biệt là chi phí nguyên vật liệu, mặt bằng giá bán sơ cấp có thể sẽ tăng.

Theo nhận định của các chuyên gia, sản phẩm căn hộ đáp ứng nguồn cầu tốt nhất hiện nay không còn được định nghĩa dưới dạng “căn hộ giá rẻ” nữa, mà đúng hơn là căn hộ vừa túi tiền. Tiếp đó, khái niệm vừa túi tiền không phải là một sản phẩm quá bình dân, mà phải là sản phẩm đáp ứng được vị trí giao thông phù hợp với nhu cầu của các gia đình trẻ, và quan trọng nhất là mức giá bán phải vừa tầm đối với người có mức thu nhập dưới 20 triệu đồng/tháng.

Bcons Polygon làm dịu “cơn khát” căn hộ vừa túi tiền cho thị trường TP.HCM

Là một trong những điểm nóng về tăng giá bất động sản suốt gần 2 năm qua, giá bán căn hộ tại TP Thủ Đức hiện đã bỏ xa đối tượng khách hàng có mức thu nhập trung bình. Trước thực tế đó, xu hướng người mua nhà dạt về vùng giáp ranh tìm kiếm các dự án vừa túi tiền đang ngày càng rõ nét.

Với xu hướng đó, những dự án có vị trí và khoảng cách di chuyển về trung tâm TP.HCM ngắn đều nằm trong tầm ngắm của người mua nhà. Trong quý 2/2022, khu căn hộ Bcons Polygon hiện là tâm điểm thu hút sự chú ý.

Cách trung tâm TP.HCM chỉ tầm 10 Km, Bcons Polygon khẳng định vị trí an cư dài lâu

Chào thị trường với số lượng chỉ 783 căn hộ trong đó, có 764 căn hộ ở có diện tích linh hoạt từ 41– 65 m2/căn và 19 căn Shophouse. Đặc biệt, các căn hộ Bcons Polygon mức giá dự kiến chỉ dao động trên dưới 2 tỷ đồng/căn. Đây là mức giá không còn tìm được đối với một dự án sở hữu vị trí được xem là “địa chỉ vàng an cư” khi nằm ngay ranh địa giới của phường Linh Tây TP Thủ Đức và phường An Bình (TP Dĩ An, Bình Dương).

Cụ thể, Bcons Polygon chỉ cách và kết nối trực tiếp vào đường Phạm Văn Đồng chỉ vài phút di chuyển, qua nhiều tuyến đường lớn như đường số 9, đường Đào Trinh Nhất. Dự án chỉ cách đường quốc lộ 1A chỉ 1 phút di chuyển, để kết nối vào các khu vực lân cận TP.HCM như TP Thuận An, TP Dĩ An, Tp Biên Hoà (Đồng Nai). Do đó, cư dân dù làm việc ở Bình Dương, hay TP.HCM đều có thể lựa chọn nơi đây để sinh sống.

Từ khu căn hộ Bcons Polygon vào trung tâm TP.HCM chỉ tầm 20 phút di chuyển trong bán kính 10km. Cự li này hoàn toàn phù hợp để sinh sống lâu dài cũng như đầu tư sinh lời. Theo khảo sát, đây là dự án giải bài toán về khoảng cách địa lý vượt trội hơn hẳn với hàng loạt sản phẩm cùng khu vực, thậm chí vị trí này còn tốt hơn hẳn nhiều dự án ngay trong nội thành TP.HCM.

Bcons polygon là cơ hội hiếm có cho người mua nhà, khi giá dự kiến chỉ trên dưới 2 tỷ đồng/căn

Với mức giá trên dưới 2 tỷ đồng/căn hộ, Bcons Polygon phù hợp với khách hàng có mức thu nhập trung bình. Đồng thời, dự án được đánh giá là sản phẩm hiếm hoi mở màn cho xu hướng đưa bất động sản về sát giá trị thực.

Với tâm huyết kiến tạo nên một cộng đồng “An cư hiện tại, kiến tạo tương lai”, cũng như đem đến cơ hội an cư cho người dân, chúng tôi chuẩn bị cho khu căn hộ Bcons Polygon mọi tiện ích có thể đáp ứng tốt các nhu cầu sinh sống lâu dài của cư dân, cũng như xây dựng mức giá phù hợp để mua ở lâu dài và đầu tư sinh lời cho khách hàng”, đại diện Tập đoàn Bcons đã chia sẻ.