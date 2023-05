Xuất hiện "phố Âu thu nhỏ" giữa lòng Dĩ An, Bình Dương

Trên mạng xã hội, nhiều tài khoản bày tỏ sự hứng thú khi thấy những hình ảnh của “phố Âu” này. Tài khoản Hằng Đỗ bình luận: “Hóng “phố Âu” này được hoàn thiện ghê, rồi đây cư dân Dĩ An tha hồ vừa mua sắm vừa check in nhé!”

Ở thời điểm này, Vincom Plaza Dĩ An đã gỡ toàn bộ lớp lưới bao bên ngoài khi hoàn thiện xong mặt thô và đang gấp rút hoàn thiện mặt trong để đưa vào hoạt động trong 2-3 tháng tới. Tuy chỉ mới hoàn thiện phần thô, nhưng Vincom Plaza đã mang hình dáng của một “phố Âu thu nhỏ” giữa lòng Dĩ An.

Theo khảo sát, khi khai trương, Vincom Plaza sẽ mang đến nhiều tiện ích chưa từng xuất hiện tại thị xã Dĩ An như: 2 tầng mua sắm, siêu thị Vinmart, Vinpro, rạp chiếu phim Lotte Cinema rộng 1.500m2, 2 tầng ẩm thực với hàng chục các nhà hàng đa phong cách Trung Hoa, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, hàng chục các cửa hàng cafe – trà sữa đến từ các thương hiệu hàng đầu.

Đặc biệt, Vincom Plaza còn sở hữu khu phố đi bộ đầu tiên của Bình Dương dài hàng trăm mét. Khi hoàn thiện, con phố đi bộ này được kỳ vọng sẽ trở thành điểm countdown mới của thị xã Dĩ An. Sau khi khai trương, Vincom Plaza Dĩ An sẽ trở thành điểm mua sắm, giải trí và ẩm thực hút khách hàng đầu tại khu vực.

Được biết, Vincom Plaza và khu phố đi bộ Vincom Shophouse nằm trong khuôn viên của dự án Charm City – Khu phức hợp căn hộ hạng sang đầu tiên của Dĩ An. Ngoài siêu thị Vincom, Charm Plaza còn là dự án sở hữu khu khách sạn 4 sao Charm Dĩ An Boutique Hotel quy mô hàng đầu Dĩ An, Bình Dương.

Chị Phượng, hiện đang sở hữu một căn hộ 3 phòng ngủ tại Charm City chia sẻ: Vincom và Charm City như một nét chấm phá “phồn hoa” cho “thị xã container”.

Chị kể, mỗi lần bạn bè ở xa đến nhà chơi, hỏi Dĩ An ngoài khu công nghiệp, những con đường đầy xe container có gì vui không, chị chỉ cười mà không biết nói gì. Ngày sở hữu Charm City, chị rất hào hứng. Từ giờ nếu bạn bè chị hỏi Dĩ An có gì hay, chị sẽ trả lời đó là nhà chị – Charm City, đó là nơi sẽ tô điểm cho Dĩ An sầm uất và phồn hoa hơn. Ở đó có những toà nhà cao tầng rực rỡ, có khách sạn 4 sao lấp lánh ánh đèn, có Vincom sầm uất và cả con phố đi bộ đẹp chẳng kém gì đường hoa Nguyễn Huệ.

Trên hết, đó là cuộc sống mà chị Phượng mơ ước bấy lâu tại Dĩ An. Từ giờ, chỉ cần mở cửa ra, là cả trăm tiện ích sẽ hiện diện ngay trước mắt. Trước kia, chị luôn nghĩ rằng cuộc sống này chỉ hiện diện trong Vinhomes Central Park ở TP.HCM hay Times City ngoài Hà Nội. Nhưng sắp tới đây một khu dân cư tiện ích như vậy sẽ xuất hiện tại Dĩ An ngay nơi chị sống.

Chị Phượng cho biết, trước kia mỗi lần cần đi siêu thị, đi xem phim hay đi mua sắm, chị và gia đình thường phải chạy lên Thuận An hay Thủ Dầu Một. Nay khi sống tại Charm City, chỉ cần bấm thang máy, đi vài bước là siêu thị, rạp phim, nhà hàng đều ngay trước cửa nhà mình.



Charm City sở hữu tổ hợp hồ bơi rộng 2.000m2 xanh mát

Ngoài Vincom, Charm City còn sở hữu không gian sống tựa như resort nghỉ dưỡng, với tổ hợp hồ bơi liên hoàn 2.000 m2 với 3 hồ bơi: khu hồ bơi ốc đảo gần 1.000 m2, khu hồ bơi tràn có quy mô gần 500 m2 và khu hồ bơi tiêu chuẩn Olympic cũng rộng gần 500 m2.

Trên độ cao hơn 100m, chủ đầu tư DCT Group gây ấn tượng khi phát triển tổ hợp Sky Garden kết hợp Chill Bar, và các nhà hàng đa phong cách trên đỉnh tòa nhà tại Charm City. Với hệ thống tiện ích vượt trội, dự án sẽ đem lại cuộc sống tiện nghi cho mọi đối tượng khách hàng.

Anh Thanh Dũng, sống tại Dĩ An, chọn 1 căn penthouse của Charm City cho biết, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ nhà phố lên chung cư sống. Nhưng cuối cùng anh cũng chọn 1 căn Charm City. Vì thực sự dự án này có tất cả mọi thứ mà anh, bà xã, 2 đứa nhỏ, thậm chí cả ba mẹ anh cần. Với căn hộ này, ba mẹ anh có không gian yên tĩnh, xanh mát phù hợp để dưỡng già, môi trường ở đây an ninh, có 3 cái hồ bơi rất đẹp, lại có khu vui chơi trẻ em quy mô hàng đầu Bình Dương nên bé nhà anh rất thích. Siêu thị Vincom trong khuôn viên cũng giúp bà xã anh khỏe hơn, mỗi ngày đi làm về, thay vì phải chen chúc trong chợ, bây giờ bà xã anh có thể qua siêu thị mua sắm nhanh hơn.

Phúc Thắng