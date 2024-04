Nhiều người mua bất động sản đã vào cuộc săn đất giá tốt, vị trí chiến lược, tiềm năng tăng giá dài hạn, nhằm đón đầu đà tăng trưởng bất động sản sau khi Luật nhà đất được thông qua.

Người Mua Bất Động Sản Rục Rịch Đi Săn Đất Quy Mô Lớn

Ghi nhận từ Batdongsan.com.vn cho thấy, ngay từ những ngày đầu năm 2024, thị trường bất động sản đã rục rịch xuất hiện những cuộc săn đất vùng ven đến từ các đại gia phía Bắc.

Gia nhập làn sóng đầu tư bất động sản từ đầu năm 2004, mới đây ông Quốc Thái, chủ một doanh nghiệp thực phẩm tại Hà Nội, vừa gom hơn 56 nền đất tại Tây Ninh và Bình Phước với giá từ 400-600 triệu đồng mỗi nền. Công cuộc gom đất của nhà đầu tư này đã bắt đầu từ cuối năm 2023 khi Luật Đất đai vẫn đang được ấn định thời gian xem xét.

Nhiều nhà đầu tư đang trở lại cuộc chơi săn mua bất động sản ngay từ đầu năm. Ảnh Báo Pháp Luật

Gần đây, nhất khi 3 bộ Luật chính thức được thông qua, nhiều người bạn trong nhóm đầu tư bất động sản của ông cũng rục rịch liên hệ với các sàn giao dịch phía Nam, tiến hành việc thu gom đất vùng ven chờ “sóng” 2025 sắp tới.

“Tôi đã nghiên cứu rất nhiều điều trong dự thảo luật và phán đoán giá nhà đất trên thị trường các năm tới có thể sẽ điều chỉnh tăng. Vì vậy từ cuối năm, khi giá đất chạm sàn, tôi bắt đầu nhờ người đi gom mua những lô đất đẹp, pháp lý chuẩn, giá tốt để tích lũy đầu tư sau này”, ông Thái cho hay.

Ông Tiến, chủ một văn phòng BĐS tại khu vực Tân Trụ, Long An cho biết đang nhận ủy thác từ một nhóm người mua bất động sản lớn ở phía Bắc đi gom đất quy mô lớn tại các thị trường Tây Ninh, Bình Dương và Bình Phước. Quy mô mà nhà đầu tư này muốn gom lên đến cả trăm nền đất, giá bán từ 3-7 triệu đồng mỗi m2 tùy từng khu vực. Yêu cầu chính là đất phải có sổ, vị trí đẹp, gần các khu công nghiệp hay khu dân cư, có hạ tầng.

“Không có gì bất ngờ với làn sóng đi thâu gom đất lúc này vì giới đầu tư “tay to” vẫn luôn rất nhạy với những chuyển động của thị trường. Hiện tại vẫn là cuộc chơi của các nhóm đầu tư lớn, sắp tới có thể sẽ xuất hiện thêm nhiều nhà đầu tư nhỏ, lẻ khác tham gia vào cuộc đua săn đất”, anh Tiến cho hay.

Hay tại khu vực huyện Minh Hưng, Bình Phước, một nhà đầu tư tại Bắc Ninh đang tích cực gom gần 45 nền đất gần khu công nghiệp Minh Hưng và Bàu Xéo (Trảng Bom) với giá bán trung bình từ 3-4 triệu đồng mỗi m2. Xu hướng mua bất động sản của các nhóm này đã bắt đầu diễn ra âm thầm từ cuối tháng 12 năm ngoái và có động thái mạnh tay hơn ngay khi Luật Đất đai được thông qua. Nhu cầu mua rơi vào các sản phẩm mức giá hợp lý, sổ riêng từng nền.

Tương tự, tại khu vực Nam Sài Gòn, từ cuối tháng 12, nhiều nhóm nhà đầu tư cũng đang tìm cơ hội xuống tiền vào phân khúc đất nền nằm gần khu vực đường vành đai 3 TP.HCM và quanh huyện Bình Chánh. Theo một đơn vị môi giới tại đây cho biết, chỉ 2 tháng đầu năm khu vực này đã hoàn thành cả chục giao dịch, giá trị hơn 50 tỷ đồng. Khách mua bất động sản nhắm đến những lô đất nằm ở vị trí trục đường lớn. Hiện vẫn còn nhiều giao dịch đang trong giai đoạn thương lượng, chưa hoàn tất do chưa đạt được thỏa thuận về giá.

Thị Trường BĐS Đang Trên Đà Hồi Phục

Sự phục hồi nhu cầu mua bất động sản được thể hiện rõ nét thông qua lượng truy cập tìm kiếm nhà đất trên chuyên trang Batdongsan.com.vn.

Theo số liệu từ Batdongsan.com.vn ghi nhận, so với đầu năm 2023, thị trường bất động sản đầu năm nay có những dấu hiệu tích cực hơn cả về mức độ quan tâm và lượng tin đăng từ người mua bất động sản. Dữ liệu từ đơn vị này cho thấy, nhu cầu tìm kiếm bất động sản bán toàn quốc trong tháng 1/2024 tăng 66% so với cùng kỳ 2023, lượng tin đăng bán bất động sản cũng tăng 52%. Lượng tìm kiếm bất động sản toàn quốc bắt đầu đi lên từ ngày mùng 2 Tết và giữ nhịp tăng khá mạnh, đến ngày mùng 10 Tết đạt mức tăng 124% so với 1 tuần trước Tết.

Ông Đinh Minh Tuấn, giám đốc Batdongsan khu vực miền Nam, cho biết động thái đi săn đất của nhà đầu tư được xem là vừa tranh thủ thời gian thị trường đang “xuống đáy” giá nhà đất thấp, dễ thương lượng mua, vừa đón đầu cô hội trước khi Luật Đất đai và Luật Kinh doanh bất động sản được thực thi và khả năng lớn sẽ làm thay đổi mặt bằng giá của mọi loại hình bất động sản.

Một trong những vấn đề được nhiều nhà đầu tư bất động sản quan tâm là câu chuyện giá bán bất động sản sẽ tăng giảm ra sao sau khi 3 bộ luật lớn được thực thi. Trên thực tế chưa từng có tiền lệ luật mới được thông qua mà giá bất động sản sẽ giảm. Với nhiều thay đổi mang tính quyết định của Luật Đất đai 2024, việc giá bất động sản sẽ tăng trở lại từ năm 2025 là điều đã được dự báo trước. Vì vậy động thái đi săn đất của giới đầu tư dự báo có thể sẽ tiếp tục diễn ra rõ nét hơn trong các tháng tới.

Báo cáo tâm lý người tiêu dùng bất động sản (CSS) của Batdongsan.com.vn cũng chỉ ra có đến 65% người mua bất động sản được hỏi cho biết họ vẫn dự định mua bất động sản trong 1 năm tới. Trong đó, tỷ trọng mua để đầu tư chiếm 60% và đất nền vẫn là loại hình được người mua tương lai quan tâm nhiều nhất.

Người mua bất động sản nửa đầu năm 2024 đã không còn quá dè chừng như trong năm 2023. Chỉ số tâm lý thị trường tăng 3 điểm so với nửa cuối năm ngoái nhờ sự cải thiện mức độ hài lòng của người tiêu dùng về tiềm năng tăng giá bất động sản, về lãi suất vay mua nhà giảm mạnh và chính sách, tình hình thị trường diễn biến tích cực. Thị trường dự kiến sẽ phục hồi tích cực và nhanh hơn trong nửa cuối năm nay.

Đông Phong

Xem thêm: