Young Town Tây Bắc Sài Gòn ra mắt nhà mẫu phong cách Nhật Bản

Young Town Tây Bắc Sài Gòn ra mắt nhà mẫu

Ngày 15/9, Thắng Lợi Group vừa hoàn thiện và ra mắt nhà mẫu ngay trong khuôn viên dự án Young Town Tây Bắc Sài Gòn (huyện Đức Hòa, Long An). Theo đúng tiến độ cam kết và đảm bảo chất lượng công trình, Thắng Lợi Group mong muốn thông qua căn hộ mẫu, khách hàng có thể trải nghiệm và cảm nhận một cách rõ nét, chân thực về tổ ấm tương lai.

Young Town Tây Bắc Sài Gòn giai đoạn 1 sẽ có 102 nhà phố vườn trong tổng diện tích 9,5 ha, bao gồm cả đất nền. Không gian xung quanh dự án được hết sức chú trọng, với công viên trung tâm diện tích 3.420 m2 và hàng loạt các công trình xanh khác. Giá bán cho một căn nhà phố khoảng 1,7 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với những dự án lân cận. Nếu mua một nhà phố, khách hàng còn có thể được tặng thêm một kiot chợ trong dự án với giá trị 400 triệu đồng nhằm đảm bảo thu nhập ổn định về sau.



Không gian phòng khách tinh tế, sang trọng

Nếu như dự án thu hút được 1.200 khách hàng tham dự buổi lễ giới thiệu, tham quan, tìm hiểu thì tại lần ra mắt nhà mẫu này, số lượng không hề giảm đi. Là một trong số những khách hàng có mặt tại lễ ra mắt nhà mẫu, anh Lê Quang Hưng (Bình Thạnh, TP. HCM) cho biết khá ấn tượng với lối kiến trúc hiện đại và "chất Nhật" trong thiết kế từng sản phẩm. Ngôi nhà có thể đón nắng đón gió tự nhiên, tận dụng tối đa không gian, diện tích bằng những giải pháp thông minh. Chưa kể, tông màu trắng tạo cảm giác thoáng đãng, nhẹ nhàng kết hợp với nội thất gam màu trung tính giúp toát lên vẻ trang nhã, dễ chịu, hài hòa. Nếu sở hữu một nhà phố ở đây, anh Hưng khẳng định sẽ giữ nguyên các thiết kế của nhà mẫu.



Góc thiền, trà mang đậm phong cách Nhật Bản tại nhà mẫu Young King

Không gian sống xanh, pháp lý dự án đầy đủ

Đánh giá về thị trường bất động sản tại Long An, nhiều chuyên gia cho rằng đây là khu vực đầy tiềm năng ngay cạnh TP. HCM và thừa hưởng tất cả những tiện ích về hạ tầng, giao thông đã và đang được xây dựng. Nhiều trục đường kết nối Long An và TP. HCM đang được triển khai như đường song song Quốc lộ 50, tuyến đường tỉnh 830… Do đó, Long An khá hấp dẫn cho những nhà đầu tư có thể nắm bắt cơ hội, mà cụ thể ở một số huyện như Đức Hòa, Bến Lức, TP. Tân An. Nhờ hạ tầng, các chuyên gia cũng khẳng định tại đây sẽ không xảy ra tình trạng sốt ảo.

Young Town Tây Bắc Sài Gòn là một trong những dự án điển hình ở Long An ra mắt căn hộ mẫu trong thời gian này. Dự án nhận được sự tin tưởng của khách hàng về tính pháp lý, không gian xanh và nhiều ưu đãi khi mua căn hộ.

Dự án đã có quy hoạch 1/500, pháp lý sổ hồng riêng từng sản phẩm. Người mua có thể chọn hình thức thanh toán nhanh được chiết khấu từ 6 – 8% với nhà phố. Đặc biệt, khách hàng mua sản phẩm tại dự án này lại được HDBank hỗ trợ gói vay vốn với mức lãi suất hấp dẫn chỉ từ 8%. Lãi suất áp dụng cho các khoản vay trung và dài hạn, hỗ trợ vay vốn lên đến 50% giá trị sản phẩm. Đối tượng được vay từ 20 tuổi trở lên và tối đa 60 tuổi, thời hạn cho khách hàng vay từ 12 tháng đến 20 năm. Kể từ năm thứ 4, khách hàng được miễn hoàn toàn phí trước hạn. Đặc biệt, khi khách hàng vào sinh sống tại Young Town Tây Bắc Sài Gòn sẽ được miễn phí phí quản lý 5 năm, được hỗ trợ phí điện/nước/internet trong 2 năm.



Nhà phố Young King được thiết kế theo phong cách tân cổ điển

Khác với các dự án khác, khi được phát triển sản phẩm tại tỉnh lẻ chỉ chăm chú tới việc phân lô bán nền, Young Town Tây Bắc Sài Gòn được chú trọng tới không gian sống xanh của cư dân. Dự án được bố trí đất xây dựng công viên trung tâm Osaka hội tụ tinh hoa Nhật Bản, diện tích 3.420 m2, tái hiện di tích thắng cảnh nổi tiếng của xứ sở hoa anh đào, như Đền Itsushima, Đường hầm Zenbon Torri, Cổng Torri nổi trên mặt hồ, Núi Phú Sĩ, Cầu Đỏ… Ngoài ra, duy nhất tại dự án, mỗi cư dân được ngắm nhìn sắc hoa bốn mùa với 13 loài hoa cho 13 đường nội khu như Hoàng Hậu, Bằng Lăng, Lộc Nhung, Giáng Hương, Hoa Sứ…

Vì vậy, khi tới tham quan nhà mẫu, khách hàng cũng có thể cảm nhận được đầy đủ những mảng xanh xung quanh dự án kèm theo các công trình, tiện ích xanh đang dần được hoàn thiện để đón các cư dân tương lai trở về nhà sau một ngày làm việc đầy căng thẳng.