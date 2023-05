"Ế" hơn 70.000 sổ đỏ vì dân không chịu nhận

Thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Thái Bình cho thấy, tính đến giữa tháng 3/2018, Sở này có tới 71.252 sổ đỏ đã ký nhưng chưa trao được cho người sử dụng đất, chiếm khoảng 5% tổng số sổ đỏ cấp cho các hộ trong toàn tỉnh Thái Bình.

Cụ thể, trong số 71.252 sổ đỏ bị “ế” trên có 50.643 sổ cấp trong giai đoạn sau năm 1999, đã được đo đạc chính xác nhưng người dân không đến nhận. Còn 20.609 sổ đỏ cấp trong giai đoạn 1995 – 1999, đến nay không còn hiệu lực, vì giai đoạn này cấp theo cách một giấy cấp cho nhiều thửa, gồm cả đất ở và đất nông nghiệp, số liệu đối chiếu hiện nay chênh lệch, không chính xác do dồn điền đổi thửa và đo đạc, lập bản đồ địa chính đã làm thay đổi số liệu.

Tính đến giữa tháng 3/2018, Thái Bình đang "ế” tới 71.252 sổ đỏ

Theo ông Đoàn Văn Nho, Giám đốc Trung tâm Đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Sở TN-MT tỉnh Thái Bình, hiện nay cơ quan này đang trực tiếp quản lý hơn 70.000 sổ đỏ mà dân chưa đến nhận. Hơn 70.000 sổ đỏ này nằm rải rác khắp địa bàn tỉnh Thái Bình, trong đó nhiều nhất là huyện Kiến Xương với 21.936 sổ, ít nhất là huyện Vũ Thư với 1.631 sổ.

Về lý do thờ ơ với việc đi nhận sổ đỏ, dù đây được xem là tài sản có giá trị lớn, đa phần người dân đều cho biết, do chưa cần đến sổ đỏ nên chưa muốn lấy. Họ cho rằng đất họ đang ở là do tổ tiên để lại, không có tranh chấp, không mua bán, chuyển nhượng nên không cần cầm sổ đỏ.

Ông Đặng Văn Nhu, Giám đốc Trung tâm Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện Kiến Xương cho biết, lý do mà các hộ dân chưa đến lấy sổ có rất nhiều, nhưng chủ yếu là vì phải nộp nghĩa vụ tài chính khi làm thủ tục cấp sổ.

Phía Sở TM-MT tỉnh Thái Bình cho hay, 20.609 sổ đỏ cấp trong giai đoạn 1995 – 1999 đến nay đã không còn hiệu lực. Nếu muốn lấy sổ, các hộ trên phải đến làm thủ tục xin đổi giấy chứng nhận rồi mới được cấp mới.

Năm 2014, Thái Bình có đến hơn 200.000 sổ đỏ tồn đọng do không nộp nghĩa vụ tài chính. Sau này, những hộ nào có việc cần dùng đến sổ đỏ mới chịu tới nộp tiền lấy sổ, nên hiện nay mới còn hơn 70.000 sổ đỏ còn lại.

Được biết, Sở TM-MT tỉnh Thái Bình đã đề đạt phương án miễn nghĩa vụ tài chính hoặc hỗ trợ tài chính cho các hộ lấy sổ đỏ, tuy nhiên những phương án này đều không khả thi và không được cơ quan cấp trên cho phép.