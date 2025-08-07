|Ngân hàng
|1 tháng
|3 tháng
|6 tháng
|9 tháng
|12 tháng
|18 tháng
|Agribank
|2,4
|2,3
|3,7
|3,7
|4,8
|4,8
|BIDV
|2,0
|3,0
|3,3
|3,3
|4,7
|4,7
|VietinBank
|2,0
|3,0
|3,3
|3,3
|4,7
|4,7
|Vietcombank
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|4,6
|4,6
|ABBANK
|3,2
|3,9
|5,4
|5,5
|5,7
|5,5
|ACB
|3,1
|3,5
|4,2
|4,3
|4,9
|Bac A Bank
|3,8
|4,1
|5,25
|5,35
|5,5
|5,8
|BaoVietBank
|3,5
|4,35
|5,45
|5,5
|5,8
|5,9
|BVBank
|3,95
|4,15
|5,15
|5,3
|5,6
|5,9
|Eximbank
|4,3
|4,5
|4,9
|4,9
|5,2
|5,7
|GPBank
|3,95
|4,05
|5,65
|5,75
|5,95
|5,95
|HDBank
|3,85
|3,95
|5,3
|5,3
|5,6
|6,1
|Kienlongbank
|3,7
|3,7
|5,1
|5,2
|5,5
|5,45
|LPBank
|3,6
|3,9
|5,1
|5,1
|5,4
|5,4
|MB
|3,5
|3,8
|4,4
|4,4
|4,9
|4,9
|MBV
|4,1
|4,4
|5,5
|5,6
|5,8
|5,9
|MSB
|3,9
|3,9
|5,0
|5,0
|5,6
|5,6
|Nam A Bank
|3,8
|4,0
|4,9
|5,2
|5,5
|5,6
|NCB
|4,0
|4,2
|5,35
|5,45
|5,6
|5,6
|OCB
|3,9
|4,1
|5,0
|5,0
|5,1
|5,2
|PGBank
|3,4
|3,8
|5,0
|4,9
|5,4
|5,8
|PVcomBank
|3,3
|3,6
|4,5
|4,7
|5,1
|5,8
|Sacombank
|3,6
|3,9
|4,8
|4,8
|5,3
|5,5
|Saigonbank
|3,3
|3,6
|4,8
|4,9
|5,6
|5,8
|SCB
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|3,7
|3,9
|SeABank
|2,95
|3,45
|3,95
|4,15
|4,7
|5,45
|SHB
|3,5
|3,8
|4,9
|5,0
|5,3
|5,5
|Techcombank
|3,45
|3,75
|4,65
|4,65
|4,85
|4,85
|TPBank
|3,7
|4,0
|4,9
|5,0
|5,3
|5,6
|VCBneo
|4,35
|4,55
|5,6
|5,45
|5,5
|5,55
|VIB
|3,7
|3,8
|4,7
|4,7
|4,9
|5,2
|VietABank
|3,7
|4,0
|5,1
|5,3
|5,6
|5,8
|VietBank
|4,1
|4,4
|5,4
|5,4
|5,8
|5,9
|Vikki Bank
|4,15
|4,35
|5,65
|5,65
|5,95
|6,0
|VPBank
|3,7
|3,8
|4,7
|4,7
|5,2
|5,2
Cập Nhật Lãi Suất Tiết Kiệm Khi Gửi 100 Triệu Mới Nhất
100 Triệu Gửi Ngân Hàng 1 Năm Lãi Bao Nhiêu?
- Số tiền gửi: Số tiền ban đầu khách hàng gửi vào ngân hàng.
- Lãi suất: Mức lãi suất niêm yết theo năm cho sản phẩm tiết kiệm.
- Số ngày thực gửi: Khoảng thời gian thực tế từ ngày gửi đến ngày tất toán. Nếu rút trước hạn, số ngày này được tính đến ngày rút.
|Tên ngân hàng
|Lãi suất kỳ hạn 12 tháng
|Công thức tính
|Tiền lãi
|Agribank
|4,80%
|100.000.000 × (4.80% / 12) × 12
|4.800.000
|BIDV
|4,70%
|100.000.000 × (4.70% / 12) × 12
|4.700.000
|VietinBank
|4,70%
|100.000.000 × (4.70% / 12) × 12
|4.700.000
|Vietcombank
|4,60%
|100.000.000 × (4.60% / 12) × 12
|4.600.000
|ABBANK
|5,70%
|100.000.000 × (5.70% / 12) × 12
|5.700.000
|ACB
|4,90%
|100.000.000 × (4.90% / 12) × 12
|4.900.000
|Bac A Bank
|5,50%
|100.000.000 × (5.50% / 12) × 12
|5.500.000
|BaoVietBank
|5,80%
|100.000.000 × (5.80% / 12) × 12
|5.800.000
|BVBank
|5,60%
|100.000.000 × (5.60% / 12) × 12
|5.600.000
|Eximbank
|5,20%
|100.000.000 × (5.20% / 12) × 12
|5.200.000
|GPBank
|5,95%
|100.000.000 × (5.95% / 12) × 12
|5.950.000
|HDBank
|5,60%
|100.000.000 × (5.60% / 12) × 12
|5.600.000
|Kienlongbank
|5,50%
|100.000.000 × (5.50% / 12) × 12
|5.500.000
|LPBank
|5,40%
|100.000.000 × (5.40% / 12) × 12
|5.400.000
|MB
|4,90%
|100.000.000 × (4.90% / 12) × 12
|4.900.000
|MBV
|5,80%
|100.000.000 × (5.80% / 12) × 12
|5.800.000
|MSB
|5,60%
|100.000.000 × (5.60% / 12) × 12
|5.600.000
|Nam A Bank
|5,50%
|100.000.000 × (5.50% / 12) × 12
|5.500.000
|NCB
|5,60%
|100.000.000 × (5.60% / 12) × 12
|5.600.000
|OCB
|5,10%
|100.000.000 × (5.10% / 12) × 12
|5.100.000
|PGBank
|5,40%
|100.000.000 × (5.40% / 12) × 12
|5.400.000
|PVcomBank
|5,10%
|100.000.000 × (5.10% / 12) × 12
|5.100.000
|Sacombank
|5,30%
|100.000.000 × (5.30% / 12) × 12
|5.300.000
|Saigonbank
|5,60%
|100.000.000 × (5.60% / 12) × 12
|5.600.000
|SCB
|3,70%
|100.000.000 × (3.70% / 12) × 12
|3.700.000
|SeABank
|4,70%
|100.000.000 × (4.70% / 12) × 12
|4.700.000
|SHB
|5,30%
|100.000.000 × (5.30% / 12) × 12
|5.300.000
|Techcombank
|4,85%
|100.000.000 × (4.85% / 12) × 12
|4.850.000
|TPBank
|5,30%
|100.000.000 × (5.30% / 12) × 12
|5.300.000
|VCBneo
|5,50%
|100.000.000 × (5.50% / 12) × 12
|5.500.000
|VIB
|4,90%
|100.000.000 × (4.90% / 12) × 12
|4.900.000
|VietABank
|5,60%
|100.000.000 × (5.60% / 12) × 12
|5.600.000
|VietBank
|5,80%
|100.000.000 × (5.80% / 12) × 12
|5.800.000
|Vikki Bank
|5,95%
|100.000.000 × (5.95% / 12) × 12
|5.950.000
|VPBank
|5,20%
|100.000.000 × (5.20% / 12) × 12
|5.200.000
Gửi 100 Triệu Ngân Hàng 1 Năm, Tiền Lãi Có Đủ Bù Lạm Phát Không?
Tác giả: Hà Linh
