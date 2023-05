11 ý tưởng lưu trữ giày dép độc đáo và rẻ tiền

Chúng ta vẫn thường tái sử dụng thùng gỗ pallet để làm kệ sách trong các dự án DIY (do it yourself). Tương tự như vậy, bạn hoàn toàn có thể dùng thêm một vài thùng gỗ để làm kệ giày. Ở đây, mỗi thùng gỗ đóng vai trò như một ngăn chứa giày có khả năng lưu trữ một, hai hoặc thậm chí ba đôi giày, tùy thuộc vào kích cỡ của thùng gỗ. Bạn có thể xếp chồng các thùng gỗ lên nhau hay sắp xếp chúng theo bất cứ bố cục nào mà bạn muốn.