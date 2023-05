13 ý tưởng thiết kế nội thất nới rộng không gian cho nhà nhỏ

Nhà chật không đồng nghĩa với việc bạn phải hi sinh góc làm việc tại nhà. Một chiếc bàn treo tường sẽ chiếm ít không gian hơn, hơn nữa bạn còn có thể gắn kệ phía trên để có thêm không gian lưu trữ. Ảnh: Old Brand New