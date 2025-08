Người sinh năm 1971 đã bước vào giai đoạn ổn định về cuộc sống và kinh tế. Việc tìm hiểu mệnh của người sinh năm 1971 không chỉ giúp hiểu rõ bản thân mà còn hỗ trợ bạn lựa chọn màu sắc, hướng nhà, hay tuổi hợp để đạt được nhiều may mắn trong cuộc sống. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về 1971 mệnh gì, cách lựa chọn vật phẩm phong thủy, màu sắc, tuổi hợp và những yếu tố ảnh hưởng đến cuộc sống của người mang mệnh này.

Một số thông tin cơ bản về người sinh năm 1971:

Tính cách người mệnh Thoa Xuyến Kim:

Theo tử vi, người sinh năm 1971 thường có tính cách mạnh mẽ, kiên định, họ biết rất rõ mục tiêu mình mong muốn và luôn nỗ lực hết mình để đạt được. Mệnh này cũng đại diện cho những cá nhân có sự tinh tế, sâu sắc khi luôn chú trọng đến các chi tiết nhỏ, thể hiện sự hoàn mỹ trong công việc và cuộc sống. Một trong những điểm yếu của người mệnh Thoa Xuyến Kim là đôi khi họ trở nên cứng nhắc, khó thích nghi với thay đổi.

Với câu hỏi nữ sinh năm 1971 mệnh gì, thì câu trả lời sẽ liên quan đến cung mệnh. Bởi vì bản mệnh thì không phân biệt nam – nữ, mà đều có chung mệnh của năm sinh. Theo đó, nữ sinh năm 1971 bản mệnh Kim, Thoa Xuyến Kim. Còn xét theo cung mệnh, nữ 1971 thuộc cung Tốn, cung này có ngũ hành thuộc Mộc. Cung này tượng trưng cho gió, mang ý nghĩa về sự tươi mới, linh động, phương vị đại diện là Đông Nam. Người nữ thuộc cung Tốn, thường có tính cách ôn hòa, dễ thỏa hiệp và chịu phục tùng.

Tương tự như nữ 1971, người nam sinh năm 1971 cũng có bản mệnh Kim, nạp âm Thoa Xuyến Kim vì cùng sinh vào năm Tân Hợi. Tuy nhiên, xem cung mệnh thì nam 1971 lại thuộc cung Khôn, cung này có ngũ hành thuộc Thổ, phương vị đại diện là Tây Nam. Cung Khôn đại diện cho người mẹ, đặc trưng là sự nhẹ nhàng, bao dung. Người nam cung mệnh Khôn thường là những người nhẹ nhàng, nhu mì.

Để biết thêm tuổi nào thuộc cung mệnh gì, bạn có thể tham khảo theo bảng dưới đây:

Để tìm hiểu về người mệnh kim, trước hết cần hiểu mệnh Kim là gì? Trong phong thủy, vạn vật được tạo thành từ 5 yếu tố gồm: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Các yếu tố này có mối quan hệ tương hỗ và tương khắc, liên kết chặt chẽ với nhau tạo thành sự tổng hòa của vũ trụ. Như vậy mệnh Kim là chỉ 1 trong 5 bản chất của ngũ hành. Con người là một thành phần của vũ trụ nên mỗi người cũng sẽ thuộc một trong các bản mệnh của ngũ hành, có người mệnh Kim, người mệnh Hỏa, người mệnh Thủy, người mệnh Thổ, người mệnh Mộc.

Mệnh Kim đại diện cho kim loại, kim khí, hình thành do sự kết hợp của đất trời và các khoáng chất. Hành Kim với thuộc tính nổi bật là sự sắc bén, cứng rắn. Những người mệnh Kim do đó thường có tính cách kiên định, tư duy sắc bén, họ thường có khả năng lãnh đạo, theo đuổi mục tiêu. Tuy nhiên người mệnh Kim cũng có điểm yếu là sự bảo thủ, khó thay đổi, khả năng thích nghi kém.

Người mệnh Kim sinh năm nào? Ngoài năm 1971 thì người mệnh Kim còn là những người sinh vào các năm sau đây:

Vậy người mệnh Kim hợp với mệnh nào? Câu trả lời cũng dựa trên nguyên tắc của ngũ hành tương sinh tương khắc. Theo đó, người mệnh Kim hợp với những người mệnh Thổ, hoặc những người có cùng bản mệnh Kim. Ngược lại, người mệnh Kim sẽ thường chịu "lép vế" khi kết hợp với người mệnh Hỏa, và có xu hướng lấn át người mệnh Mộc.

Khi biết 1971 mệnh gì cũng sẽ biết tuổi này phù hợp với những màu sắc nào. Theo đó, trong quan hệ tương sinh tương khắc của ngũ hành, mệnh Kim tương sinh mệnh Thủy, tương khắc mệnh Mộc, được Thổ sinh và bị Hỏa khắc chế. Dựa vào mối quan hệ này, người sinh năm 1971 mệnh Kim nên chọn những màu sắc của ngũ hành bản mệnh (Kim) là trắng, xám, bạc và màu sắc của ngũ hành tương sinh là vàng sậm, nâu đất.

Vậy người mệnh Kim kỵ màu gì? Người sinh năm 1971 và người mệnh Kim nói chung kỵ các màu sắc thuộc Hỏa, vì Hỏa khắc Kim. Những màu sắc có ngũ hành thuộc Hỏa gồm: đỏ, cam, hồng, tím.

Lưu ý rằng việc lựa chọn màu sắc hợp hoặc kỵ chỉ tương đối, không nên vì chọn màu hợp mà không dùng các màu sắc còn lại, sẽ gây ra mất cân đối trong ngũ hành. Khi chọn màu sơn nhà, nội thất cũng vậy, dù chọn màu hợp nhưng cũng cần dựa trên nguyên tắc phối màu nội thất với tỷ lệ thích hợp, thường là 60:30:10. Trong đó, 60 là tỷ lệ của màu hợp, màu tương sinh, 30 là tỷ lệ màu bản mệnh, 10 có thể dùng màu tương khắc. Ngoài ra các màu sắc cũng cần có sự liên kết về "tone" màu để đảm bảo tính thẩm mỹ.

Theo đó, người nam sinh năm 1971 Tân Hợi nếu làm nhà hướng Tây Bắc sẽ gặp nhiều phúc lộc; làm nhà hướng Đông Bắc thì mọi việc được ổn định; làm nhà hướng Tây Nam được che chở, dễ gặp vận may; làm nhà hướng Tây hay nhận được sự giúp đỡ.

Ngược lại các hướng Bắc, Đông, Nam, Đông Nam không hợp với nam 1971, trong đó hướng Bắc được xếp vào "đại kỵ", nếu xây nhà hướng này phạm Tuyệt mệnh, không tốt cho sức khỏe của chủ nhà.

Cùng sinh năm 1971 nhưng nhóm hướng tốt – xấu của nam và nữ Tân Hợi lại không giống nhau do khác nhau về cung mệnh. Theo đó, người nữ 1971 Tân Hợi thuộc nhóm Đông tứ mệnh nên hợp với các hướng nhà thuộc Đông tứ trạch là Đông, Nam, Bắc, Đông Nam, và kỵ với nhóm hướng nhà thuộc Tây tứ trạch là Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam và Tây.

Khi tìm hiểu 1971 mệnh gì, nhiều người sẽ có những thắc mắc liên quan như sau?

Câu 1: Sinh năm 1971 hợp tuổi nào làm ăn?

Nam mạng và nữ mạnh Tân Hợi 1971 hợp các tuổi sau trong làm ăn, kinh doanh: Tân Hợi, Nhâm Tý, Ất Mão. Trong hôn nhân, người tuổi Tân Hợi hợp với các tuổi: Đinh Tỵ, Mậu Ngọ, Kỷ Dậu.

Vậy 1971 kỵ tuổi nào? Câu trả lời là các tuổi Canh Tuất, Bính Thìn, Mậu Thìn. Những tuổi này được cho là dễ mang lại bất hòa, xui rủi trong làm ăn hoặc tình cảm.

Câu 2: Vật phẩm phong thủy nào phù hợp cho người mệnh Thoa Xuyến Kim 1971?

Dựa vào bản mệnh, có thể dự đoán được những vật phẩm phong thủy giúp kích hoạt vận may và tài lộc cho người mệnh Kim nói chung và mệnh Thoa Xuyến Kim nói riêng. Theo đó, người mệnh Kim hợp với các đồ trang sức bằng vàng, bạc và một số loại đá phong thủy.

Gợi ý vật phẩm cụ thể:

Câu 3: Nam 1971 năm 2024 sao gì chiếu mệnh?

Năm 2024, tử vi của người nam sinh năm 1971 có sao Mộc Đức chiếu mệnh. Đây là một cát tinh chủ về may mắn tài lộc, quý nhân. Năm 2024, nam sinh năm 1971 gặp nhiều thuận lợi trong làm ăn, kinh doanh, được nhiều người giúp đỡ.

Vậy năm 2025, nam 1971 có sao gì chiếu mệnh? Câu trả lời là sao Thái Dương, đây cũng là một cát tinh, mang tới nhiều may mắn trong công việc, làm ăn, kinh doanh.

Tham khảo: Bảng tổng hợp chi tiết về phong thủy người sinh năm 1971

Trên đây chúng tôi đã đưa ra những thông tin để trả lời câu hỏi 1971 mệnh gì. Theo đó, người sinh năm 1971 tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Thoa Xuyến Kim, sở hữu những đặc điểm quý giá và tiềm năng phát triển trong cuộc sống. Hi vọng bài viết giúp những người tuổi này có thể áp dụng phong thủy phù hợp như lựa chọn màu sắc, hướng nhà, vật phẩm phong thủy để gặp nhiều may mắn, thành công và bình an. Nếu muốn tìm hiểu những thông tin khác, bạn có thể truy cập mục Phong thủy của website.