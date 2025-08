Người sinh năm 1976 tuổi con gì, thuộc cung nào, mệnh gì và hợp với những màu sắc nào? Cùng khám phá những bí ẩn về tuổi Bính Thìn qua bài viết dưới đây để hiểu thêm về những điểm nổi bật trong vận mệnh của người tuổi này!

là câu hỏi này được không ít người quan tâm khi tìm hiểu về tử vi, phong thủy nói chung. Theo đó, người sinh năm 1976 là tuổi Bính Thìn, cầm tinh con Rồng – biểu tượng của sức mạnh, may mắn và quyền lực. Theo hệ can chi, Bính là Thiên can còn Thìn là Địa chi, kết hợp lại tạo nên tuổi Bính Thìn. Tuổi rồng vốn cũng được nhắc đến như một biểu tượng trưng của sự phú quý, tài lộc nên rất được ưa chuộng trong văn hoá Á Đông