Việc tìm hiểu sinh năm 1988 mệnh gì có thể giúp chủ nhân tuổi này chọn được hướng nhà đẹp theo phong thủy, giúp thu hút tài lộc, vượng khí vào nhà. Đồng thời giúp họ chọn được màu sơn nhà hay vật phẩm trang trí bàn làm việc phù hợp.

1. Giới Thiệu Chung Về Người Sinh Năm 1988

Trước khi tìm hiểu những người tuổi 1988 mệnh gì, bạn có thể điểm qua một số thông tin cơ bản về tuổi này.

Năm sinh dương lịch 17/02/1988 – 05/02/1989 Năm sinh âm lịch Mậu Thìn Cầm tinh Con Rồng (xếp thứ 5 trong 12 con giáp) Mệnh Mộc – Đại Lâm Mộc Tương sinh: Mệnh Thủy và Hỏa. Tương khắc: Mệnh Thổ và Kim. Cung mệnh Nam nữ sinh năm 1988 mang cung Chấn, hành Mộc thuộc Đông tứ mệnh. Thiên Can Mậu:Tương hình: Can NhâmTương hợp: Can Quý Địa chi Thìn: Tam hợp: Thân – Tý – Thìn Tứ hành xung: Thìn – Tuất – Sửu – Mùi

Người sinh năm 1988 mang tuổi Mậu Thìn. Ảnh: baodaknong.vn

2. Người Sinh Năm 1988 Mệnh Gì?

Những người sinh năm 1988 thuộc mệnh Mộc, nạp âm Đại Lâm Mộc – cây cổ thụ lớn, đại diện cho sự vững chãi, bền bỉ theo thời gian.

Đại Lâm Mộc mang hình ảnh của sự thịnh vượng, tượng trưng cho sức mạnh, ý chí và khả năng vượt qua những khó khăn, giông bão, sẵn sàng đương đầu với mọi thách thức. Vì vậy, những người có nạp âm Đại Lâm Mộc thường mạnh mẽ, cứng rắn, mang tố chất của vị lãnh đạo, tuy nhiên có phần bảo thủ.

Nữ sinh năm 1988 thường rất tự tin và ngay thẳng tuy nhiên có phần hơi kiêu ngạo và luôn nổi bật trước đám đông. Nam 1988 là những người biết yêu thương và là trụ cột vững chắc cho gia đình, luôn sẵn sàng bảo vệ, che chở những người thân yêu vô điều kiện.

Xét về mối quan hệ tương sinh, tương khắc trong ngũ hành:

Thủy sinh Mộc: Cây cối cần nước để sinh sôi và phát triển.

Kim khắc Mộc: Những vật kim loại sắc bén có thể chặt ngã cây cối.

Vì vậy những người sinh năm 1988 nên kết hợp với người mệnh Thủy và hạn chế liên kết với mệnh Mộc để công việc, cuộc sống thuận lợi.

Người sinh năm 1988 có mệnh Mộc. Ảnh: thuviendoanhnghiep.vn

3. Tuổi 1988 hợp màu gì? Kỵ màu gì?

Tìm hiểu người sinh năm 1988 mệnh gì hợp màu gì, tránh màu nào có thể giúp chủ nhân tuổi này ứng dụng vào nhiều khía cạnh trong cuộc sống, từ đó thu hút nguồn năng lượng tích cực và may mắn.

Người Sinh Năm 1988 Hợp Màu Gì?

Người sinh năm 1988 có mệnh Mộc nên hợp màu xanh lá . Đây là màu bản mệnh, tượng trưng cho sự sống và tươi mới, gần gũi thiên nhiên, giúp gia chủ cảm thấy bình yên, thư giãn, tràn đầy năng lượng trong công việc và cuộc sống.

. Đây là màu bản mệnh, tượng trưng cho sự sống và tươi mới, gần gũi thiên nhiên, giúp gia chủ cảm thấy bình yên, thư giãn, tràn đầy năng lượng trong công việc và cuộc sống. Ngoài ra, vì Thủy sinh Mộc nên người sinh năm 1988 cũng hợp màu xanh dương, xanh da trời và đen. Những màu này giúp gia chủ thu hút vượng khí, may mắn cả trong công việc và cuộc sống.

Những màu hợp với tuổi Thìn 1988 là màu của mệnh Mộc và Thủy. Ảnh: Kobler

Người Sinh Năm 1988 Kỵ Màu Nào?

Theo quy tắc ngũ hành, Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ. Vì vậy, người sinh năm 1988 nên tránh sử dụng gam màu thuộc 2 mệnh này vì sẽ làm suy giảm năng lượng, dễ gặp điều xui.

Màu mệnh Kim: Trắng, xám và ghi.

Màu mệnh Thổ: Vàng, nâu đất.

Ngoài ra, tuổi Mậu Thìn 1988 cũng nên hạn chế dùng màu của mệnh Hỏa là đỏ, cam, hồng, tím. Mặc dù Mộc sinh Hỏa là quan hệ tương sinh nhưng Hỏa hút năng lượng của Mộc để phát triển mạnh mẽ. Hỏa càng mạnh thì Mộc càng yếu.

Màu sắc không hợp mệnh Mộc. Ảnh: Internet

Gợi Ý Màu Sơn Tường Phù Hợp Tuổi 1988 Mệnh Mộc

Nếu gia chủ sinh năm 1988 đang có ý định xây nhà nhưng chưa biết lựa chọn màu sơn nào để vừa đẹp mắt vừa hợp phong thủy thì có thể tham khảo những gợi ý sau:

Màu xanh lá: Thể hiện sức sống bền bỉ, tạo nên không gian dịu nhẹ, hòa hợp với thiên nhiên. Màu này vùa giúp gia chủ thoải mái về tinh thần và còn hợp phong thủy vì đây là màu bản mệnh với tuổi Mậu Thìn 1988 giúp thu hút tài lộc, công việc thuận lợi và gia đình hòa thuận.

Màu xanh dương, xanh da trời: Tượng trưng cho sức sống và hy vọng. Những màu này thuộc mệnh Thủy là màu tương sinh với tuổi 1988. Có thể phổi giữa màu đậm và nhạt để ngôi nhà trông hài hòa và thẩm mỹ hơn đồng thời giúp gia chủ chiêu mộ tài lộc.

Màu đen: Màu đen cũng là màu hợp với gia chủ 1988 thể hiện sự sang trọng, huyền bí, rất phù hợp với những người có tính cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, cần phối hợp với những màu sáng để ngôi nhà trông hài hòa và thoãng đãng hơn, tránh gây cảm giác u tối, thiếu sức sống.

Màu xanh lá là gợi ý thích hợp cho tuổi Thìn 1988 khi chọn màu sơn tường. Ảnh: tubchairs.com

4. Tư Vấn Hướng Nhà Hợp Tuổi 1988

Nhà không chỉ là tổ ấm, giúp che nắng, tránh mưa mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với vận khí. Vì vậy, khi xây nhà, gia chủ 1988 cần chú ý đến hướng hợp tuổi để thu hút nhiều vượng khí, hạn chế những điều kém may mắn đến với gia đình.

Để xác định tuổi 1988 hợp hướng nào, kỵ hướng nào cần dựa vào cung mệnh của gia chủ. Nam, nữ tuổi 1988 đều có cung Chấn, hành Mộc thuộc Đông tứ mệnh nên hướng nhà hợp tuổi cho cả nam, nữ 1988 là:

Hướng tốt Hướng nhà Luận giải Diên Niên Đông Nam Mọi sự đều ổn Sinh Khí Nam Phúc lộc vẹn toàn Phục Vị Đông Quý nhân phù trợ, giúp đỡ Thiên Y Bắc Thiên thời che chở

Ngoài ra, gia chủ sinh năm 1988 cũng nên chú ý, khi xây nhà cần tránh những hướng xấu sau:

Hướng xấu Hướng nhà Luận giải Lục Sát Đông Bắc Mang đến tai ương Ngũ Quỷ Tây Bắc Hướng hao tài, khó giữ của Tuyệt Mệnh Tây Hướng xấu đối với sức khỏe Họa Hại Tây Nam Dễ gây tai vạ, thị phi

5. Gợi Ý Những Vật Phẩm Phong Thủy Hợp Với Gia Chủ Tuổi Rồng 1988

Không chỉ quan tâm đến vấn đề nam, nữ 1988 mệnh gì, hợp màu gì, hướng nhà hợp tuổi 1988, nhiều người còn chú ý đến vật phẩm phong thủy phù hợp với hy vọng sẽ thu hút nhiều may mắn, tài lộc, giúp cuộc sống và công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió.

Dưới đây là gợi ý về một số vật phẩm phong thủy phù hợp dành cho những người sinh năm 1988.

Cây Trồng Phù Hợp Với Tuổi 1988

Tuổi Mậu Thìn 1988 khi lựa chọn cây cần chú ý đến màu sắc, kích thước và cách chăm sóc. Một số loại cây thích hợp để gia chủ 1988 trồng trong nhà là:

Trúc phú quý: Tượng trưng cho sự thịnh vượng và may mắn. Cây có thể trồng được trong nhà lẫn ngoài trời và phù hợp với gia chủ mệnh Mộc. Ngoài ra, cây phú quý còn có tác dụng thanh lọc không khí, xua đuổi những điều không may mắn.

Cây trường sinh: Tượng trưng cho sức khỏe và trường thọ. Gia chủ 1988 có thể chọn cây trường sinh để trang trí trên bàn tiếp khách, bàn làm việc, văn phòng,… để thu hút tài lộc và bình an cho bản thân.

Cây hạnh phúc: Tượng trưng cho sự bền bỉ, kiêng cường, thành công và hạnh phúc. Có thể trồng cây trong nhà hoặc nơi làm việc để tăng thêm hòa khí giữa gia chủ với những người xung quanh, thu hút nhiều may mắn, giúp công việc làm ăn thuận lợi.

Cây kim tiền: Với ý nghĩa mang lại may mắn, phú quý và tài lộc cho gia chủ, kim tiền trở thành cây yêu thích và ưu tiên lựa chọn với những người mệnh Mộc.

Bên cạnh đó, gia chủ 1988 còn có thể chọn những cây như vạn niên thanh, kim ngân, ngọc bích, câu tiểu trâm, ngũ gia bì,… để trồng trong sân vườn, vừa mang lại không gian thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên vừa thu hút tài lộc.

Đá Phong Thủy Dành Cho Tuổi Thìn 1988

Với những người sinh năm Mậu Thìn 1988 thì một số loại đá phong thủy giúp mang lại may mắn, bình an và tăng cường vận may là:

Đá Aquamarine: Thường được sử dụng để cầu bình an, may mắn rất thích hợp với gia chủ mệnh Mộc 1988.

Đá Lapis Lazuli: Trong phong thủy, loại đá này có công dụng xua đuổi những điều không may, cải thiện lưu thông khí huyết đồng thời điều hòa tính cách và tăng hòa khí giữa các mối quan hệ. Vì vậy, gia chủ tuổi 1988 không nên bỏ qua loại đá này nhé.

Đá mắt hổ: Được ví như lá bùa hộ mệnh dành cho gia chủ tuổi Mậu Thìn. Loại đá này giúp hỗ trợ tâm lý vững vàng, đầu óc minh mẫn, thu hút nguồn năng lượng tích cực cho người sở hữu.

Linh Vật Phong Thủy

Những linh vật phong thủy thích hợp cho gia chủ tuổi Thìn 1988 là:

Tỳ Hưu: Là linh vật mang lại nhiều may mắn, tài lộc, phước lành cho gia chủ và được rất nhiều người sử dụng với mong muốn công việc làm ăn thuận lợi, suôn sẻ.

Tượng Phật Phổ Hiền Bồ Tát: Là vị phật độ cho những người tuổi Rồng. Đặt tượng Phật Phổ Hiền Bồ Tát trong nhà giúp gia chủ tránh được những điều không tốt và điều hòa cảm xúc, gia đình yên ấm, hạnh phúc.

Tuổi Thìn 1988 có thể chọn tỳ hưu bày trên bàn làm việc. Ảnh: hoaphatnoithat.vn

Nắm được nữ, nam 1988 mệnh gì và những yếu tố phong thủy khác sẽ giúp bạn ứng dụng theo hướng tích cực trong cuộc sống. Tuy nhiên, những yếu tố trên chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm, không đóng vai trò chủ chốt trong bất kỳ trường hợp nào. Vì vậy bạn cần cân nhắc và đưa ra những lựa chọn khôn khéo, khoa học để công việc và cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

Linh Trần

