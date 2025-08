Sinh Năm 1989 Tuổi Con Gì, Làm Nhà 2025 Được Không?

Mỗi người khi sinh ra đều gắn liền với 1 trong 12 con giáp. Mỗi con giáp sẽ mang một ý nghĩa tượng trưng đặc biệt. Vậy sinh năm 1989 tuổi con gì, mệnh gì? Tuổi 1989 làm nhà 2025 được không?

1. Thông Tin Cơ Bản Về Tuổi 1989

Trước khi tìm hiểu sinh năm 1989 tuổi gì mệnh gì thì bạn cũng nên biết một số thông tin cơ bản về tuổi này như sau:

Ngày sinh dương lịch: Từ 06/02/1989 đến 26/01/1990

Năm âm lịch: Kỷ Tỵ

Con giáp: Rắn

Mệnh: Mộc – Đại Lâm Mộc Mệnh tương sinh: Thuỷ, Hoả Mệnh tương khắc: Kim, Thố

Cung mệnh: Nam cung Khôn hành Thổ, nữ cung Tốn hành Mộc

Thiên can: Kỷ Tương hợp: Can Giáp Tương hình: Can Quý

Địa chi: Tỵ Tam hợp: Dậu – Sửu – Tý. Tứ hành xung: Dần – Thân – Tỵ – Hợi.



2. Người Sinh Năm 1989 Tuổi Con Gì?

Tính theo dương lịch, người tuổi Kỷ Tỵ có ngày sinh được tính từ 06/02/1989 đến ngày 26/01/1990. Trong dân gian, người sinh năm 1989 cầm tinh con rắn (xếp thứ 6 trong 12 con giáp). Rắn đại diện cho sự thông minh, lanh lẹ, được ví như một vị thần mang đến mưa thuận gió hoà. Tuy nhiên, loài vật này cũng mang theo sự độc địa, gieo rắc cái ác đến với con người.

Những người cầm tinh con rắn thường thông minh, tinh tế khôn khéo và thận trọng trong suy nghĩ lẫn hành động. Họ thường đưa ra những mục tiêu cụ thể và nỗ lực phấn đầu để đạt được mục tiêu đó.

Tuy nhiên, họ là những người trầm lắng, lạnh nhạt, mang một nét bí ẩn riêng, kích thích sự tò mò của người đối diện. Điều này gây trở ngại cho họ trong giao tiếp, khiến những người xung quanh có cảm giác khó tiếp cận. Ngoài ra, người tuổi rắn thường đa nghi và hầu như không có sự tin tưởng tuyệt đối với người khác.

Người sinh năm 1989 tuổi Tỵ, cầm tinh con rắn. Ảnh: traveloka.com

3. Tử Vi Tuổi Kỷ Tỵ 1989

Tử Vi Về Cuộc Sống

Cuộc sống tuổi Kỷ Tỵ thường có nhiều chông gai và thử thách nhưng có phần sung túc nhờ sự kiên trì, nỗ lực của bản thân. Tuy nhiên, nội tâm có phần phức tạp, thường xuyên lo nghĩ lại thêm bản tính đa nghi khiến họ dễ rơi vào trạng thái tiêu cực, suy sụp, chán nản.

Tử Vi Về Tình Duyên

Người cầm tinh con rắn thường khổ tâm nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm. Vì vậy mà đường tình duyên của họ dễ gặp trắc trở, ngang trái. Ngoài ra, những thay đổi về chuyện tình cảm còn có sự khác nhau giữa các tháng sinh. Tuy nhiên, nếu người tuổi Tỵ 1989 mở lòng hơn và tiết chế sự đa nghi của bản thân thì sẽ dễ dàng có được những mối quan hệ mới, tạo được lòng tin với người khác.

Tử Vi Về Công Danh, Gia Đạo

Người tuổi con rắn thường có cuộc sống tự lập sớm. Mặc dù đường công danh cũng lắm trắc trở nhưng ít khi có biến cố lớn. Với sự kiên định của mình thì họ có thể vượt qua nhanh chóng trong thời gian ngắn. Sự thành công thường đến muộn nhưng không lên tuyệt đỉnh.

Tử vi về sự nghiệp và tình duyên của người tuổi Tỵ thường gặp nhiều trắc trở. Ảnh: Toigingiuvedep.vn

4. Kỷ Tỵ 1989 Bao Nhiêu Tuổi?

Bạn đang thắc mắc năm 2024 tuổi Tỵ 1989 tuổi gì bao nhiêu tuổi? Tính đến năm 2024, người sinh năm 1989 tròn 35 tuổi theo dương lịch là 36 theo âm lịch (tuổi mụ).

Nếu xét theo tử vi tuổi Tỵ thì đây là thời điểm mà người sinh năm 1989 đã dần bắt đầu gặt hái được thành tựu trong sự nghiệp, chuyện tình duyên cũng ổn định và bớt trắc trở hơn.

Khi tìm hiểu tuổi 1989 tuổi gì thì tử vi tuổi Tỵ 1989 cũng được nhiều người chú ý. Tìm hiểu về tử vi trọn đời năm 1989 giúp bạn lý giải được một số vấn đề trong cuộc sống, công việc và tình cảm.

5. Tuổi Kỷ Tỵ 1989 Hợp Hướng Nào?

Để tìm hiểu tuổi Tỵ 1989 hợp hướng nào ta sẽ căn cứ vào cung mệnh của tuổi này. Xét theo cung mệnh, ta có nam tuổi Kỷ Tỵ 1989 có cung Khôn thuộc Tây Tứ Mệnh, nữ tuổi Kỷ Tỵ cung Tốn, thuộc Đông Tứ Mệnh. Do đó các hướng nhà tốt và xấu cho nam nữ sinh năm 1989 như sau:

Hướng Nhà Hợp Tuổi Nam 1989

Hướng tốt Hướng xấu Đông Bắc (Sinh Khí) Đông (Họa Hại) Tây Bắc (Diên Niên) Đông Nam (Ngũ Quỷ) Tây (Thiên Y) Nam (Lục Sát) Tây Nam (Phục Vị) Bắc (Tuyệt Mệnh)

Hướng Nhà Hợp Tuổi Nữ 1989

Hướng tốt Hướng xấu Bắc (Sinh Khí) Đông Bắc (Tuyệt Mệnh) Nam (Thiên Y) Tây Nam (Ngũ Quỷ) Đông (Diên Niên) Tây (Lục Sát) Đông Nam (Phục Vị) Tây Bắc (Họa Hại)

Gia chủ nên chọn 4 hướng đẹp để làm nhà. Ảnh: happynest.vn

6. Người Sinh Năm 1989 Làm Nhà 2025 Được Không?

Xây nhà là một trong những chuyện lớn của đời người. Căn nhà là chỗ ở, nơi sinh sống của tất cả các thành viên trong gia đình và là tài sản quý báu mà mỗi người phải làm việc cật lực, tích góp một thời gian dài mới có được. Vì vậy mà ngoài những yếu tố liên quan đến thiết kế, thi công, xây dựng thì các vấn đề về phong thuỷ, xem năm xây nhà hợp tuổi cũng được quan tâm với hy vọng mọi chuyện suôn sẻ, ngôi nhà được hoàn thiện một cách êm đẹp.

Người Sinh Năm 1989 Làm Nhà 2025 Được Không?

Để xác định năm xây nhà hợp tuổi thì cần xác định xem trong năm đó gia chủ có phạm vào 1 trong 3 yếu tố Tam Tai, Hoang Ốc, Kim Lâu hay không. Nếu gia chủ tuổi Kỷ Tỵ 1989 khởi công xây nhà vào năm 2025:

Xét về Tam Tai, năm 2025 là năm Ất Tỵ. Mà năm Tam Tai của tuổi Kỷ Tỵ 1989 là Hợi, Tý và Sửu. Như vậy người sinh năm 1989 không phạm Tam Tai.

Xét về Kim Lâu, năm 2025, tuổi Kỷ Tỵ 1989 tính cả tuổi mụ là 37 tuổi. 37 chia 9 được 4 dư 1 phạm Kim Lâu Thân.

Xét về Hoang Ốc, người sinh năm 1989 có tuổi mụ là 37 sẽ rơi vào cung Tứ Tấn Tài, mang nhiều tài lộc. Như vậy năm 2025 tuổi 1989 không phạm Hoang Ốc.

Như vậy, năm 2025, tuổi Kỷ Tỵ 1989 không phạm Hoang Ốc, Tam Tai nhưng phạm Kim Lâu, tức là không thích hợp lắm cho việc xây dựng nhà cửa.

Năm 2025 người sinh năm 1989 không nên xây nhà. Ảnh: Pomina

Vậy Tuổi 1989 Làm Nhà Năm Nào Đẹp?

Sau khi loại trừ những năm phạm Kim Lâu, Tam Tai, Hoang Ốc (có thể xét thêm hạn Thái Tuế) thì gia chủ sinh năm Kỷ Tỵ có thể xây nhà vào năm 2028 là năm gần nhất. Đồng thời, gia chủ 1989 cũng nên tránh xây nhà vào năm 2024, 2025, 2026, 2027 và 2029.

Trong trường hợp mọi kế hoạch chuẩn bị cho công tác xây nhà đã được lên hoặc cần thiết phải xây do nhiều lý do như căn nhà xuống cấp không đảm bảo an toàn thì gia chủ có thể mượn tuổi làm nhà. Khi mượn tuổi, gia chủ cần chú ý một số vấn đề sau:

Nên mượn tuổi những người không phạm phải các hạn Tam Tai, Hoang Ốc, Kim Lâu trong năm đó.

Không mượn tuổi của người đang chịu tang.

Không mượn tuổi của người đã cho người khác mượn tuổi làm nhà trước đó.

Nên ưu tiên mượn tuổi của người trong họ hàng hoặc bạn bè thân thiết, là người sức khỏe tốt, có tinh thần cầu tiến, chú trọng làm ăn để gây dựng sự nghiệp, không sa ngã con đường tệ nạn xã hội.

Không mượn tuổi của người còn quá nhỏ hoặc quá lớn tuổi.

Khi làm lễ động thổ, người được mượn tuổi phải làm lễ khấn, động thổ đồng thời gia chủ phải tránh xa vị trí hành lễ.

Nếu gia chủ sinh năm 1989 muốn xây nhà trong năm 2025 thì có thể mượn những tuổi sau: Canh Dần (1950), Nhâm Thìn (1952), Kỷ Hợi (1959), Nhâm Dần (1962), Mậu Thân (1968), Tân Hợi (1971), Canh Thân (1980), Bính Dần (1986), Ất Hợi (1995).

Gia chủ có thể mượn tuổi xây nhà năm 2025.Ảnh: anthinhi-c.com.vn

Với những thông tin về vấn đề sinh năm 1989 tuổi con gì hy vọng đã mang đến bạn những kiến thức hữu ích để hiểu hơn về bản thân. Tuy nhiên, thông tin chỉ mang tính tham khảo, không phải ý kiến của chuyên gia. Nếu bạn cần tư vấn, hãy nhờ đến sự hỗ trợ của những người có kiến thức chuyên môn hoặc kinh nghiệm lâu năm.

Linh Trần

