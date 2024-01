Màu sơn nhà, màu sắc nội thất, màu xe, trang phục, phụ kiện… xét về mặt phong thủy có ảnh hưởng nhất định đến vượng khí và tài lộc của chủ nhân. Vậy tuổi 1990 hợp màu gì? Tuổi Canh Ngọ sơn nhà màu gì hợp? Tuổi Canh Ngọ nên trồng cây gì để thu hút may mắn. Tất cả sẽ được giải đáp chi tiết trong bài viết dưới đây.

Người sinh năm Canh Ngọ 1990 cầm tinh con ngựa. Trong mười hai con giáp , ngựa đứng vị trí thứ 7. Tuổi Ngọ có Thiên can Canh tương hợp với can Ất, tương hình với can Giáp, Bính. Trong khi đó, Địa chi Ngọ nằm trong nhóm Tam hợp Dần – Ngọ – Tuất và Tứ hành xung Tý – Ngọ – Mão – Dậu.