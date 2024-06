Rất nhiều người quan tâm đến vấn đề màu sắc trong phong thủy với mong muốn thu hút nhiều vận may. Vậy người sinh năm 1991 hợp màu gì? Ứng dụng lựa chọn màu bản mệnh cho tuổi Mùi 1991 trong cuộc sống như thế nào?

1. Thông Tin Tổng Quan Về Người Sinh Năm 1991

Trước khi đi vào tìm hiểu nam nữ 1991 hợp màu gì thì bạn có thể điểm qua một số thông tin cơ bản về phong thủy của tuổi này.

Người Sinh Năm 1991 Tuổi Con Gì?

Người sinh năm 1991 tính theo năm dương lịch có ngày sinh từ 15/02/1991 đến 03/02/1992, năm âm lịch là Tân Mùi, cầm tinh con Dê trong 12 con giáp

Ngũ Hành: Mệnh Thổ – Lộ Bàng Thổ – Đất trên đường

Tam hợp: Hợi – Mão – Mùi

Tứ hành xung: Thìn – Tuất – Sửu – Mùi

Quẻ mệnh: Nam cung Ly, hành Hỏa, thuộc Đông tứ mệnh. Nữ cung Càn, hành Kim, thuộc Tây tứ mệnh.



Xét về Thiên Can Địa Chi của tuổi Tân Mùi thì: Can Tân thuộc hành Kim, Chi Mùi thuộc hành Thổ. Theo quy luật Ngũ Hành, Kim và Thổ có mối quan hệ tương sinh. Do đó, những người sinh năm 1991 nếu biết nắm bắt cơ hội, kiên trì vượt qua thử thách thì sẽ sớm thành công.

Tuổi Tân Mùi 1991 cầm tinh con Dê. Ảnh: Kienthuc.net

Tuổi Tân Mùi 1991 Mệnh Gì?

Người sinh năm 1991 có mệnh Thổ, nạp âm Lộ Bàng Thổ – Đất dọc đường đi. Vùng đất được mài mòn theo thời gian tạo thành lối đi. Đất này thường khô cằn, cứng, ít năng lượng. Vì vậy, những người có nạp âm này thường gặp nhiều trắc trở. Tuy nhiên, với tính cách mạnh mẽ và kiên trì, họ không ngại chinh phục những khó khăn, thử thách.

Theo thuyết Ngũ Hành:

Hỏa sinh Thổ: Vận vật khi bị đốt cháy đều trở về cát bụi.

Thổ sinh Kim: Kim loại được hình thành và nuôi dưỡng theo thời gian trong lòng đất.

Thổ khắc Thủy: Đất sẽ ngăn chặn được dòng nước chảy. Nếu nước quá mạnh sẽ làm xói mòn và trôi đất.

Mộc khắc Thổ: cây cối hút chất dinh dưỡng từ đất để phát triển.

Tuy vậy, so với các nạp âm khác thuộc mệnh Thổ thì Lộ Bàng Thổ không bị chi phối, ảnh hưởng quá nhiều bởi mệnh Mộc. Vì đất đi đường vốn rất khô cằn do người đi lại thường xuyên, vì thế mà cây cối cũng khó sinh sôi, phát triển.

Tuổi Mùi 1991 Cung Gì?

Để xác định cung mệnh cần phải dựa vào hai yếu tố là năm sinh và giới tính. Cung mệnh của nam nữ tuổi Mùi 1991 là:

Nam: Cung Ly Hỏa thuộc Đông tứ mệnh.

Nữ: Cung Càn Kim thuộc Tây tứ mệnh.

Nam: Cung Ly Hỏa thuộc Đông tứ mệnh, cung này tượng trưng cho trí tuệ sáng suốt. Vì vậy, nam tuổi Tân Mùi 1991 thường là những người thông minh, ưu tú, được nhiều người yêu mến bởi sự tốt bụng, nhiệt tình.

Nữ: Cung Càn Kim thuộc Tây tứ mệnh, đại diện cho sự bao dung, lòng thương người. Nữ tuổi 1991 vì thế thường khá trưởng thành và hiểu chuyện, họ nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác.

Xem thêm:

2. Tuổi Mùi 1991 Hợp Màu Gì?

Theo phong thủy, việc lựa chọn màu sắc phù hợp bản mệnh sẽ mang lại nhiều may mắn cho chủ nhân. Vậy tuổi 1991 hợp màu gì ? Kỵ màu gì?

Tuổi Mùi 1991 Hợp Màu Gì?

Tuổi Tân Mùi 1991 thuộc hành Thổ. Bên cạnh đó, mà Hỏa sinh Thổ. Vì vậy, màu hợp với người sinh năm 1991 sẽ là các màu: vàng, nâu, nâu đất, đỏ, cam, hồng, tím.

Vàng, nâu, nâu đất: Đây là những gam màu thuộc hành Thổ, là màu bản mệnh tuổi Tân Mùi 1991. Thổ kết hợp với Thổ sẽ tăng thêm sự may mắn, thịnh vượng, mọi việc đều suôn sẻ.

Đỏ, cam, hồng, tím: Đây là các màu thuộc mệnh Hỏa và là màu tương sinh. Người mệnh Thổ sử dụng những màu thuộc mệnh Hỏa sẽ thu hút nhiều may mắn, gia tăng vượng khí.

Tuổi Tân Mùi 1991 Kỵ Màu Nào?

Những màu tuổi Mùi 1991 mệnh Thổ nên tránh là:

Trong Ngũ Hành, Mộc khắc Thổ, cây cối hút chất dinh dưỡng, nước trong đất để sinh sôi, phát triển và duy trì sự sống. Vì vậy, những người sinh năm 1991 mệnh Thổ nên tránh sử dụng màu xanh lá thuộc mệnh Mộc.

Thổ khắc Thủy. Đất có thể ngăn dòng nước chảy nhưng nếu nước chảy quá mạnh thì đất cũng sẽ bị cuốn theo. Vì vậy, màu xanh da trời, xanh nước biển và đen sẽ không hợp với người tuổi Tân Mùi 1991 có mệnh Thổ.

Bên cạnh đó, Thổ sinh Kim, nếu năng lượng này có sự chênh lệch, Kim được lợi nhiều thì Thổ sẽ cạn kiệt dần. Do đó, tuổi 1991 cũng nên hạn chế sử dụng màu trắng, xám, ghi thuộc mệnh Kim.

Màu hợp và không hợp với người sinh năm 1991 mệnh Thổ. Ảnh: Job3s

3.Ứng Dụng Màu Sắc Phong Thủy Tuổi 1991

Xác định màu hợp phong thủy thường được nhiều người ứng dụng khi lựa chọn màu sơn tường, nội thất, trang phục, xe cộ,…

Tuổi Mùi 1991 Nên Mua Xe Màu Gì?

Theo phân tích ở trên thì tuổi Mùi 1991 sẽ phù hợp với những gam màu thuộc mệnh Hỏa hoặc Thổ. Bởi vậy, những người tuổi này nên chọn sẽ màu đỏ, hồng, tím, cam hoặc vàng, nâu để mang lại nhiều may mắn, hạn chế điều xui rủi, không may khi tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, khi mua xe, tuổi Mùi 1991 cũng nên tránh những màu như trắng, xám, ghi, xanh lá, xanh nước biển, xanh da trời, đen nhằm hạn chế tình trạng xe hư hỏng vô cớ hoặc những điều kém may mắn.

Tuổi 1991 Nên Sơn Tường Màu Gì?

Màu vàng và nâu là màu bản mệnh của mệnh Thổ. Vì vậy, hai màu này sẽ rất phù hợp với người sinh năm 1991, thể hiện sự tinh tế, hiện đại pha trộn chút cổ điển. Đồng thời, mang lại nhiều may mắn, vượng khí, gia đình hòa thuận, công việc làm ăn suôn sẻ, thúc đẩy sự thành công cho gia chủ tuổi Mùi 1991.

Ngoài ra, màu hồng, đỏ, cam, tím cũng thích hợp với người mệnh Thổ sinh năm 1991. Những gam màu này sẽ mang lại nguồn năng lượng tích cực, tươi trẻ cho gia chủ. Tuy nhiên, bạn cần phải có sự phối hợp những màu này sao cho hài hòa vì đây là màu tone nóng sẽ dễ gây chói mắt, khó chịu. Bạn có thể xen kẽ màu đậm nhạt hoặc kết hợp với những màu khác để đảm bảo không gian thông thoáng, giúp tinh thần thoải mái hơn.

Sơn tường màu vàng kem phù hợp với tuổi Mùi 1991. Ảnh: thenordroom

1991 Nên Chọn Nội Thất Như Thế Nào?

Khi lựa chọn nội thất cho người sinh năm 1991 có mệnh Thổ, cần lưu ý:

Nên lựa chọn những món đồ nội thất có màu vàng, nâu, nâu đất, hồng, cam, đỏ làm chủ đạo.

Có thể sử dụng những màu như trắng. xám, ghi thuộc mệnh Kim nhưng một cách hạn chế, không sử dụng làm tone màu chính để mang lại sự hài hòa cho không gian.

Nên tránh sử dụng các món đồ nội thất có màu xanh lá, xanh nước biển, xanh da trời hoặc đen.

Ưu tiên chọn đồ nội thất được là từ đá, gốm sứ, gạch, đất,… hoặc đồ làm từ kim loại như vàng, bạc, đồng, thép, inox,… nhưng với số lượng hạn chế. S

Những món đồ hình vuông, chữ nhật là hình học tượng trưng cho mệnh Hỏa sẽ phù hợp với người mệnh Thổ.

Người sinh năm 1991 có thể lựa chọn những món đồ trang trí như tranh ảnh (tranh mã đáo thành công, tranh vùng quê, tranh phượng hoàng lửa, mặt trời mọc,…) hoặc cây cối có ít lá và ít sắc xanh (sống đời, cung điện vàng, hoa hồng, hoa mẫu đơn, cây trạng nguyên, phú quý,…) hoặc linh vật phong thủy (tượng con chó – linh vật tượng trưng cho mệnh Thổ hoặc tượng dê mạ vàng).

4. Tuổi Tân Mùi 1991 Nên Đá Phong Thủy Màu Gì?

Đá phong thủy được nhiều người lựa chọn để doe bên mình hoặc trang trí trong nhà nhằm thu hút tài lộc, vượng khí, mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc, công việc thuận buồm xuôi gió. Người sinh năm 1991 mệnh Thổ nên chọn 5 loại đá phong thủy sau:

Vòng Đá Thạch Anh Màu Hồng

Màu hồng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, cuộc sống vợ chồng hòa thuận, hạnh phúc. Màu hồng là màu thuộc mệnh Hỏa sẽ rất thích hợp với người sinh năm 1991. Khi đeo vòng thạch anh màu hồng, gia chủ sẽ thu hút nhiều may mắn, hạn chế bệnh tật, chuyện tình cảm được suôn sẻ.

Đá Mắt Hổ Đỏ Nâu

Đá mắt hổ đỏ nâu là món đồ trang sức được nhiều nam giới mệnh Thổ săn lùng. Bởi món đồ này không chỉ mang lại nhiều may mắn mà còn thể hiện sự mạnh mẽ, cuốn hút cho chủ sở hữu. Đá mắt hổ đỏ nâu còn tượng trưng cho sự thịnh vượng. Do đó, người mệnh Thổ sở hữu loại đá này sẽ thu hút tài lộc, dễ thăng tiến trong sự nghiệp.

Ruby Hồng Ngọc

Đá ruby được mệnh danh là “vua của các loại đá”. Người mệnh Thổ sở hữu loại đá này vừa bảo vệ cơ thể tránh những điều không may vừa thể hiện sự sang trọng, quyền uy. Do đó, nếu bạn thuộc người mệnh Thổ thì không nên bỏ qua loại đá này.

Đá mắt hổ đỏ nâu là vật phẩm phù hợp với tuổi Mùi 1991. Ảnh: vongthachanh.net

Trên đây là câu trả lời cho thắc mắc 1991 hợp màu gì và một số ứng dụng về màu sắc trong phong thủy tuổi Tân Mùi cho bạn tham khảo. Tuy nhiên, cuộc sống có muôn hình vạn trạng nên bạn cần phải cân nhắc nhiều khía cạnh về một vấn đề nào đó trong cuộc sống, không nên chỉ dựa vào mỗi yếu tố phong thủy.

tìm Chung cư Hà nội giá tốt ở đâu? Danh sách gần 20 ngàn tin đăng bán chung cư giá rẻ khu vực Hà Nội đang chờ bạn khám phá. Tìm hiểu ngay

Hà Linh

Xem thêm: