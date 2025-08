Người sinh năm 1994 đã bước sang độ tuổi chín chắn về lập nghiệp, xây dựng gia đình. Vậy 1994 mệnh gì? Các yếu tố liên quan phong thủy, tử vi ra sao? Cùng xem những chỉ dẫn liên quan đến độ tuổi này về hướng tốt làm nhà, năm xây nhà, tuổi hợp kinh doanh, kết hôn… trong bài viết sau đây.

THÔNG TIN SƠ BỘ VỀ NGƯỜI SINH NĂM 1994

Năm 1994 là năm Giáp Tuất, thiên can Giáp, địa chi Tuất, ngũ hành thuộc Hỏa. Vậy người sinh năm 1994 là mệnh gì? Câu trả lời là người sinh năm 1994 mệnh Hỏa, nạp âm Sơn Đầu Hỏa. Vậy Sơn Đầu Hỏa là gì? Sơn Đầu Hỏa là chỉ ngọn lửa trên đỉnh núi, mạnh mẽ và cô đơn. Những người mang nạp âm này thường có tính tự lập rất cao, họ thường chọn cách tự mình đối diện, tự mình vượt qua. Tuy mạnh mẽ, nhưng nếu không khéo léo họ có thể rơi vào tình trạng bị cô lập, ôm đồm nhiều việc do muốn tự mình làm, ít khi đặt niềm tin vào kẻ khác.

Ngoài ra, phân tích về can chi, người sinh năm Giáp Tuất có thiên can Giáp ngũ hành thuộc Mộc, địa chi Tuất ngũ hành thuộc Thổ có mối quan hệ tương khắc (Mộc khắc Thổ, Can khắc Chi). Do đó, tử vi người tuổi Giáp Tuất tuy giỏi giang nhưng thường hay vất vả, ngược xuôi, giai đoạn đầu đời và lập thân sẽ trải qua nhiều khó khăn, sóng gió mới đạt được thành tựu. Bản tính tự lập, lại thêm sớm được hoàn cảnh thử thách, những người tuổi này sẽ sớm trưởng thành, rắn rỏi, kiên định, được nhiều người nể trọng.