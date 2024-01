Theo phong thủy Á Đông, màu sắc là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới vận mệnh, tài khí của mỗi người, do đó việc lựa chọn màu sắc sao cho hợp tuổi và cung mệnh rất quan trọng. Màu sơn nhà, nội thất, màu xe, trang phục… hợp phong thủy không chỉ mang lại cát lành mà còn giúp bạn tránh những điều không tốt.

Bài viết dưới đây sẽ giải đáp chi tiết tuổi 1995 hợp màu gì ? Tuổi Ất Hợi sơn nhà màu gì hợp? 1995 hợp màu xe gì? Tuổi Ất Hợi làm nhà 2024 có tốt không?…

1. Khái Quát Chung Về Tuổi 1995

Để biết người sinh năm 1995 hợp màu gì? Tuổi Ất Hợi hợp cây gì, trước hết chúng ta cùng điểm qua một số thông tin tổng quan về tử vi, phong thủy tuổi Hợi 1995.

1.1. Sinh Năm 1995 Tuổi Con Gì?

Người sinh năm 1995 Ất Hợi – cầm tinh con lợn, đứng ở vị trí thứ 12 trong mười hai con giáp . Tuổi Ất Hợi là những người sinh trong khoảng thời gian từ ngày 31/01/1995 đến ngày 18/02/1996 tính theo lịch Dương và từ ngày 1/1/1995 đến ngày 29/12/1995 tính theo lịch Âm. Tuổi Hợi 1995 có Thiên can Ất tương hợp với Can, Canh; Địa chi Hợi nằm trong Tam hợp Hợi – Mão – Mùi và Tứ hành xung Dần – Thân – Tỵ – Hợi.

1.2. Ất Hợi 1995 Bao Nhiêu Tuổi?

Tuổi Ất Hợi 1995 tính đến năm Giáp Thìn 2024 vừa tròn 29 tuổi, tính thêm cả tuổi mụ là tròn 30 tuổi. Khi xem tuổi làm nhà, kết hôn, xem vận hạn theo năm… sẽ căn cứ vào tuổi mụ của gia chủ. Tuổi Hợi 1995 thường là những người thông minh, sắc sảo, yêu công lý, sự chính trực. Trong công việc họ rất tận tụy, luôn chủ động, không ngại khó khăn, thử thách để đạt mục tiêu đề ra, vì thế được mọi người tin tưởng, cấp trên trọng dụng. Nhược điểm của họ là đôi khi hơi nóng nảy, không kiểm soát được cảm xúc, dễ bộc phát ra ngoài.

Sinh năm 1995 hợp màu gì? Tuổi Ất Hợi 1995 hợp các màu thuộc hành Hỏa và Mộc. Ảnh minh họa.

1.3. Sinh Năm 1995 Mệnh Gì?

Tuổi Ất Hợi 1995 có bản mệnh thuộc Hỏa – Sơn Đầu Hỏa, tức lửa trên đỉnh núi, âm ỉ cháy, âm thầm mà mạnh mẽ, khó có thể dập tắt. Thế nên, những người mệnh Hỏa với nạp âm là Sơn Đầu Hỏa thường sống với đam mê, hoài bão, dồn toàn bộ tâm huyết cho những gì mình yêu thích, không ngại khó ngại khổ để tiến lên. Theo Ngũ Hành tương sinh, tương khắc, mệnh Hỏa hợp với mệnh Mộc và Thổ; khắc với mệnh Kim và Thủy.

Cung mệnh của Ất Hợi 1995 là gì? Ngoài Ngũ Hành, cần căn cứ vào giới tính, cụ thể:

Nam mệnh Ất Hợi cung Khôn, hành Hỏa, thuộc Tây Tứ mệnh. Những người mang cung mệnh này thường có ý chí lớn, mong muốn xây dựng cơ đồ, có sự nghiệp, kinh tế vững.

Nữ mệnh 1995 cung Khảm, hành Hỏa, thuộc Đông Tứ mệnh. Họ thường là những người thông minh, nhạy bén và linh hoạt. Nữ cung mệnh này sống rất tình cảm, biết lắng nghe, chia sẻ, đồng cảm nên được nhiều người quý mến.

1.4. Tuổi Hợi 1995 Hợp Tuổi Nào?

Trong làm ăn kinh doanh và hôn nhân, việc chọn người hợp tuổi rất quan trọng. Hợp tác với người hợp tuổi giúp bạn cảm thấy an tâm hơn về mặt tâm lý, có thể trở thành đối tác lâu dài, đôi bên cùng có lợi. Lấy vợ/chồng hợp tuổi, gia đình thuận hòa, ấm êm, ít cãi vã, xung đột. Vậy nam, nữ 1995 hợp tuổi nào, khắc tuổi nào?

Nam 1995 hợp, khắc các tuổi:

Làm ăn: Hợp các tuổi Đinh Sửu, Quý Mùi, Canh Thìn.

Kết hôn: Hợp các tuổi Đinh Sửu, Quý Mùi, Canh Thìn, Giáp Tuất.

Tuổi kỵ: Giáp Thân, Mậu Dần, Nhâm Thân, Canh Dần.

Nữ 1995 hợp, khắc các tuổi:

Làm ăn: Hợp các tuổi Canh Thìn, Đinh Sửu, Quý Mùi.

Kết hôn: Hợp các tuổi Đinh Sửu, Quý Mùi, Canh Thìn, Giáp Tuất.

Tuổi kỵ: Giáp Thân, Mậu Dần, Nhâm Thân, Canh Dần.

1.5. Sinh Năm 1995 Hợp Số Nào?

Con số may mắn đối với nam, nữ tuổi Ất Hợi 1995 như sau:

Nam sinh năm 1995 cung Khôn, hành Thổ, thuộc Tây Tứ mệnh, hợp với các số 2, 5, 8, 9 thuộc hành Hỏa, Hỏa sinh Thổ. Nên tránh các số 3 và 4 vì chúng thuộc hành Mộc, Mộc khắc Thổ.

Nữ Ất Hợi 1995 cung Khảm, hành Thủy thuộc Đông Tứ mệnh, hợp với các con số 1, 6, 7 thuộc hành Kim, Kim sinh Thủy. Tránh các số 2, 5, 8 thuộc hành Thổ, Thổ khắc Thủy.

1.6. Phong Thủy Tuổi Hợi 1995 Năm 2024

Trước khi tìm hiểu tuổi Ất Hợi 1995 hợp màu gì nhất năm 2024, hãy cùng điểm qua thông tin tổng quan về tử vi, phong thủy tuổi Hợi 1995.

Tử Vi Tuổi 1995 Năm 2024

Tuổi Hợi 1995 có bản mệnh thuộc Hỏa, tương hợp với mệnh Hỏa năm Giáp Thìn 2024. Đồng thời, Can Ất và Giáp, Chi Hợi và Thìn không đối xung. Vì vậy, về cơ bản, năm 2024 được cho là năm thuận lợi, cát lành với người sinh năm Hợi 1995.

Tử vi tuổi Ất Hợi 1995 nam mệnh năm 2024

Sức khỏe: Có thể gặp một số bệnh về tiêu hóa, cần chú ý ăn uống, sinh hoạt khoa học, hạn chế stress, làm việc quá sức, khám sức khỏe định kỳ đều đặn để kiểm soát bệnh tật.

Gia đạo: Tình duyên lận đận, một phần do tính cách hướng nội, khó tìm được bạn đời ưng ý. Năm Giáp Thìn 2024 không được tuổi kết hôn. Với những người đã kết hôn, cần bao dung, lắng nghe, thấu hiểu lẫn nhau để duy trì hòa khí gia đình.

Công việc: Sự nghiệp nam 1995 có nhiều thăng trầm trong năm 2024. Bản mệnh cần kiên nhẫn, tập trung cao độ và nỗ lực hết mình để đạt mục tiêu.

Tài chính: Thu nhập tuy ổn định nhưng dễ bị hao tổn tài sản. Chi tiêu thông minh, quản lý tài chính tốt hơn để tránh rủi ro, lãng phí và tích lũy cho tương lai.

Tử vi tuổi Ất Hợi 1995 nữ mệnh năm 2024

Sức khỏe: Cần thiết lập chế độ ăn uống, nghỉ ngơi điều độ, tập thể dục thể thao, rèn luyện thể chất, tăng cường sức đề kháng, giữ tinh thần vui vẻ thoải mái, từ đó giúp mọi phương diện trong cuộc sống trở nên thuận lợi hơn.

Gia đạo: Tình duyên nữ mệnh 1995 khởi sắc trong năm 2024, có thể tìm được bạn đời phù hợp. Người đã kết hôn cần sẽ chia, thông cảm, lắng nghe nhau nhiều hơn giúp gia đạo ấm êm.

Công việc: Nữ 1995 không có quá nhiều sự thay đổi về công việc, sự nghiệp trong năm 2024. Nên làm việc chăm chỉ, tập trung cao độ để đạt mục tiêu. Bản mệnh cũng có nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các chuyên gia trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình, góp phần vào lộ trình thăng tiến.

Tài chính: Nữ Ất Hợi 1995 nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý trong năm 2024. Nếu muốn đầu tư cần cân nhắc thật kỹ, phải hiểu rõ lĩnh vực mình muốn đầu tư để tránh hao tổn tiền của.

4 hướng nhà tốt gồm Sinh Khí, Thiên Y, Phục Vị và Diên Niên. Ảnh: lich365

Ất Hợi 1995 Hợp Hướng Nào Khi Làm Nhà Năm 2024?

Tọa – hướng của ngôi nhà là yếu tố cực kỳ quan trọng trong phong thủy nhà ở. Khi làm nhà hoặc mua nhà ở, ngoài xem tuổi đẹp, các gia chủ đều chọn hướng nhà một cách cẩn trọng. Bởi lẽ, hướng nhà hợp tuổi và cung mệnh sẽ góp phần mang đến nhiều may mắn, tài lộc. Ngược lại, hướng xấu có thể ảnh hưởng đến vận khí, sức khỏe của cả gia đình.

Tuổi Ất Hợi hợp hướng nào khi làm nhà năm 2024? Khi chọn hướng nhà, ngoài tuổi, cung mệnh, giới tính cần dựa vào phong thủy Bát Trạch. Bát Trạch có 4 hướng tốt và 4 hướng xấu:

4 hướng tốt khi làm nhà/mua nhà:

Sinh Khí: Nhà hướng Sinh Khí rất tốt, mang đến may mắn, sức khỏe và tài lộc cho gia chủ.

Phục Vị: Nhà hướng Phục Vị có lộc về đường con cái, cải thiện sức khỏe, tinh thần.

Thiên Y: Nhà hướng Thiên y tốt cho công việc, sự nghiệp.

Diên Niên: Nhà hướng Diên Niên tốt cho gia đạo, các thành viên hòa thuận, yêu thương nhau.

4 hướng nên tránh khi làm nhà/mua nhà:

Tuyệt Mệnh: Nhà hướng Tuyệt Mệnh rất xấu, không tốt cho sức khỏe, sự nghiệp, gia đạo.

Lục Sát: Nhà hướng Lục Sát có thể mang đến nhiều xui rủi cho gia chủ, ảnh hưởng tình cảm gia đình.

Ngũ Quỷ: Nhà hướng Ngũ Quỷ ảnh hưởng trực tiếp đến công danh sự nghiệp của gia chủ.

Họa Hại: Nhà hướng Họa Hại ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp, đầu tư kinh doanh.

Tuổi Ất Hợi 1995 nam mệnh hợp hướng nào?

Nam mệnh 1995 cung Khôn, hành Thổ, thuộc Tây Tứ mệnh, hướng các hướng nhà Tây Tứ trạch

Hướng nhà hợp tuổi 1995 nam mệnh Hướng nhà không tốt với nam mệnh 1995 Hướng Đông Bắc – Sinh Khí Hướng Bắc – Tuyệt Mệnh Hướng Tây Bắc – Diên Niên Hướng Đông Nam – Ngũ Quỷ Hướng Tây – Thiên Y Hướng Nam – Lục Sát Hướng Tây Nam – Phục Vị Hướng Đông – Họa Hại

Tuổi Ất Hợi 1995 nữ mệnh hợp hướng nào?

Nữ mệnh 1995 thuộc cung Khảm, hành Hỏa, thuộc Đông Tứ mệnh, hợp với các hướng nhà Đông Tứ trạch

Hướng nhà hợp tuổi 1995 nữ mệnh Hướng nhà không tốt với nữ mệnh 1995 Hướng Đông Nam – Sinh Khí Tây Nam – Tuyệt Mệnh Hướng Nam – Diên Niên Đông Bắc – Ngũ Quỷ Hướng Đông – Thiên Y Tây Bắc – Lục Sát Hướng Bắc – Phục Vị Tây – Họa Hại

Tuổi Ất Hợi Làm Nhà Năm 2024 Tốt Không?

Xem tuổi làm nhà tức xem năm đó gia chủ có phạm các hạn Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc, Thái Tuế hay không. Tuổi Ất Hợi làm nhà 2024 được không? Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Ất Hợi 1995 tròn 29 tuổi, tuổi mụ là 30 tuổi. Chúng ta sẽ căn cứ vào tuổi mụ để tính 4 hạn làm nhà.

Tam Tai : Theo cánh tính hạn Tam Tai, tuổi Hợi gặp hạn này vào các năm Tỵ – Ngọ – Mùi. Năm 2024 là năm Giáp Thìn nên tuổi Hợi 1995 không phạm hạn Tam Tai, có thể động thổ làm nhà trong năm nay.

Kim Lâu : Năm 2024, tuổi Ất Hợi 1995 tròn 30 tuổi mụ, phạm vào hạn Kim Lâu – Kim Lâu Thê, ảnh hưởng trực tiếp tới người vợ, tới tình cảm gia đình.

Hoang Ốc : Năm 2024, gia chủ tuổi Hợi 1995 phạm hạn Hoang Ốc ở cung Tam địa sát – 1 trong 3 cung xấu của hạn Hoang Ốc, có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, tài chính và sự nghiệp.

Thái Tuế: Tuổi Ất Hợi 1995 không phạm hạn Hại Thái Tuế vào năm 2024. Có thể khởi công xây nhà mới.

=> Kết luận: Năm 2024 không phải là năm đẹp để tuổi Hợi 1995 làm nhà. Nếu không vội, bạn có thể đợi tới năm tốt hơn. Tuổi 1995 xây nhà năm nào đẹp? Có thể xây nhà vào các năm Mậu Thân 2028 hoặc năm Giáp Dần 2034. Tuy nhiên, nếu gia chủ vẫn muốn khởi công trong năm nay, có thể xem xét : Năm 2024 không phải là năm đẹp để tuổi Hợi 1995 làm nhà. Nếu không vội, bạn có thể đợi tới năm tốt hơn. Tuổi 1995 xây nhà năm nào đẹp? Có thể xây nhà vào các năm Mậu Thân 2028 hoặc năm Giáp Dần 2034. Tuy nhiên, nếu gia chủ vẫn muốn khởi công trong năm nay, có thể xem xét mượn tuổi đẹp động thổ làm nhà.

Gia chủ tuổi Ất Hợi có thể mượn các tuổi sau để làm nhà:

Ất Mùi 1955

Đinh Dậu 1957

Mậu Tuất 1958

Bính Ngọ 1966

Đinh Mùi 1967

Quý Sửu 1973

Nhâm Tuất 1982

Ất Sửu 1985

Tân Mùi 1991

Giáp Tuất 1994

Quý Mùi 2003

Ất Dậu 2005

Kỷ Sửu 2009​

Bảng màu tương hợp, tương sinh với mệnh Hỏa. Ảnh: job3s

2. Tuổi Hợi 1995 Hợp Màu Gì 2024

Tuổi 1995 hợp màu gì? Trả lời câu hỏi này, cần căn cứ vào mệnh của gia chủ. Sinh năm Ất Hợi 1995 có bản mệnh thuộc Hỏa – Sơn Đầu Hỏa (lửa trên đỉnh núi). Trong Ngũ Hành, mệnh Hỏa tương hợp, tương sinh với mệnh Mộc và Thổ; tương khắc với mệnh Thủy và Kim. Theo đó, sinh năm 1995 hợp, khắc các màu sau đây:

Màu sắc trong Ngũ Hành Màu sắc Màu tương hợp Đỏ, vàng, cam, tím. Màu tương sinh Xanh lá cây, xanh nõn chuối, xanh rêu. Màu chế khắc Trắng, ghi, xám, bạc, ánh kim. Màu tương khắc Đen, xanh nước biển đậm.

Căn cứ vào bảng màu tương hợp, tương sinh, tương khắc trên, tuổi Ất Hợi 1995 ứng dụng vào thực tế khi chọn màu sơn nhà, sơn nội thất, chọn màu xe, điện thoại, trang phục, phụ kiện, đá phong thủy. Ưu tiên sử dụng màu tương sinh, tránh hoặc hạn chế sử dụng màu tương khắc.

2.1. Tuổi Ất Hợi Sơn Nhà Màu Gì Hợp?

Tuổi Hợi 1995 hợp màu gì khi chọn màu sơn nhà? Chọn màu sơn hợp tuổi, hợp mệnh gia chủ có ý nghĩa to lớn về mặt phong thủy, mang lại sức khỏe, sự thịnh vượng cho cả gia đình. Gia chủ cũng phối được màu sơn nhà như ý, kiến tạo không gian sống hài hòa, sinh động. Về nguyên tắc, bạn chọn màu sơn hợp mệnh gia chủ đối với sơn ngoại thất, sơn phòng khách, phòng bếp. Các phòng ngủ chọn màu sơn hợp mệnh người sử dụng căn phòng đó, không nhất thiết phải chọn màu hợp mệnh chủ nhà.

Cụ thể, với màu sơn nhà, gia chủ tuổi Hợi 1995 nên chọn tông màu tương hợp, tương sinh như đỏ, hồng, cam, tím, xanh lá cây, xanh nõn chuối, xanh rêu. Trong số màu tương sinh, tương hợp, bạn yêu thích màu nào nhất hãy chọn màu đó, tuy nhiên cần đảm bảo sự hài hòa về mặt thẩm mỹ mà chọn tông đậm, nhạt cho phù hợp.

Màu sơn phòng khách hợp tuổi Hợi 1995

Việc lựa chọn màu sơn phòng khách rất quan trọng vì đây là không gian chủ đạo của ngôi nhà, vừa là nơi tiếp khách, vừa là không gian sinh hoạt chung của gia đình. Màu sơn ảnh hưởng nhất định đến tâm trạng, cảm xúc của mỗi người. Với gia chủ tuổi Ất Hợi 1995, nên chọn màu sơn xanh lá, xanh rêu, xanh nõn chuối – màu tương sinh và màu đỏ rượu, hồng, tím nhạt – màu tương hợp cho phòng khách. Cùng với đó, phối kết hợp cùng màu đồ nội thất sao cho hài hòa, thoáng đẹp.

Màu sơn phòng ngủ hợp tuổi 1995

Nếu như phòng khách cần sơn màu sáng, mang tính dương nhiều hơn, thì phòng ngủ ưu tiên sử dụng tông màu dịu nhẹ, mang tính âm nhiều hơn. Theo đó, tuổi Hợi 1995 có thể chọn màu xanh ngọc, hồng pastel, tím oải hương cho màu tường và màu nội thất, phụ kiện phòng ngủ để tạo cảm giác thư giãn, dễ chịu.

Màu sơn phòng bếp hợp tuổi Ất Hợi 1995

Với không gian bếp và phòng ăn, gia chủ tuổi Ất Hợi có thể chọn màu bản mệnh như đỏ, cam, vàng tươi sáng, tạo cảm giác ngon miệng hơn. Cũng có thể chọn gam màu xanh lá nhạt, màu xanh ngọc cho tường phòng bếp – màu tương sinh với bản mệnh gia chủ. Tùy diện tích và điều kiện ánh sáng của khu bếp ăn, bạn chọn tông đậm, nhạt phù hợp.

Bảng màu sơn nhà cho người mệnh Hỏa. Ảnh: dura

Màu sơn phòng tắm hợp tuổi 1995

Đối với phòng tắm, bạn có thể chọn màu tương sinh, tương hợp với bản mệnh gia chủ. Tuy nhiên, điều này không bắt buộc. Thay vào đó, có thể chọn màu sơn tường, màu gạch ốp lát, nội thất, thiết bị theo sở thích, miễn sao đảm bảo sự hài hòa với không gian tổng thể.

2.2. Sinh Năm 1995 Hợp Xe Màu Gì?

Chọn mua xe ô tô, xe máy có màu hợp tuổi, hợp mệnh được cho là sẽ mang lại cho xe nhiều may mắn, thuận lợi. Tâm lý khi lái xe cũng thoải mái, tự tin hơn, từ đó góp phần hạn chế xảy ra sự cố không mong muốn. Vậy tuổi Ất Hợi hợp màu gì khi chọn xe? Cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Màu xe hợp tuổi 1995

Trước hết, ưu tiên chọn màu xe tương hợp, tức màu của bản mệnh Hỏa, gồm các màu đỏ, hồng, cam, tím. Theo phong thủy, người mệnh Hỏa sinh năm 1995 chọn xe các màu này sẽ gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, xe ít hư hỏng, hạn chế tối đa xảy ra tai nạn. Kế đến, tuổi Ất Hợi 1995 có thể chọn màu xe thuộc hành Mộc, gồm màu xanh lá cây, xanh rêu, xanh nõn chuối. Chủ xe mệnh Hỏa sẽ được xe nâng đỡ, chở che, ít gặp tai nạn, không tổn hại đến sức khỏe, tính mạng.

Màu xe kỵ tuổi Ất Hợi 1995

Khi chọn mua xe, tuổi Hợi 1995 nên tránh các màu sau để giảm thiểu rủi ro, tránh những xui rủi có thể xảy ra trong quá trình sử dụng xe, lái xe trên đường.

Không nên chọn xe màu đen và xanh nước biển đậm vì đây là 2 màu thuộc hành Thủy, Thủy khắc Hỏa. Tức xe khắc người, xe hay hỏng hóc, dễ bị tai nạn, ảnh hưởng tới sức khỏe của chủ xe.

Không nên chọn xe màu trắng, ghi, xám. Đây là những màu thuộc hành Kim, Hỏa khắc Kim. Xe hay bị trục trặc, hư hỏng bất ngờ, phải sửa chữa rất tốn kém. Chủ xe cũng có thể gặp nguy hiểm, hay bị tai nạn khi lái xe.

Không nên chọn xe màu nâu đất và màu vàng. Những màu này thuộc hành Thổ, Hỏa sinh Thổ. Chiếc xe sẽ hút năng lượng của chủ xe, ảnh hưởng tới sức khỏe, tinh thần khi lái, dễ va chạm, gây tan nạn, nguy hiểm tới tính mạng.

Chọn màu xe hợp tuổi, hợp mệnh, vạn dặm an toàn. Ảnh: wallhere)

Nam, nữ tuổi Ất Hợi 1995 nên mua xe màu gì để gặp nhiều may mắn?

Tuổi Ất Hợi 1995 Cung mệnh Màu xe hợp mệnh Màu xe nên tránh Nam mệnh Cung Khôn hành Thổ Vàng, hồng, đỏ, xanh nước biển, nâu đen. Xám, trắng. Nữ mệnh Cung Khảm hành Thủy Hồng, đỏ, xám, ghi, tím, trắng. Nâu, vàng, đen, xanh lá cây.

2.3. Ất Hợi 1995 Nên Mua Điện Thoại Màu Gì?

Tương tự như khi chọn màu sơn nhà, màu xe, tuổi Ất Hợi khi chọn màu điện thoại nên ưu tiên nhóm màu tương sinh, tương hợp và tránh hoặc hạn chế nhóm màu tương khắc với bản mệnh Hỏa của mình.

Sinh năm 1995 nên chọn điện thoại màu xanh lá, màu rêu, xanh nõn chuối – những màu thuộc mệnh Mộc, tương sinh với mệnh Hỏa. Điện thoại có màu tương sinh với bản mệnh chủ nhân thường bền hơn, ít hư hỏng, đồng thời người sử dụng cũng cảm thấy thoải mái, thư giãn.

Nhóm màu ưu tiên tiếp theo là màu hồng, cam, tím, đỏ – màu sắc thuộc bản mệnh Hỏa, là màu tương hợp. Theo phong thủy, màu tương sinh vẫn tốt hơn tương hợp.

Mua điện thoại, tuổi Hợi 1995 tránh hoặc hạn chế các màu thuộc mệnh Thủy như đen, xanh lam, xanh biển đậm, xanh coban. Sử dụng điện thoại màu tương khắc có thể khiến bạn cảm thấy không thoải mái, hay cáu kỉnh, không tốt cho sức khỏe.

​Ngoài ra, cũng nên hạn chế nhóm màu trắng, ghi, xám, bạc, ánh kim thuộc mệnh Kim vì Hỏa khắc Kim, tức năng lượng, vận khí của chủ nhân sẽ bị sụt giảm, không thu hút được may mắn, tài lộc. Tương tự, nhóm màu vàng, nâu cũng nên hạn chế vì thuộc mệnh Thổ, Hỏa sinh Thổ, làm suy giảm năng lượng của bản mệnh Hỏa.

2.4. Màu Trang Phục Hợp Tuổi Ất Hợi 1995

Sinh năm 1995 hợp màu gì khi chọn trang phục? Chọn màu quần áo, giày dép, túi xách… ngoài sở thích, gu thẩm mỹ, cũng cần lưu ý tới yếu tố phong thủy. Tức chọn màu trang phục và phụ kiện hợp tuổi, bản mệnh. Màu trang phục hợp mệnh góp phần mang lại nhiều may mắn cho chủ nhân, đồng thời có thể tránh được những xui rủi, những điều không mong muốn có thể xảy ra trong cuộc sống.

Xét theo bản mệnh, vẫn nên ưu tiên chọn màu tương sinh, tương hợp, có thể cân nhắc sử dụng thêm màu khắc chế và tránh màu tương khắc. Theo đó, người sinh năm Hợi 1995 có thể phối quần áo màu hồng, tím, cam, đỏ, xanh lá, xanh rêu, xanh nõn chuối, trắng, xám, ghi.

Hạn chế tối đa sử dụng màu đen, xanh nước biển. Tuy nhiên, nếu bạn yêu thích những gam màu tương khắc thì vẫn có thể sử dụng, nhưng chủ yếu cho phụ kiện và tránh dùng những dịp quan trọng để không ảnh hưởng đến vận khí của bản mệnh.

2.5. Mệnh Hỏa 1995 Hợp Màu Gì Khi Chọn Đá Phong Thủy

Thạch anh xanh Aventurine là loại đá phong thủy hợp mệnh Hỏa sinh năm 1995. Ảnh: thienmochuong

Theo phân tích ở trên, chúng ta đã biết tuổi 1995 hợp màu gì. Khi chọn đá phong thủy cho người tuổi Ất Hợi, ta chọn những loại đá có màu tương sinh, tương hợp như màu xanh lá, xanh rêu, tím, đỏ, hồng, cam. Một số trang sức phong thủy hợp người mệnh Hỏa 1995, giúp kích hoạt tài vận của chủ nhân có thể kể đến như vòng tay thạch anh tím, vòng tay thạch anh hồng, vòng tay mã não đỏ, vòng tay thạch anh xanh…

– Đá thạch anh xanh Aventurine: Loại đá phong thủy này được choh là thạch anh tài lộc, mang lại cho chủ nhân nhiều may mắn, cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Tuổi Hợi 1995 mang viên đá thạch anh xanh bên mình sẽ giúp đầu óc minh mẫn, tỉnh táo, tinh thần sảng khoái, sức khỏe tốt, mọi sự thuận lợi.

– Thạch anh tím: Đây là loại đá phong thủy tượng trưng cho trí tuệ, mang lại vận may và sự linh hoạt, khéo léo trong các mối quan hệ công việc cũng như cuộc sống.

– Mã não đỏ: Đá mã não đỏ được ví là bùa hộ mệnh trừ tà hiệu quả, tác dụng tốt trong thiền định. Mang viên đá mã não bên người, gia chủ tuổi Hợi 1995 sẽ ngủ ngon giấc hơn.

3. Tuổi Ất Hợi Hợp Cây Gì? Cây Phong Thủy Cho Người Tuổi Hợi 1995

Chọn cây phong thủy không chỉ hợp tuổi mà còn phải hợp bản mệnh. Mỗi mệnh sẽ tương ứng với một số loại cây có màu sắc tương sinh, tương hợp với mệnh của gia chủ. Tuổi Ất Hợi 1995 mệnh Hỏa nên chọn những cây có màu xanh thẫm, lá hoặc hoa màu đỏ, hồng, cam, tím. Bên cạnh đó, cũng cần lưu ý vài điểm sau:

– Hình dáng cây: Nên chọn cây có phần tán thông thoáng, dáng cây tròn, đầy đặn, lá xanh tươi.

– Vị trí đặt cây: Nên đặt ở các hướng tốt Sinh Khí, Diên Niên, Thiên Y và Phục Vị. Tránh đặt ở các hướng Tuyệt Mệnh, Họa Hại, Ngũ Quỹ, Lục Sát.

– Chọn cây phù hợp với vị trí đặt: Có thể đặt cây trong nhà, lối ra vào, phòng làm việc. Chọn cây phong thủy phù hợp với vị trí đặt cây. Tránh đặt cây quá to hoặc quá nhỏ trên bàn làm việc.

Sinh năm 1995 mệnh Hỏa có thể tham khảo một số loại cây phong thủy sau để bài trí trong nhà, bàn làm việc:

Cây Kim Ngân

Cây kim ngân trong phong thủy mang ý nghĩa mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ. Bên cạnh đó, loại cây này còn có khả năng đuổi muỗi, thanh lọc không khí tốt nên được nhiều người ưa chuộng. Có hai hình thức trồng cây kim ngân: Trồng trong đất hoặc thủy sinh. Với người mệnh Hỏa nên chọn cây trồng trong đất. Chậu cây kim ngân thường có nhiều gốc, tùy mong muốn và sở thích, tuổi Ất Hợi 1995 chọn chậu cây kim ngân phù hợp nhất.

Chậu cây kim ngân 1 gốc: Biểu thị cho sự kiên cường, bất khuất.

Chậu cây kim ngân 3 gốc: Tượng trưng cho Phúc – Lộc – Thọ.

Chậu cây kim ngân 5 gốc: Tượng trưng cho ngũ phúc: Phúc – Lộc – Thọ – An – Khang.

Người sinh năm 1995 mệnh Hỏa có thể trang trí bàn làm việc với cây kim ngân – cây phong thủy hút may mắn, tài lộc cho gia chủ. Ảnh: xanhvina

Cây Tài Lộc

Cây tài lộc có lá khá to, trên mặt lá có màu đỏ, xanh lục, xanh đậm. Tuổi Hợi 1995 mệnh Hỏa nên chọn cây có lá nhiều màu xanh đậm và màu đỏ. Cây phong thủy này phù hợp để bài trí trên bàn làm việc. Có thể trồng cây kiểu thủy sinh hoặc trồng trong đất, tuy nhiên mệnh Hỏa vẫn ưu tiên trồng trong đất. Ngoài tác dụng thu hút may mắn đến với gia chủ, cây còn có khả năng thanh lọc không khí, hút khí độc, tốt cho sức khỏe con người. Đặc biệt, cây tài lộc ra hoa là điềm báo may mắn về công danh sự nghiệp, đường tài lộc của chủ nhân.

Cây tài lộc để bàn làm việc mệnh Hỏa 1995 mang đến nhiều cơ hội tốt trong công việc. Ảnh: xanhvina

Cây Vạn Niên Thanh

Vạn niên thanh có phần lá giống cây trầu bà nhưng lớn hơn, thân cây cũng cứng cáp hơn. Bề mặt lá có màu vàng ở gân giữa, màu xanh xung quanh viền lá. Đây là cây phong thủy mang lại nhiều may mắn, cát lành cho gia chủ tuổi Hợi 1995. Bài trí một vài chậu vạn niên thanh trong nhà giúp gia đình ấm êm, gắn kết hơn. Loại cây này còn được ví như một máy lọc không khí hiệu quả, loại bỏ khí độc cực tốt.

Phòng khách tươi mát hơn với sự hiện diện của chậu cây vạn niên thanh xanh mướt. Ảnh: spacet

Cây Bạch Mã Hoàng Tử

Bạch mã hoàng tử là loại cây mang đến may mắn, cải thiện các mối quan hệ, thu hút tài lộc cho gia chủ mệnh Hỏa tuổi Ất Hợi 1995. Tương tự các loại cây nêu trên, bạch mã hoàng tử cũng có khả năng thanh lọc không khí, tạo bầu không khí trong lành, thoáng mát, giảm tác nhân gây hại từ các thiết bị điện tử trong nhà, trong phòng làm việc.

Bạch mã hoàng tử – cây phong thủy giúp cải thiện các mối quan hệ trong công việc của người mệnh Hỏa 1995. Ảnh: Vietnamnet

Cây Kim Tiền

Đúng như tên gọi, cây kim tiền mang ý nghĩa thu hút tiền tài, phú quý, thịnh vượng, giàu sang đến với gia chủ. Cây kim tiền ra hoa còn là điềm lành cho thấy vận may của gia chủ đã đến. Người sinh năm 1995 có thể chọn cây kim tiền dáng nhỏ gọn để trang trí bàn làm việc của mình.

Cây phong thủy cho tuổi Ất Hợi 1995 – cây kim tiền, tượng trưng cho tiền tài, phú quý. Ảnh: Vietnamnet

Cây Đuôi Công Tím

Loại cây phong thủy này đại diện cho sự thịnh vượng, viên mãn, hạnh phúc tròn đầy. Với ý nghĩa phong thủy tốt lành đó, người tuổi Hợi sinh năm 1995 trồng cây đuôi công tím sẽ giúp thu hút may mắn, tài lộc. Đuôi công tím là lựa chọn hàng đầu của những người chơi cây cảnh khi sở hữu màu sắc bắt mắt, góp phần mang lại không khí tươi mát, tạo cảm giác thư giãn.

Ngoài ý nghĩa phong thủy tốt, cây công đuôi tím còn là loại cây trang trí nội thất, văn phòng đẹp. Ảnh: dienhoaxanh

Cây Môn Quan Âm

Cây môn quan âm theo phong thủy tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng, thu hút khí vượng, xua tan vận khí xấu, giúp chủ sở hữu hợp mệnh tránh được những điều không may, những xui rủi trong công việc và cuộc sống. Với lá to và xanh đậm, cây môn quan âm là lựa chọn phù hợp cho gia chủ tuổi Hợi 1995 mệnh Hỏa.

Cây môn quan âm mang đến cát lành, xua vận khí xấu cho người mệnh Hỏa. Ảnh: mowgarden

Cây Phú Quý

Với màu sắc đẹp, cây phú quý được nhiều người lựa chọn để trang trí nhà ở hoặc văn phòng làm việc. Về mặt khoa học, cây có khả năng thanh lọc không khí, giảm ô nhiễm khói bụi, hút khi độc, cải thiện không gian sống của bạn. Đồng thời, đây cũng là cây phong thủy phù hợp với người mệnh Hỏa tuổi Ất Hợi 1995, thu hút may mắn, cát lành đến với gia chủ.

Cây phú quý với màu sắc thân và lá cực kỳ phù hợp với gia chủ mệnh Hỏa. Ảnh: mowgarden

Như vậy, với những thông tin mà Batdongsan.com.vn tổng hợp trên đây về tuổi 1995 hợp màu gì, gia chủ tuổi Ất Hợi sẽ lựa chọn được nhóm màu sắc phù hợp với tuổi và cung mệnh của mình khi chọn màu sơn nhà, màu xe, trang phục… Qua đó, góp phần mang đến cho những người sinh năm 1995 nhiều may mắn, vận khí tốt.

(* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm)

Lam Giang

