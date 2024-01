Bài viết tư vấn tuổi 1997 hợp hướng nào cùng các thông tin liên quan hướng đẹp hợp tuổi 1997 như: hướng nhà, hướng bếp, hướng bàn thờ, cách bài trí không gian nội thất…

1. Tổng Quan Tuổi Đinh Sửu 1997

Để biết tuổi 1997 hợp hướng nào làm nhà, kinh doanh, trước hết cần biết một số thông tin tổng quan về tuổi Sửu 1997 như sau:

Tuổi 1997 Mệnh Gì?

Những người sinh năm 1997 Đinh Sửu đều thuộc mệnh Thủy, Giản Hạ Thủy (tức nước dưới khe). Những người mệnh Thủy nói chung đều mang đặc tính của nước: mềm dẻo nhưng cũng rất dữ dội.

Theo ngũ hành tương sinh tương khắc, người mệnh Thủy tương sinh với mệnh Kim và Mộc (Mộc sinh Thủy, Thủy sinh Kim), tương khắc với mệnh Hỏa (Kim khắc Hỏa) và Thổ (Thủy khắc Thổ).

Sinh Năm 1997 Bao Nhiêu Tuổi?

Theo dương lịch, những người sinh năm 1997 được tính từ ngày 07/02/1997 đến ngày 27/01/1998. Còn theo âm lịch là từ ngày 01/01/1997 đến hết ngày 30/12/1997 năm Đinh Sửu, tức năm con Trâu. Trong 12 con giáp, con Trâu đại diện cho đức tính hiền lành, chăm chỉ, những người tuổi Sửu thường cũng rất kiên nhẫn, có khả năng lãnh đạo.

Như vậy năm 2024 người sinh năm 1997 theo lịch dương 27 tuổi, theo lịch âm tức tuổi mụ là 28 tuổi.

1997 Hợp Tuổi Nào?

Người sinh năm 1997 có thiên can Đinh, địa chi Sửu nên sẽ tương hợp với người có thiên can Nhâm, địa chi Tỵ, Dậu, Sửu và tương hình với người có thiên can Tân, Quý, tứ hành xung với các tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

Khi biết người sinh năm 1997 hợp hướng nào sẽ biết cách chọn hướng nhà, hướng bếp, hướng bàn làm việc… hợp tuổi.

2. Tuổi Đinh Sửu 1997 Hợp Hướng Nào?

Hướng Tốt Hợp Tuổi 1997

người sinh năm 1997 hợp các hướng thuộc Đông Tứ Trạch gồm: Đông, Đông Nam, Bắc, Nam. Để biết người sinh năm 1997 hợp hướng nào cần dựa vào yếu tố cung mệnh . Theo đó, người sinh năm 1997 Đinh Sửu có quái số 8 cả nam và nữ đều thuộc cung Chấn, hành Mộc, thuộc Đông Tứ Mệnh. Như vậy

Sau khi xác định các hướng tốt nêu trên, người sinh năm 1997 có thể xem xét cụ thể ý nghĩa của các hướng tốt đó để lựa chọn hướng phù hợp với mong muốn của bản thân. Cụ thể:

Sinh Khí (hướng Nam): là hướng mang ý nghĩa về đường công danh, sự nghiệp

Thiên Y (hướng Bắc): là hướng đại diện cho sức khỏe

Diên Niên (hướng Đông Nam): là hướng mang ý nghĩa về tình cảm, gia đạo

Phục Vị (hướng Đông): là hướng chỉ những may mắn từ bên ngoài, quý nhân hỗ trợ.

Bảng hướng tốt hợp tuổi 1997 trên công cụ tra cứu hướng tốt của Batdongsan.com.vn

Hướng Xấu Không Hợp Tuổi 1997

Khi đã biết người sinh năm 1997 hợp hướng nào cũng sẽ biết các hướng không hợp với tuổi này, đó là các hướng thuộc Tây Tứ Trạch gồm: Đông Bắc, Tây Nam, Tây, Bắc. Ý nghĩa các hướng này như sau:

Ngũ Quỷ (hướng Tây Bắc): xấu về sự nghiệp, dễ mất của

Lục Sát (Đông Bắc): tình cảm gia đạo không êm ấm, dễ dính vào thị phi, kiện tụng

Tuyệt Mệnh (Tây): thường xuyên ốm đau, bệnh tật, dễ mắc bệnh nặng.

Họa Hại (Tây Nam): làm chuyện gì cũng gặp khó khăn, cản trở

Nữ sinh năm 1997 hợp hướng nào?

Đây là câu hỏi được nhiều người quan tâm, vì cùng năm sinh nhưng nam và nữ sẽ có cung mệnh khác nhau nên các hướng tốt, xấu có thể cũng khác nhau. Tuy nhiên, với tuổi 1997 Đinh Sửu thì cả nam và nữ đều có chung quái số 8, cung mệnh Chấn nên đều hợp các hướng thuộc Đông tứ trạch. Như vậy, nữ sinh năm 1997 hợp các hướng: Đông, Đông Nam, Bắc, Nam.

1997 hợp hướng nào làm việc?

Chọn hướng bàn làm việc có thể theo hướng tốt hợp tuổi hoặc theo vị trí của sao Văn Xương . Vậy tuổi 1997 hợp hướng nào làm việc? Theo hướng tốt hợp tuổi, thì 1997 có thể đặt bàn làm việc hướng Đông, Đông Nam, Bắc và Nam, tức khi ngồi làm việc thì lưng quay về những hướng này.

Có thể dựa vào bát trạch hoặc Văn Xương để đặt bàn làm việc cho tuổi 1997. Ảnh: Decorplus

Cách thứ hai là xác định vị trí Văn Xương để đặt bàn làm việc. Tuy nhiên, phương án này chỉ thích hợp với bàn làm việc tại gia. Cụ thể, vị trí Văn Xương được tính toán dựa theo hướng nhà như sau:

Hướng nhà Vị trí Văn Xương Chấn Tây Bắc Tốn Nam Ly Đông Nam Khôn Tây Đoài Tây Nam Càn Đông Khảm Đông Bắc Cấn Bắc

Vậy còn nữ 1997 hợp hướng làm việc nào? Câu trả lời cũng là các hướng tốt hợp tuổi theo bát trạch như trên, hoặc xác định hướng đặt bàn làm việc tại nhà theo vị trí Văn Xương.

1997 hợp hướng nào làm ăn?

Hướng làm ăn hợp tuổi 1997 cũng chính là hướng bàn làm việc, hướng văn phòng. Những người sinh năm 1997 có thể chọn hướng làm ăn là các hướng tốt hợp tuổi gồm: Đông, Đông Nam, Bắc, Nam.

3. Phong Thủy Nhà Ở Tuổi Đinh Sửu 1997

Phong thủy nhà ở thực chất là cách chọn đất làm nhà ở , chọn hướng nhà và bố trí các khu vực chức năng, trang trí nội thất, lựa chọn màu sắc phù hợp. Dưới đây là một số chỉ dẫn về phong thủy nhà ở cho tuổi Đinh Sửu 1997:

Đinh Sửu 1997 Hợp Màu Gì?

Màu sắc cũng là một thành tố đại diện của Ngũ hành, do đó nó cũng ít nhiều ảnh hưởng tới con người ở các khía cạnh của cuộc sống như tình cảm, công việc, sức khỏe… Theo khoa học hiện đại, màu sắc có những tác động nhất định đến cảm xúc, lâu dài thậm chí gây ảnh hưởng tới thói quen, hành vi. Chẳng hạn màu xanh mang lại cảm giác dễ chịu, thư giãn, màu cam mang đến cảm hứng sáng tạo, năng lượng…

Tù bảng tra màu sắc theo mệnh có thể biết Đinh Sửu 1997 hợp màu gì

Để biết một người hợp với màu nào cần biết ngũ hành bản mệnh của người đó. Ngũ hành của mỗi tuổi được tính theo năm sinh. Theo đó người sinh năm 1997 có ngũ hành bản mệnh thuộc Thủy. Vậy tuổi Đinh Sửu 1997 hợp màu gì? Câu trả lời là những màu bản mệnh (Thủy) gồm đen, xanh nước biển và những màu tương sinh thuộc Kim (Kim sinh Thủy) là trắng, bạc, xám.

Ứng dụng màu sắc phong thủy nhà ở tuổi Đinh Sửu 1997 nên chọn sơn nhà, đồ nộit thất màu trắng, xám hoặc màu xanh nước biển, xanh dương nhạt.

Ngược lại, người sinh năm 1997 sẽ không hợp với những màu thuộc Thổ (Thổ khắc Thủy) gồm vàng và nâu hoặc những màu thuộc Hỏa (Thủy khắc Hỏa) như đỏ, cam, tím…

Hướng Nhà Tuổi Đinh Sửu 1997

Theo phong thủy bát trạch, hướng nhà cũng được chọn theo hướng tốt của bản mệnh. Như vậy hướng nhà tuổi Đinh Sửu 1997 là Đông, Nam, Bắc và Đông Nam. Trong nhóm hướng này, tùy vào mong muốn, gia chủ tuổi Đinh Sửu có thể chọn các hướng Thiên Y, Diên Niên, Phục Vị hay Sinh Khí, tuy nhiên nên ưu tiên chọn những hướng thuận lợi như Đông, Nam và Đông Nam, thay vì hướng Bắc ít ánh nắng mặt trời và mùa Đông một số vùng có gió lạnh.

Hướng nhà tuổi Đinh Sửu 1997 có thể xác định theo bát trạch. Ảnh: bluescopezacs

Hướng Bếp Tuổi Đinh Sửu 1997

Phong thủy bát trạch cũng cho rằng hướng bếp nên đặt theo hướng tốt của bản mệnh. Tuy nhiên, cần lưu ý hướng bếp là hướng lưng khi đứng nấu, không phải hướng mặt khi nhìn về. Ngoài ra, nguyên tắc đặt bếp là phải "tọa hung hướng cát".

Như vậy, hướng bếp tuổi Đinh Sửu 1997 là các hướng: tọa Tây hướng Đông, tọa Bắc hướng Nam, tọa Tây Bắc hướng Đông Nam, tọa Nam hướng Bắc. Tuy nhiên phía Tây thuộc Càn và phía Bắc thuộc Khảm không nên đặt bếp. Ngoài ra cũng còn tùy thuộc vào công năng của ngôi nhà, vị trí bếp mà chọn hướng bếp thích hợp. Điều quan trọng là tránh được các vị trí xấu trước (ví dụ gần nhà vệ sinh, đối diện phòng ngủ, gần cửa ra vào…), không nên câu nệ chọn hướng tốt mà đặt bếp ở vị trí xấu, vì phong thủy cho rằng "nhất vị nhị hướng", tức vị trí quan trọng hơn hướng.

Tuổi 1997 Đặt Bàn Thờ Hướng Nào?

Khác với bếp cần đặt "tọa hung hướng cát", bàn thờ nên đặt "tọa cát hướng cát". Vậy tuổi 1997 đặt bàn thờ hướng nào? Câu trả lời là nên đặt tọa Bắc hướng Nam là đẹp nhất. Với nhà hướng Nam, Đông Nam thì bàn thờ nhìn ra hướng cửa chính là tốt. Tuy nhiên, cũng như hướng bếp, việc đặt bàn thờ trước hết cần tránh các vị trí xấu, sau đó mới chọn hướng. Các vị trí xấu không nên đặt bàn thờ là: đối diện nhà vệ sinh, đối diện phòng ngủ, đối diện phòng bếp, chung vách nhà vệ sinh, gần lối đi lại…

Trên đây, Batdongsan.com.vn đã tư vấn cho bạn đọc biết được tuổi 1997 hợp hướng nào, cùng với đó là các kiến thức hữu ích dành cho người tuổi Đinh Sửu 1997 như tuổi 1997 hợp màu gì, nên làm nhà hướng nào, phong thủy nhà ở tuổi Đinh Sửu 1997… Để tìm hiểu thông tin cho các tuổi khác, bạn đọc có thể tham khảo bài viết trên mục Phong thủy của website, cùng với những chỉ dẫn khác về thị trường bất động sản , thông tin quy hoạch pháp lý, tư vấn tài chính…

Hải Âu (TH)

