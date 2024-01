Tuổi 1998 hợp hướng nào? Hẳn đây là thắc mắc của rất nhiều gia chủ sinh năm Mậu Dần 1998 có ý định làm nhà hoặc mua nhà trong năm Giáp Thìn 2024. Cùng với vị trí tọa lạc, hướng nhà đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc tạo nên phong thủy tốt hoặc xấu cho ngôi nhà, mang đến những điều cát lành hay xui rủi cho gia chủ. Chính bởi vậy, việc chọn hướng nhà hợp tuổi, hợp cung mệnh là điều thiết yếu.

Nếu chưa biết tuổi Dần 1998 hợp hướng nào , mời quý bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây. Chúng tôi sẽ giải đáp chi tiết và đầy đủ nhất những kiến thức phong thủy Á Đông liên quan tới vấn đề này.

1. Thông Tin Tổng Quan Về Tuổi 1998

Trước khi tìm hiểu tuổi 1998 hợp hướng nào, hãy cùng chúng tôi điểm qua một số thông tin tổng quan về tử vi, phong thủy tuổi Dần 1998 năm 2024.

Sinh Năm 1998 Là Tuổi Con Gì?

Những người sinh năm Mậu Dần 1998 cầm tinh con hổ – đứng ở vị trí thứ 3 trong mười hai con giáp . Tuổi Dần 1998 là những người sinh vào khoảng thời gian từ ngày 28/01/1998 đến ngày 25/02/1999 tính theo Dương lịch, từ ngày 01/01/1998 đến ngày 30/12/1998 theo Âm lịch.

Tuổi Dần 1998 có Thiên can Mậu tương hợp với can Quý, tương khắc can Giáp; Địa chi Dần nằm trong Tam hợp Dần – Ngọ – Tuất và Tứ hành xung Dần – Thân – Tỵ – Hợi.

Sinh Năm 1998 Bao Nhiêu Tuổi?

Tuổi Mậu Dần 1998 tính đến năm 2024 vừa tròn 26 tuổi, tính thêm tuổi mụ là 27 tuổi. Chúng ta thường căn cứ vào tuổi mụ của gia chủ để xem tuổi dựng vợ gả chồng, làm nhà, xem tử vi, vận hạn theo năm. Dưới đây là bảng tổng hợp tính tuổi Dần 1998 trong 10 năm tới.

Năm Tuổi tính theo Dương lịch Tuổi mụ tính theo Âm lịch 2025 27 28 2026 28 29 2027 29 30 2028 30 31 2029 31 32 2030 32 33 2031 33 34 2032 34 35 2033 35 36 2034 36 37

Tuổi 1998 Mệnh Gì?

Ngũ Hành là 5 yếu tố cấu thành nên vật chất gồm Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ . Mỗi người sẽ mang một trong số 5 bản mệnh đó. Các yếu tố Ngũ Hành trong phong thủy có ảnh hưởng nhất định đến công việc và cuộc sống của mỗi người. Tuổi Dần 1998 có bản mệnh thuộc hành Thổ – Thành Đầu Thổ, tức đất trên thành. Hiểu theo nghĩa Hán Việt, Thành ở đây là thành trì, thành lũy, công trình được bao quanh bởi tường cao. Thành trì giúp duy trì trật tự, bảo vệ và phát triển một vùng đất đai.

Những người sinh năm Mậu Dần 1998 vì thế thường có tính cách mạnh mẽ, kiên cường, dũng cảm, luôn chăm sóc và bảo vệ những người xung quanh. Họ có lập trường kiên định, thế nhưng lập trường ấy đôi khi lại lạc hậu, theo lối mòn cũ, không sẵn sàng thay đổi để bắt kịp thời cuộc. Cuộc đời Mậu Dần thường gặp nhiều khó khăn, thử thách, tuy nhiên nếu nỗ lực, quyết tâm cao, họ sẽ bứt phá mạnh mẽ và gặt hái quả ngọt.

Theo Ngũ Hành tương sinh tương khắc, mệnh Thổ tương sinh với mệnh Hỏa và Kim; tương khắc với mệnh Mộc và Thủy.

Tuổi 1998 hợp hướng nào khi làm nhà? Ảnh minh họa.

Sinh Năm 1998 Cung Mệnh Gì?

Để xác định tuổi 1998 hợp hướng nào, ngoài tuổi, bản mệnh theo Ngũ Hành, cần nắm rõ cung mệnh của Mậu Dần. Cung mệnh không chỉ liên quan tới năm sinh mà còn phụ thuộc vào giới tính. Nam, nữ sinh năm 1998 có cung mệnh như sau:

Nam 1998 cung Khôn, hành Thổ, thuộc Tây Tứ mệnh. Tuổi và cung mệnh này thường là những người điềm đạm, trước mọi tình huống đều có thể giữ được thái độ bình tĩnh. Họ cũng là người sống tình cảm, biết quan tâm tới người khác.

Nữ 1998 cung Tốn, hành Mộc, thuộc Đông Tứ mệnh. Tuổi Dần 1998 nữ mệnh sống tình cảm, bao dung, thân thiện, luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác, được nhiều người quý mến.

Mậu Dần 1998 Hợp Màu Gì, Kỵ Màu Gì?

Với bản mệnh thuộc hành Thổ, tuổi Mậu Dần 1998 hợp, khắc các màu sắc sau:

Màu tương hợp: Vàng, nâu đất – màu bản mệnh Thổ.

Màu tương sinh: Đỏ, hồng, cam, tím – màu thuộc hành Hỏa.

Màu khắc chế: Màu đen, xanh nước biển – màu thuộc hành Thủy.

Màu tương khắc: Xanh lá cây, xanh rêu, xanh nõn chuối.

Mậu Dần 1998 Hợp Số Nào?

Nam, nữ sinh năm Mậu Dần 1998 hợp các số sau:

Nam tuổi Dần 1998 hợp số 2, 5, 8,9.

Nữ tuổi Dần 1998 hợp số 0, 1.

Ý nghĩa của các con số:

Số 0: Tượng trưng cho sự khởi đầu tích cực, may mắn.

Số 1: Con số đứng đầu, là độc nhất.

Số 2: Tượng trưng cho song hỷ, sự hài hòa, cân bằng.

Số 5: Tượng trưng cho quyền uy và sự trường thọ.

Số 8: Biểu thị cho sự phát tài phát lộc.

Số 9: Tượng trưng cho sự trường tồn, vĩnh cửu.

Tuổi 1998 Hợp Tuổi Nào, Khắc Tuổi Nào?

Với những việc hệ trọng như kết hôn, hợp tác làm ăn, người ta thường xem tuổi hợp, tuổi xung để có sự điều chỉnh cho phù hợp, góp phần mang lại nhiều may mắn, thuận lợi. Nam, nữ sinh năm Mậu Dần 1998 hợp, khắc các tuổi sau:

Nam mệnh 1998:

Tuổi hợp làm ăn: Mậu Tuất, Ất Mùi, Nhâm Thìn.

Tuổi hợp kết hôn: Ất Mùi, Nhâm Thìn, Kỷ Sửu.

Tuổi kỵ: Nhâm Dần, Bính Thân, Mậu Thân, Canh Dần, Giáp Thân, Ất Tỵ, Quý Tỵ.

Nữ mệnh 1998:

Tuổi hợp àm ăn: Kỷ Mão, Quý Mùi, Ất Dậu.

Tuổi hợp kết hôn: Đinh Sửu, Đinh Hợi, Ất Mùi, Ất Hợi.

Tuổi kỵ: Tân Tỵ, Quý Tỵ.

Tử Vi Tuổi 1998 Năm 2024

Tuổi Mậu Dần 1998 hợp hướng nào? Tuổi Dần làm nhà năm 2024 có tốt không? Để có câu trả lời xác đáng, chúng ta cần nắm rõ tử vi, phong thủy tuổi Dần 1998 năm 2024 đối với cả nam mệnh và nữ mệnh.

Theo tử vi phong thủy tuổi Mậu Dần, năm Giáp Thìn 2024 là một năm quan trọng với gia chủ sinh năm 1998. Ảnh: celadonboulevard

Tử Vi Tuổi 1998 Nam Mệnh Năm 2024

Năm Giáp Thìn 2024 được đánh giá là một năm quan trọng đối với nam mệnh tuổi Mậu Dần 1998 ở tất cả các lĩnh vực từ công việc, gia đình đến sức khỏe, tài chính. Với sao Mộc Đức chiếu mệnh – phúc tinh, nam 1998 sẽ gặp nhiều may mắn và thuận lợi.

Sức khỏe: Năm 2024, sức khỏe nam 1998 không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, cần có chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý, chú trọng chăm sóc sức khỏe bản thân. Duy trì lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể thường xuyên.

Gia đạo: Tình cảm và hôn nhân của nam mệnh Mậu Dần 1998 có nhiều chuyển biến tích cực trong năm 2024. Bản mệnh nên dành nhiều thời gian, tâm sức hơn để chăm sóc những người mình yêu thương, xây dựng tổ ấm.

Sự nghiệp: Tiếp tục chăm chỉ, kiên trì, nghiêm túc với công việc đang làm sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Nam 1998 với nhiều tài lẻ sẽ không ngừng gia tăng thu nhập theo thời gian, sự nghiệp thăng tiến.

Tài chính: Cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, đầu tư thông minh để duy trì tài chính vững vàng. Trước những quyết định chi tiêu quan trọng, cần xem xét kỹ, tránh lãng phí không cần thiết.

Tử Vi Năm 2024 Tuổi 1998 Nữ Mệnh

Sức khỏe: Cần chú ý tới sức khỏe, nhất là chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, đi lại, tránh làm việc quá sức. Chế độ sinh hoạt khoa học, lành mạnh sẽ giúp nữ 1998 cải thiện sức khỏe năm 2024.

Gia đạo: Tử vi năm 2024 về mặt tình cảm có nhiều thách thức. Đôi khi vì quá mạnh mẽ nên nữ Mậu Dần dễ gây đổ vỡ tình cảm. Không nên quyết định mọi việc một cách nhanh chóng, cẩn trọng trong mọi mối quan hệ tình cảm.

Sự nghiệp: Năm 2024 tiếp tục là năm học hỏi, rèn luyện đối với nữ Mậu Dần 1998, nên có thể gặp nhiều khó khăn. Dễ xảy ra xung đột với hội nhóm, đối tác nhưng sẽ vượt qua nếu giải quyết khéo léo. Không nên chủ quan trong công việc và cẩn trọng khi lựa chọn đối tác.

Về tài chính: Thu nhập ổn định nhưng khó gia tăng trong năm 2024.

2. Tuổi 1998 Hợp Hướng Nào Khi Làm Nhà Năm 2024?

Để xem hướng nhà hợp tuổi và cung mệnh của mỗi người, cần dựa vào phong thủy Bát Trạch. Tuổi mệnh của con người được chia thành hai nhóm chính là Đông Tứ mệnh và Tây Tứ mệnh. Mỗi nhóm tuổi chia thành 4 cung mệnh khác nhau. Trong đó, Tây Tứ mệnh gồm cung Càn, Đoài, Khôn, Cấn. Đông Tứ mệnh gồm cung Khảm, Ly, Chấn, Tốn. Bát trạch có 4 phương 8 hướng, gồm hai nhóm Tây Tứ trạch và Đông Tứ trạch.

Đông Tứ trạch gồm 4 hướng: Đông Nam, Bắc, Nam, Đông.

Tây Tứ trạch gồm 4 hướng: Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc, Tây.

Nếu tuổi của bạn thuộc nhóm Đông Tứ mệnh sẽ chọn làm nhà hướng Đông Tứ trạch. Nếu thuộc nhóm Tây Tứ mệnh sẽ chọn làm nhà hướng Tây Tứ trạch. Mỗi quẻ mệnh có 4 hướng tốt là Sinh Khí, Diên Niên, Thiên Y, Phục Vị và 4 hướng xấu gồm Tuyệt Mệnh, Lục Sát, Ngũ Quỷ, Họa Hại.

Vậy tuổi Mậu Dần 1998 hợp hướng nào? Sinh năm 1998 hợp hướng nhà nào? Cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Sinh năm 1998 hợp hướng nhà nào? Cần căn cứ vào tuổi, cung mệnh, giới tính để xác định. Ảnh: chuteu

Nam Sinh Năm 1998 Hợp Hướng Nào?

Nam 1998 cung Khôn, hành Thổ, thuộc Tây Tứ mệnh, hợp các hướng nhà thuộc Tây Tứ trạch.

Hướng nhà hợp tuổi 1998 nam mệnh Ý nghĩa Đông Bắc – Sinh Khí Nhà hướng Sinh Khí tài lộc dồi dào, thăng quan tiến chức, mọi sự thuận lợi. Tây Bắc – Diên Niên Nhà hướng Diên Niên tốt cho gia đạo, gia đình hòa thuận, tình yêu bền vững. Tây – Thiên Y Nhà hướng Thiên Y tốt cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, trường thọ. Tây Nam – Phục Vị Nhà hướng Phục Vị tốt cho công danh sự nghiệp, khoa cử đỗ đạt cao.

Nữ Sinh Năm 1998 Hợp Hướng Nào?

Nữ 1998 cung Tốn, hành Mộc, thuộc Đông Tứ mệnh, hợp các hướng nhà thuộc Đông Tứ trạch.

Hướng nhà hợp tuổi 1998 nữ mệnh Ý nghĩa Bắc – Sinh Khí Hướng nhà Sinh Khí là hướng đại cát đại lợi, mang lại vận khí tốt, tài lộc dồi dào. Hướng này dùng làm hướng cổng nhà, cửa chính. Đông – Diên Niên Hướng nhà Diên Niên mang lại nhiều may mắn, thuận lợi cho gia chủ cả trong công việc và cuộc sống, ngăn chặn thị phi. Nam – Thiên Y Hướng nhà Thiên Y giúp cải thiện sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Phù hợp để làm hướng phòng ngủ, hướng đặt giường. Đông Nam – Phục Vị Hướng nhà Phục Vị giúp củng cố sức mạnh tinh thần, sự tự tin vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Tuổi Mậu Dần 1998 Không Hợp Hướng Nào?

Sau khi biết tuổi 1998 hợp hướng nào, gia chủ sinh năm Mậu Dần cũng nên tìm hiểu bản mệnh kỵ với những hướng nào, từ đó có sự điều chỉnh cho phù hợp khi chọn hướng làm nhà, hướng cửa chính, hướng phòng khách, hướng bếp, bàn thờ…

Các hướng nhà xấu theo Bát Trạch gồm hướng Tuyệt Mệnh, hướng Họa Hại, hướng Ngũ Quỷ, hướng Lục Sát. Đây là những hướng không tốt cho vận khí của gia chủ, sức khỏe có thể sa sút, gặp nhiều xui rủi, thị phi, gia đạo lục đục…

Hướng không hợp tuổi Mậu Dần 1998 Nam Nữ Ý nghĩa Tuyệt Mệnh Bắc Đông Bắc Không tốt cho sức khỏe và tài chính. Ngũ Quỷ Đông Nam Tây Nam Hao tài tốn của, thị phi, tranh chấp. Họa Hại Đông Tây Bắc Dễ gặp xui rủi, những điều không hay. Lục Sát Nam Tây Không tốt cho tình duyên, gia đạo, dễ vướng thị phi.

3. Tuổi Mậu Dần Hợp Hướng Nào Khi Thiết Kế Nội Thất?

Với những phân tích ở trên, bạn đã biết sinh năm 1998 hợp hướng nào, hướng nhà đẹp cho gia chủ tuổi Dần 1998. Vậy áp dụng hướng đẹp vào thiết kế nội thất như thế nào? Cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo của bài viết.

Thiết kế nhà đẹp, hợp phong thủy tuổi Mậu Dần 1998 góp phần mang lại nhiều may mắn, thuận lợi cho gia chủ trong công việc và cuộc sống. Ảnh: Afamily

Hướng Bếp Tuổi 1998

Theo phong thủy phòng bếp , hướng bếp chính là hướng lưng của người đứng nấu. Có nghĩa là, người đứng nấu quay lưng về hướng nào thì hướng đó chính là hướng bếp. Nguyên tắc đặt bếp là "tọa hung hướng cát", tức đặt bếp ở vị trí cung xấu để trấn áp hung khí trong nhà, hướng về các cung tốt để hỗ trợ sinh khí.

Hướng bếp tuổi Mậu Dần đẹp gồm các hướng sau:

Tọa Ngũ Quỷ hướng Sinh Khí

Tọa Họa Hại hướng Phục Vị

Tọa Tuyệt Mệnh hướng Thiên Y

Tọa Lục Sát hướng Diên Niên

Hướng bếp cho nam mệnh Mậu Dần 1998:

Tọa Đông Nam hướng Đông Bắc

Tọa Đông hướng Đông Nam

Tọa Bắc hướng Nam

Tọa Nam hướng Đông

Hướng bếp cho nữ mệnh Mậu Dần 1998:

Tọa Tây Nam hướng Bắc

Tọa Tây Bắc hướng Đông Nam

Tọa Đông Bắc hướng Nam

Tọa Tây hướng Đông

Ngoài chọn hướng bếp đẹp theo tuổi và bản mệnh của gia chủ, cần lưu ý thêm một số điểm sau:

Bếp không đặt đối diện cửa cửa chính, cửa phòng ngủ, cửa phòng tắm.

Bếp không đặt gần vòi nước, chậu rửa, tủ lạnh.

Đặt bếp ở nơi thoáng sáng, lưu thông không khí tốt.

Hướng Bàn Thờ Tốt Cho Tuổi Mậu Dần 1998

Theo phong thủy nhà ở, nguyên tắc bố trí phòng thờ, bàn thờ là "tọa cát hướng cát", điều đó có nghĩa là đặt bàn thờ tọa ở vị trí cung tốt, nhìn về hướng tốt.

Nam mệnh Mậu Dần 1998 đặt bàn thờ hướng:

Tọa Tây Nam (Phục Vị) hướng Đông Bắc (Sinh Khí).

Tọa Đông Bắc (Sinh Khí) hướng Tây Nam (Phục Vị).

Nữ mệnh Mậu Dần 1998 đặt bàn thờ hướng:

Tọa Nam (Thiên Y) hướng Bắc (Sinh Khí)

Tọa Bắc (Sinh Khí) hướng Nam (Thiên Y)

Lưu ý: Bàn thờ cần được đặt ở nơi trang trọng, yên tĩnh nhất trong nhà, thoáng đãng và sạch sẽ nhằm thể hiện tấm lòng thành kính của con cháu đối với các bậc tổ tiên.

Xem thêm: Sinh Năm 1994 Hợp Hướng Nào? Hướng Nhà Đẹp Cho Tuổi Giáp Tuất 1994

Hướng Phòng Khách Hợp Tuổi Mậu Dần 1998

Bạn đã biết tuổi Dần 1990 hợp hướng nào, thì hướng phòng khách cũng chính là các hướng đẹp đó. Theo phong thủy phòng khách , tọa – hướng phòng khách sẽ ảnh hưởng đến vận khí, tài lộc, sự nghiệp của gia chủ. Hướng phòng khách hợp tuổi, hợp cung mệnh góp phần duy trì hòa khí gia đình, thu hút nhiều may mắn đến với gia chủ sinh năm 1998.

Hướng phòng khách nên đặt ở các hướng tốt Sinh Khí, Diên Niên, Thiên Y, Phục Vị. Ảnh: noithaticon

Hướng phòng khách hợp nam mệnh Mậu Dần 1998:

Hướng Đông Bắc – Sinh Khí

Hướng Tây Bắc – Diên Niên

Hướng Tây – Thiên Y

Hướng Tây Nam – Phục Vị

Hướng phòng khách hợp nữ mệnh Mậu Dần 1998:

Hướng Bắc – Sinh Khí

Hướng Đông – Diên Niên

Hướng Nam – Thiên Y

Hướng Đông Nam – Phục Vị

Phòng khách tốt nhất nên đặt gần cửa chính vào nhà và trước phòng ngủ. Vị trí phòng khách này được đánh giá là đón được nhiều vượng khí, duy trì ổn định và lan tỏa khí vượng đi khắp ngôi nhà.

Hướng Phòng Ngủ Hợp Tuổi Mậu Dần 1998

Theo phong thủy phòng ngủ , để mang lại vượng khí, tài lộc cho gia chủ, phòng ngủ và giường ngủ nên được đặt nhìn về 4 hướng tốt của Bát Trạch gồm Sinh Khí, Diên Niên, Thiên Y và Phục Vị.

Hướng phòng ngủ hợp tuổi Mậu Dần 1998 nam mệnh:

Hướng Tây Bắc – Diên Niên

Hướng Tây – Thiên Y

Hướng Tây Nam – Phục Vị

Hướng Đông Bắc – Sinh Khí

Trong đó, nam sinh năm Mậu Dần 1998 nên chọn hướng phòng ngủ, hướng kê giường theo hướng Đông Nam để đón cung Sinh Khí là tốt nhất theo phong thủy nhà ở

Hướng phòng ngủ hợp tuổi Mậu Dần 1998 nữ mệnh:

Hướng Bắc – Sinh Khí

Hướng Đông – Diên Niên

Hướng Đông Nam – Phục Vị

Hướng Nam – Thiên Y

Trong 4 hướng tốt nêu trên, nữ mệnh sinh năm 1998 nên bố trí phòng ngủ, kê giường ngủ theo hướng Tây Bắc để đón được cung Thiên Y là tốt nhất.

Hướng Phòng Vệ Sinh Hợp Tuổi 1998

Nguyên tắc phong thủy khi bố trí nhà vệ sinh là "tọa hung hướng hung", tức đặt ở vị trí cung xấu, nhìn về hướng xấu để trấn áp hung khí, tà khí, ngăn rủi ro, giảm tai ương cho gia chủ. Áp dụng nguyên tắc này, nam nữ tuổi Mậu Dần 1998 thiết kế nhà vệ sinh ở các hướng sau:

Nam mệnh Mậu Dần 1998 đặt nhà vệ sinh theo các hướng:

Hướng Bắc – Tuyệt Mênh

Hướng Đông Nam – Ngũ Quỷ

Hướng Đông – Họa Hại

Hướng Nam – Lục Sát

Nam mệnh Mậu Dần 1998 bố trí nhà vệ sinh hướng:

Hướng Đông Bắc – Tuyệt Mệnh

Hướng Tây Nam – Ngũ Quỷ

Hướng Tây Bắc – Họa Hại

Hướng Tây – Lục Sát

Như vậy, có thể thấy, bếp và nhà vệ sinh đều được đặt tại cung xấu trong nhà nên rất có thể sẽ bố trí ở cạnh nhau. Khi đó, cần tránh cửa bếp đối diện nhà vệ sinh.

Hướng Bàn Làm Việc Tuổi Mậu Dần 1998

Một trong những yếu tố quan trọng của phong thủy văn phòng chính là vị trí và hướng đặt bàn làm việc. Tương tự như chọn hướng nhà, hướng đặt bàn làm việc nên theo các hướng tốt Sinh Khí, Diên Niên, Thiên Y và Phục Vị. Chọn được hướng tốt đặt bàn làm việc, chủ nhân sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc tấn tới. Vậy Mậu Dần 1998 hợp hướng nào khi bố trí bàn làm việc?

Nam mệnh 1998 đặt bàn làm việc theo các hướng:

Hướng Tây Bắc – Diên Niên

Hướng Tây – Thiên Y

Hướng Tây Nam – Phục Vị

Hướng Đông Bắc – Sinh Khí

Nữ mệnh 1998 đặt bàn làm việc theo các hướng:

Hướng Bắc – Sinh Khí

Hướng Đông – Diên Niên

Hướng Đông Nam – Phục Vị

Hướng Nam – Thiên Y

Ngoài chọn hướng đẹp đặt bàn làm việc, tuổi Mậu Dần 1998 cần lưu ý thêm:

Không đặt bàn làm việc dưới xà ngang vì sẽ tạo cảm giác đè nén, không tốt cho phong thủy văn phòng.

Phía sau lưng người ngồi làm việc cần có điểm tựa chắc chắn, mang đến cát lành, có quý nhân phù trợ.

Bàn làm việc hướng ra phía cửa những không đối diện cửa ra vào.

Nên chọn bàn làm việc hình chữ nhật, màu xám, vàng đất, nâu đỏ… hợp mệnh Thổ 1998.

Xem thêm: Tuổi 1999 Hợp Hướng Nào Nhất Khi Làm Nhà?

4. Cách Hóa Giải Hướng Nhà Không Hợp Tuổi 1998

Sinh năm 1998 hợp hướng nào? Hướng nhà không hợp tuổi Mậu Dần có hóa giải được không? Chúng ta đều muốn làm nhà/mua nhà hướng đẹp nhưng không phải lúc nào cũng như ý. Nếu gia chủ 1998 mua nhà mua căn hộ chung cư xây sẵn không được hướng tốt thì cũng không cần phải quá lo lắng, bởi vẫn có cách để hóa giải.

Gương Bát Quái với năng lượng mạnh mẽ, giúp hóa giải hướng nhà xấu. Ảnh: celadonboulevard

Làm Lại Cửa Chính Hoặc Xây Thêm Cửa Phụ

Trường hợp hướng nhà không hợp tuổi, nếu có điều kiện, gia chủ nên xây lại cửa chính theo hướng tốt hoặc mở thêm cửa phụ ở một trong 4 hướng tốt Sinh Khí, Thiên Y, Diên Niên và Phục Vị. Nên thường xuyên sử dụng cửa phụ đó để đón khí vượng, may mắn vào nhà. Tuy nhiên, cách hóa giải này chỉ phù hợp với những ngôi nhà xây trên đất rộng hoặc có từ 2 mặt tiền trở lên.

Áp Dụng Nguyên Tắc "Đa Cát Thắng Tiểu Hung"

Theo các chuyên gia phong thủy, để hóa giải hướng nhà xấu, gia chủ có thể áp dụng nguyên tắc lấy đa cát thắng tiểu hung. Tức nhiều cái tốt sẽ lấn át được cái xấu. Cụ thể, đặt bếp, phòng khách, phòng ngủ, bàn thờ nhìn về các hướng tốt Sinh Khí, Thiên Y, Diên Niên, Phục Vị.

Bếp hướng Diên Niên hóa giải hướng nhà Lục Sát.

Bếp hướng Phục Vị hóa giải hướng nhà Họa Hại.

Bếp hướng Sinh Khí hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ.

Bếp hướng Thiên Y hóa giải hướng nhà Tuyệt Mệnh.

Bên cạnh đó, gia chủ tuổi Mậu Dần 1998 cũng nên chọn màu sơn nhà, đồ nội thất, phụ kiện trang trí hợp tuổi và cung mệnh của mình. Ưu tiên bảng màu tương hợp, tương sinh với mệnh Thổ như nâu đất, vàng, đỏ, hồng, tím, cam.

Sử Dụng Vật Phẩm Phong Thủy

Ngoài làm cửa phụ, đổi hướng cửa chính, đặt bếp hướng tốt, gia chủ cũng có thể sử dụng một số vật phẩm phong thủy có nguồn năng lượng tốt để hóa giải hướng nhà không hợp tuổi.

Gương Bát Quái: Treo gương Bát Quái ở cửa chính để trấn áp, ngăn cản sát khí vào nhà ở . Gương có 8 cạnh được khắc chữ Càn, Chấn, Cấn, Khảm, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Gia chủ treo chữ hợp mệnh tuổi mình lên trên.

Tranh/tượng Quan Thế Âm Bồ Tát: Bài trí tượng hoặc tranh ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát trong nhà để ngăn chặn những luồng khí xấu xâm nhập, mang đến cát lành cho gia đình.

Đá thạch anh: Với năng lượng dương mạnh mẽ, đá thạch anh có thể trấn áp tà khí, năng lượng xấu ra khỏi nhà.

Ngoài ra, có thể sử dụng thêm tượng hổ phong thuỷ mạ vàng, tượng Tam Đa Phúc – Lộc – Thọ, Tỳ Hưu phong thủy, tranh hoa mẫu đơn mạ vàng để mang lại vận khí tốt cho gia chủ tuổi Dần 1998.

Xem thêm: Xem Tuổi Làm Nhà Năm 2024 Chuẩn Nhất Từ Chuyên Gia

5. Tuổi Mậu Dần Làm Nhà Năm 2024 Tốt Không?

Để biết tuổi Mậu Dần làm nhà 2024 được không? Tuổi 1998 xây nhà năm nào đẹp? Chúng ta cần xem xét năm 2024, gia chủ tuổi Dần 1998 có phạm vào các hạn Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc, Thái Tuế hay không. Nếu không phạm 4 hạn đại kỵ này, gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm động thổ xây nhà vào năm Giáp Thìn.

Năm 2024 chưa phải là năm tốt để tuổi Mậu Dần 1998 làm nhà. Ảnh: job3s

Năm 2024, người tuổi Mậu Dần 1998 tròn 26 tuổi tính theo lịch Dương, tính thêm tuổi mụ là 27 tuổi. Để tính tuổi làm nhà, kết hôn, xem vận hạn, ta sẽ căn cứ vào tuổi mụ của gia chủ.

Tam Tai : Tuổi Dần gặp hạn Tam Tai vào các năm Thân – Dậu – Tuất. Năm 2024 là năm Giáp Thìn nên gia chủ sinh năm 1998 không phạm vào hạn Tam Tai, có thể động thổ làm nhà.

Kim Lâu : Năm 2024, tuổi Mậu Dần 1998 không phạm hạn Kim Lâu, có thể động thổ làm nhà mà không phải lo lắng, lấn cấn về những tác động xấu do vận hạn mang lại.

Hoang Ốc : Theo cách tính hạn Hoang Ốc, tuổi Mậu Dần 1998 phạm vào cung Tam Địa Sát – 1 trong 3 cung xấu của hạn Hoang Ốc, không nên động thổ làm nhà năm 2024.

Thái Tuế: Theo cách tính hạn Thái Tuế thì tuổi Dần 1998 sẽ phạm Thái Tuế vào năm 2058. Do đó, năm 2024, gia chủ tuổi này không phạm hạn Thái Tuế.

=> Kết luận: Năm 2024 chưa phải là năm tốt để tuổi Mậu Dần 1998 làm nhà. Mặc dù gia chủ không phạm hạn Tam Tai, Kim Lâu, Thái Tuế nhưng lại phạm hạn Hoang Ốc ở cung xấu Tam Địa Sát, do đó không nên khởi công làm nhà vào năm nay. Xây nhà vào năm phạm Tam Địa Sát có thể khiến sức khỏe, công việc và các mối quan hệ gia đình xấu đi.

Nếu không vội, gia chủ có thể đợi tới năm tốt hơn để làm nhà. Trường hợp, gia chủ vẫn muốn khởi công vào năm nay thì nên mượn tuổi đẹp xây nhà nhằm hóa giải hạn Hoang Ốc.

Các tuổi đẹp mà gia chủ Mậu Dần 1998 có thể mượn tuổi động thổ làm nhà năm 2024 gồm:

1948 Bính Tý

1950 Canh Dần

1957 Đinh Dậu

1960 Bính Tý

1966 Bính Ngọ

1968 Mậu Thân

1969 Kỷ Dậu

1978 Mậu Ngọ

1984 Giáp Tý

1993 Quý Dậu

1996 Bính Tý

Lưu ý, người được mượn tuổi cần đảm bảo các điều kiện sau:

Người được mượn không phạm các hạn Tam tai, Kiam Lâu, Hoang Ốc, Thái Tuế.

Người được mượn tuổi nên là đàn ông lớn tuổi, sức khỏe tốt, sự nghiệp tốt.

Người được mượn tuổi đang không chịu tang.

Người được mượn tuổi chưa từng cho người khác mượn tuổi trước đây.

Nên mượn tuổi của họ hàng, bạn bè, hàng xóm thân thiết ở gần để tiện thực hiện các thủ tục.

Với những thông tin hữu ích mà Batdongsan.com.vn chia sẻ trên đây, gia chủ tuổi Mậu Dần 1998 đã nắm rõ hướng hợp, hướng khắc với bản mệnh khi làm nhà/mua nhà, bố trí bếp, bàn thờ, bàn làm việc ở các hướng đẹp. Từ đó, góp phần mang lại cát lành, may mắn, tránh được xui rủi cho những người sinh năm 1998. Mời quý bạn đọc tham khảo các bài viết về tuổi đẹp làm nhà năm 2024, xem tuổi xông đất năm Giáp Thìn, tư vấn phong thủy theo tuổi… TẠI ĐÂY



(* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.)

Lam Giang

Xem thêm: