Tìm hiểu người sinh năm 1998 mệnh gì giúp chủ nhân tuổi này khám phá bảng màu sắc hợp mệnh, từ đó ứng dụng khi chọn màu sơn tường, màu nội thất, hay chọn ra các hướng nhà đẹp, giúp gia tăng vượng khí, tài lộc cho ngôi nhà.

1. Ý Nghĩa Của Việc Xác Định Mệnh Của Một Người

1998 mệnh gì, bạn cần phân biệt 2 khái niệm này để xác định và ứng dụng cho đúng. Chắc hẳn bạn đã từng nghe nói về cung mệnh và mệnh của một người. Vì vậy, khi muốn xác định những người sinh năm, bạn cần phân biệt 2 khái niệm này để xác định và ứng dụng cho đúng.

Mệnh hay sinh mệnh là khái niệm dựa vào thuyết âm dương ngũ hành, là dữ liệu gắn liền với một người ngay từ khi sinh ra, không phân biệt giới tính. Mỗi năm sinh sẽ có một sinh mệnh mô tả tính cách thuộc về bẩm sinh của người đó, như Lư Trung Hỏa, Lộ Bàng Thổ, Đại Lâm Mộc…

Còn cung mệnh là khái niệm dựa trên cung phi bát trạch trong kinh dịch và có phân biệt giới tính. Tức là, cùng năm sinh nhưng giới tính khác nhau chưa chắc đã có cùng cung mệnh. Ví dụ, sinh năm 1987, nữ có cung Khôn, hành Hỏa nhưng người nam lại thuộc cung Mộc, hành Tốn.

Việc xác định mệnh và cung mệnh của một người có thể giúp xác định được tính cách, vận mệnh cũng như những khía cạnh tương hợp, tương khắc khác gắn với tuổi đó như: chọn tuổi làm ăn, kết hôn, xem hướng nhà, màu sắc phù hợp, con số may mắn,…

Cụ thể, xem cung mệnh thường được ứng dụng khi dự báo sự nghiệp, gia đình, con cái, hôn nhân, hay xem tuổi làm nhà, hướng nhà đẹp. Còn sinh mệnh thường được ứng dụng khi xem ngày tốt cưới hỏi, khai trương, tân gia,…

Vậy là bạn đã biết được khi nhắc đến mệnh của một người sẽ bao gồm 2 khái niệm:

Sinh mệnh (gồm 5 yếu tố: Kim , Mộc , Thủy , Hỏa , Thổ )

, , , , ) Cung mệnh (Đoài (thuộc hành Kim), Khôn (thuộc hành Thổ), Tốn (hành Mộc), Khảm (Thủy), Ly (Hỏa)…

5 yếu tố trong ngũ hành gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Ảnh: giaphatinvestment.vn

Vậy sinh năm “1998 mệnh gì”? Ở các phần sau của bài viết, chúng tôi sẽ chỉ ra mệnh và cung mệnh cụ thể của người tuổi này để chủ nhân ứng dụng cho những mục đích riêng.

2. Người Sinh Năm 1998 Mệnh Gì?

Theo Ngũ Hành, người sinh năm 1998 có mệnh Thổ, nạp âm Thành Đầu Thổ, nghĩa là đất thành trì.

Nạp âm này biểu thị sức mạnh che chở, vững chãi như bức tường thành, đây cũng là loại nguyên liệu cao cấp hơn so với các loại đất khác trong các nạp âm mệnh Thổ.

Người thuộc nạp âm Thành Đầu Thổ thường sống theo nguyên tắc rất rõ ràng, luôn giữ vững quan điểm và lập trường, không dễ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, tính cách này cũng mang đến nhược điểm là sự cứng nhắc và bảo thủ, khiến họ thiếu đi sự linh động cần thiết trong nhiều tình huống.

Dù tất cả những người sinh năm 1998 đều có mệnh Thành Đầu Thổ nhưng số mệnh, tính cách mỗi người lại không giống nhau. Bởi nó còn phụ thuộc vào giờ, ngày, tháng sinh và cả môi trường giáo dục. Và việc tìm hiểu về bản mệnh, như đã nói chỉ là một phần giúp họ hiểu rõ hơn về chính mình và có thêm những lựa chọn, định hướng trong tương lai.

Mệnh Thổ có mối quan hệ tương sinh, tương khắc với các yếu tố còn lại trong ngũ hành như sau:

Hỏa sinh Thổ: Hỏa ở đây chính là lửa với khả năng biến mọi thứ thành tro tàn, từ tro tàn vun đắp thành đất chính là Thổ.

Thổ sinh Kim: Thổ tức là đất có vai trò nuôi dưỡng và làm nền tảng cho sự hình thành và phát triển của kim loại.

Mộc khắc Thổ: Mộc là biểu tượng cho cây cối, cây cối hấp thụ dinh dưỡng từ đất để phát triển, làm cho đất dần trở nên kém màu mỡ, khô cằn.

Thổ khắc Thủy: Đất có thể hút cạn nước, khiến cho nước không còn tồn tại ở dạng lỏng.

Mối quan hệ tương sinh, tương khắc của 5 yếu tố trong ngũ hành. Ảnh: MThome

3. Nam Nữ Sinh Năm 1998 Cung Mệnh Gì?

Như đã nói, khi cần tính toán các việc trọng đại như xem tuổi kết hôn, chọn hướng nhà cửa, bố trí không gian, nội thất,… người ta thường dựa vào cung mệnh để quyết định. Vì vậy, bên cạnh tìm hiểu mệnh ngũ hành theo năm sinh, bài viết cũng sẽ giúp các chủ nhân tuổi này khám phá xem nữ 1998 cung gì hay nam 1998 cung gì.

Để xác định cung mệnh của một người sẽ dựa vào năm sinh và giới tính của người đó. Nam nữ sinh năm 1998 có cung mệnh như sau:

Nam sinh năm 1998: Cung Khôn, hành Thổ . Người thuộc cung Khôn thường bình tĩnh và suy xét cẩn thận trong mọi hoàn cảnh trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

. Người thuộc cung Khôn thường bình tĩnh và suy xét cẩn thận trong mọi hoàn cảnh trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Nữ sinh năm 1998: Cung Tốn, hành Mộc. Những người thuộc cung này thường mang tính cách hiền lành, thân thiện và có khả năng chăm sóc người khác, do đó họ thường được mọi người yêu quý.

Sơ đồ cung mệnh trên bát quái. Ảnh: Mytour

4. Sinh Năm 1998 Hợp Màu Gì?

Khi đã biết được năm 1998 mệnh gì, bạn sẽ xác định được màu sắc hợp với tuổi này dựa trên mối quan hệ tương sinh trong ngũ hành.

Màu sắc là yếu tố không thể thiếu và luôn hiện hữu trong cuộc sống của con người. Trong phong thủy, việc lựa chọn màu sắc phù hợp với tuổi có thể tăng cường may mắn và thuận lợi cho mọi việc. Vậy người sinh năm 1998 hợp màu gì và nên tránh màu gì?

Các Màu Hợp Tuổi 1998

Người sinh năm 1998 thuộc mệnh Thổ. Xét về mối quan hệ tương sinh trong ngũ hành ta có Hỏa sinh Thổ. Ngoài ra, mệnh Thổ cũng tương hợp với chính bản mệnh bởi nhiều vùng đất nhỏ khi hợp nhất lại sẽ tạo ra một vùng đất rộng lớn.

Như vậy, sinh năm 1998 sẽ hợp với các màu của mệnh Hỏa và Thổ, tức là hợp với các màu: đỏ, cam, hồng, tím (màu tương sinh), và vàng, nâu đất (màu tương hợp).

Tuổi 1998 Không Hợp Màu Nào?

Nếu như việc xác định tuổi 1998 hợp màu nào dựa vào mối quan hệ tương sinh thì để xác định màu kỵ với tuổi này, chúng ta sẽ căn cứ vào mối quan hệ tương khắc.

Theo đó, trong ngũ hành, ta có Mộc khắc Thổ, có thể hiểu là cây cối để sinh sôi, phát triển sẽ hút chất dinh dưỡng từ đất, từ đó khiến đất đai dần cằn cỗi. Do đó, người sinh năm 1998 cần tránh sử dụng những màu thuộc mệnh Mộc.

Ngoài ra, tuy Thổ khắc Thủy, tức đất có thể ngăn cản dòng chảy của nước, nhưng nếu dòng nước chảy xiết và liên tục vẫn có thể khiến đất bị hao mòn, không tốt cho đất.

Do đó, người sinh năm 1998 cần tránh dùng những màu sau: xanh lá (màu tương khắc) và xanh dương, xanh da trời, đen (màu khắc chế).

Bên cạnh đó, vì Thổ sinh Kim, nếu Kim thuận lợi, phát triển có nghĩa là Thổ sẽ bị suy yếu dần. Vì thế, những người tuổi 1998 cũng cần hạn chế sử dụng những màu sắc thuộc mệnh Kim như trắng, xám và ghi.

Những màu hợp và không hợp với người sinh năm 1998. Ảnh:Tiki.vn

5. Sinh Năm 1998 Hợp Hướng Nào?

mua nhà, hoặc lựa chọn địa điểm kinh doanh, nhiều người xem xét hướng hợp với tuổi để mong muốn công việc thuận lợi, phát triển, gia đình êm ấm và con cái thành đạt. Vậy người sinh năm 1998 nên chọn hướng nào để hỗ trợ cho những mục tiêu này? Khi xây nhà,, hoặc lựa chọn địa điểm kinh doanh, nhiều người xem xét hướng hợp với tuổi để mong muốn công việc thuận lợi, phát triển, gia đình êm ấm và con cái thành đạt. Vậy người sinh năm 1998 nên chọn hướng nào để hỗ trợ cho những mục tiêu này?

Để xác định hướng hợp tuổi ta sẽ căn cứ vào cung mệnh của từng người. Ở trên bạn đã biết được:

Nam 1998 có cung Khôn thuộc Tây tứ mệnh, nhóm này sẽ hợp với các hướng Tây Tứ Trạch.

Nữ 1998 cung Tốn thuộc Đông tứ mệnh sẽ hợp các hướng Đông Tứ trạch.

Trong Phong thủy Bát trạch có 4 phương 8 hướng, trong đó 4 hướng tốt để làm nhà là: Sinh Khí, Diên Niên, Thiên Y, Phục Vị; 4 hướng xấu cần tránh là: Tuyệt Mệnh, Lục Sát, Ngũ Quỷ, Họa Hại.

Vậy sinh năm 1998 hợp hướng nào?

Hướng Nhà Hợp Tuổi Nam, Nữ 1998

Hướng tốt Nam Nữ Sinh Khí (là hướng đại cát đại lợi, mang lại vận khí tốt và tài lộc dồi dào, rất thích hợp để đặt cổng nhà hay cửa chính) Đông Bắc Bắc Diên Niên (đem lại nhiều may mắn và thuận lợi trong công việc lẫn đời sống, đồng thời giúp hóa giải điều tiếng, thị phi) Tây Bắc Đông Thiên Y (thúc đẩy sức khỏe cho các thành viên trong gia đình, rất phù hợp để xác định hướng phòng ngủ hoặc vị trí đặt giường) Tây Nam Phục Vị (tăng cường sức mạnh tinh thần và sự tự tin, giúp vượt qua các khó khăn và thách thức trong cuộc sống) Tây Nam Đông Nam

Tuổi Mậu Dần 1998 Không Hợp Hướng Nào?

Bên cạnh đó, nam nữ sinh năm 1998 nên tránh làm nhà hay bố trí hướng bếp, hướng bàn làm việc theo các hướng sau:

Hướng xấu Nam Nữ Tuyệt Mệnh (Không tốt cho sức khỏe và tài chính) Bắc Đông Bắc Ngũ Quỷ (Hao tài tốn của, thị phi, tranh chấp) Đông Nam Tây Nam Họa Hại (Dễ gặp xui rủi, những điều không hay) Đông Tây Bắc Lục Sát (Không tốt cho tình duyên, gia đạo, dễ vướng thị phi) Nam Tây

Hướng nhà hợp tuổi sẽ giúp thu hút vượng khí. Ảnh: Nghemoigioi

6. Một Số Câu Hỏi Liên Quan Đến Phong Thủy Tuổi 1998

Ngoài giải đáp sinh năm 1998 mệnh gì, cung mệnh gì để ứng dụng trong chọn màu sắc hợp phong thủy hay hướng nhà đẹp, hợp tuổi, chủ nhân tuổi này có thể tham khảo thêm các thông tin khác liên quan đến tử vi, phong thủy tuổi Mậu Dần như sau.

Sinh Năm 1998 Tuổi Con Gì?

Những người sinh năm 1998 là tuổi con Hổ, đứng ở vị trí thứ 3 trong 12 con giáp . Những người sinh năm 1998 có năm sinh âm lịch tính từ 01/01/1998 đến ngày 30/12/1998, năm sinh dương lịch tính từ ngày 28/01/1998 – 15/02/1999.

Tuổi Mậu Dần 1998 có Thiên can Mậu tương hợp với can Quý, tương khắc can Giáp; Địa chi Dần nằm trong Tam hợp Dần – Ngọ – Tuất và Tứ hành xung Dần – Thân – Tỵ – Hợi.

Sinh năm 1998 tuổi con Hổ. Ảnh: Bachhoaxanh

Sinh Năm 1998 Hợp Tuổi Nào?

Trong làm ăn, kinh doanh, nếu cộng tác với những người hợp tuổi có thể hỗ trợ, thúc đẩy nhau cùng phát triển. Trong chuyện tình cảm, việc chọn lựa bạn đời hợp tuổi sẽ giúp hai người dễ dàng hiểu và thấu cảm cho nhau hơn, qua đó xây dựng một mối quan hệ hạnh phúc và bền chặt. Vậy người sinh năm Mậu Dần 1998 hợp với tuổi nào nhất?

Tuổi hợp và kỵ với người tuổi Dần 1998 là:

Nam Nữ Tuổi hợp làm ăn Nhâm Thìn, Mậu Tuất và Ất Mùi Ất Dậu, Quý Mùi, Kỷ Mão Tuổi hợp kết hôn Nhâm Thìn, Kỷ Sửu, Ất Mùi, Mậu Tuất Quý Mùi, Kỷ Mã, Ất Dậu, Ất Hợi, Đinh Hợi, Đinh Sửu Tuổi kỵ Tân Tỵ, Quý Tỵ Quý Dậu, Kỷ Tỵ, Ất Hợi

Tuổi 1998 Xây Nhà Năm 2025 Được Không?

Bước sang năm 2025 là năm Ất Tỵ, người sinh năm 1998 có tuổi dương lịch là 27, tuổi âm lịch là 28. Độ tuổi này hầu hết đã đi làm và tích cóp được nhiều năm nên một số người bắt đầu có ý định xây dựng nhà cửa, cưới vợ sinh con, yên bề gia thất. Vậy tuổi Mậu Dần 1998 xây nhà năm 2025 được không?

Trước tiên, tuổi đẹp làm nhà là những tuổi không phạm phải cả 3 hạn: Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc. Trong năm 2025, người tuổi Mậu Dần 1998 tuy không phạm phải Tam Tai, Hoang Ốc, nhưng lại phạm hạn Kim Lâu Thân. Xây dựng nhà cửa trong năm Kim Lâu Thân có thể mang lại nhiều rủi ro cho gia chủ như trục trặc trong công việc, sức khỏe suy giảm, bệnh tật, hay tai nạn,…

Như vậy, người tuổi Mậu Dần 1998 không được tuổi đẹp làm nhà vào năm 2025. Tuy nhiên, cách xem trên chỉ mang tính tham khảo, nếu đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, về thời gian, tài chính và vẫn muốn làm nhà trong năm này, gia chủ tuổi 1998 có thể mượn tuổi người khác để động thổ, tất nhiên người được mượn tuổi phải là tuổi đẹp, có thể làm nhà trong năm đó.

Theo đó, các tuổi đẹp mà gia chủ Mậu Dần 1998 có thể mượn tuổi động thổ làm nhà năm 2025 gồm:

1950 – Canh Dần

1956 – Bính Thân

1958 – Mậu Tuất

1968 – Mậu Thân

1974 – Giáp Dần

1977 – Đinh Tỵ

1986 – Bính Dần

1992 – Nhâm Thân

2001 – Tân Tỵ

2004 – Giáp Thân

2006 – Bính Tuất.

Hi vọng những thông tin vừa được chia sẻ sẽ hữu ích, giúp chủ nhân tuổi Mậu Dần biết được sinh năm 1998 mệnh gì, hợp màu gì, đặc biệt là nắm được các hướng tốt, xấu khi xây dựng nhà cửa. Để tìm hiểu thêm các thông tin thú vị khác liên quan đến phong thủy nhà ở, phong thủy theo tuổi, bạn đọc có thể theo dõi TẠI ĐÂY

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Hà Linh

