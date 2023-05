Chúng ta ai cũng có một ngôi nhà mơ ước của riêng mình nhưng do chi phí đắt đỏ hay do diện tích hạn chế mà thật khó để truyền tải ước mơ thành hiện thực. May mắn là hiện có rất nhiều thiết kế thông minh giúp ngôi nhà trở nên thoải mái và linh hoạt hơn.



Chẳng ai nỡ bước chân ra khỏi phòng ngủ sau khi nằm thử trên mẫu giường đa năng này.

Car Dok là một hệ thống đỗ xe thông minh cho phép bạn tiết kiệm đáng kể diện tích. Chưa kể, xế cưng của bạn sẽ được đảm bảo an toàn tuyệt đối khỏi những tên trộm.



Bàn ăn độc nhất vô nhị làm từ gỗ nguyên tấm kết hợp mặt kính.



Giường ngủ hình mì udon lạ mắt sẽ mang đến cho bạn những giấc mơ ngọt ngào.



Rèm cửa đục lỗ độc đáo tái hiện hình ảnh thành phố trong màn đêm.



Thưởng thức đồ uống lạnh dù ở bất cứ đâu với thùng làm lạnh kết hợp bàn trà.

Một chiếc giường tiết kiệm không gian có thể lưu trữ mọi thứ mà chúng ta muốn. Đây thật sự là một giải pháp hoàn hảo cho những không gian nhỏ.



Đưa cả khu rừng vào nhà chỉ với một tấm thảm len độc đáo.



Nhà nhỏ nhưng vẫn cần đủ công năng? Hãy tích hợp mẫu nội thất đa năng này vào trong ngôi nhà của bạn.



Đèn chùm biến bức tường thành rừng cây.



Bàn cà phê tích hợp cả tủ lạnh và sạc USB, một thiết kế hoàn hảo cho những người bận rộn.



Ánh nắng chiếu xuyên qua ô cửa vạn hoa tạo nên hiệu ứng tuyệt đẹp.



Cần gì tranh trang trí nếu bạn đã có một bức tường độc nhất như thế này?

Mô-đun phòng làm việc tại gia mang tới sự yên tĩnh tuyệt đối để bạn làm việc và thư giãn.



Một thiết kế sáng tạo và thân thiện để lưu trữ những chai rượu vang quý giá.

Nhà rộng hay chật vẫn có chỗ cho những cuốn sách. Cầu thang kết hợp thư viện trên đây là minh chứng cho nhận định này.

Những quả cầu thủy tinh được tích hợp khả năng phát sáng cho phép người sử dụng trồng cây trong nhà, thậm chí cả những căn phòng tối tăm không có ánh mặt trời.



Thiết kế kệ sách vừa mang lại sự thoải mái, vừa tiết kiệm không gian.



Giờ đây, bạn có thể biến sàn nhà thành màn trời đầy sao với ánh sáng sợi quang.



Gương thông minh có thể hiển thị lịch biểu, ngày giờ, thời tiết hàng ngày và hơn thế nữa.

Minh Châu