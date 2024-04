Theo phong thủy Á Đông, hướng nhà có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tài vận của gia chủ và các thành viên trong gia đình. Hướng nhà hợp tuổi và cung mệnh sẽ góp phần mang lại nhiều cát lành, tài lộc. Vậy tuổi 2000 hợp hướng nào khi làm nhà? Có nên mua nhà, xây nhà vào năm Giáp Thìn 2024 không?

Để xác định tuổi 2000 hợp hướng nhà nào, cần nắm rõ toàn bộ thông tin về năm tuổi Canh Thìn này dựa trên thuyết Ngũ Hành Âm Dương, tử vi phong thủy.

Người sinh năm 2000 tuổi con rồng – Canh Thìn. Thiên can Canh tương hợp với can Ất, tương hình với can Giáp, Bính. Địa chi Thìn nằm trong nhóm tam hợp Thân – Tý – Thìn, thuộc nhóm tứ hành xung Thìn – Tuất – Sửu – Mùi. Rồng đứng vị trí thứ 5 trong 12 con giáp . Những người sinh năm Canh Thìn 2000 thường tính tính ôn hòa, hiền lành, vui vẻ, mang năng lượng tích cực. Tuổi Thìn cũng rất chân thật, thẳng thắn, luôn đối xử tốt với mọi người nên rất được quý mến. Tuy nhiên, tuổi Thìn cũng khá nóng nảy, khó kiềm chế cảm xúc nên đôi khi khiến người khác tổn thương.