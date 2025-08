Khi biết người sinh năm 2000 mệnh gì cũng sẽ biết các thông tin liên quan về tử vi và phong thủy của người tuổi này. Cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau đây.

Xem thêm:

BẢNG THÔNG TIN SƠ BỘ TUỔI CANH THÌN 2000

Những người sinh năm 2000 được tính vào tuổi âm lịch Canh Thìn nếu sinh từ ngày 5/02/2000 đến 23/01/2001 dương lịch. Nếu bạn sinh năm 2000 vào thời gian này thì bạn mệnh Kim (Bạch Lạp Kim nghĩa là vàng trong nến) và cầm tinh con Rồng trong 12 con giáp.

Mệnh Kim có nhiều nạp âm khác nhau như Kiếm Phong Kim; Hải Trung Kim… nhưng Bạch Lạp Kim là kim loại được nung chảy, đã được loại bỏ sạch tạp chất nên ở trạng thái rất thanh khiết.

Người sinh năm 2000 mệnh Bạch Lạp Kim thường có tính cách nhẹ nhàng, mềm mỏng, ưa thích sự vui vẻ, luôn tìm cách mang lại niềm vui cho mọi người. Họ cũng là những người chính trực, ngay thẳng, cảm xúc bộc trực nhưng đối đãi thực lòng nên được nhiều người yêu quý.

Theo triết lý ngũ hành tương sinh tương khắc, người mệnh Bạch Lạp Kim tương sinh mệnh Thủy, tương khắc mệnh Hỏa.

Xét theo niên mệnh của năm sinh (hay mệnh theo Lục thập hoa giáp), nam sinh năm 2000 mệnh Kim, Bạch Lạp Kim nghĩa là vàng trong nến hay vàng sáp ong. Tuy nhiên, xét theo trạch mệnh thì nam sinh năm 2000 thuộc cung Ly, ngũ hành thuộc Hỏa.

Cung Ly mang ý nghĩa là mặt trời, tia chớp… Theo dịch lý, cung Ly đại diện là Hỏa, thể hiện sự trí tuệ, thông minh, sáng suốt, coi trọng vẻ ngoài.

Cũng giống như người nam sinh năm 2000, nữ cùng tuổi sẽ có mệnh theo Lục thập hoa giáp là Kim, Bạch Lạp Kim. Còn xét theo trạch mệnh (cung phi) thì nữ sinh năm 2000 thuộc cung Càn, ngũ hành thuộc Kim.

Cung càn tượng trưng cho kim loại, người trụ cột trong gia đình, đại diện cho người cha, biểu tượng cho sự kiên cường và mạnh mẽ.

Cũng theo ngũ hành tương sinh tương khắc, Kim khắc Hỏa nên những màu thuộc hành Hỏa gồm đỏ, cam, tím sẽ không phù hợp với người mệnh Kim.

Tuy nhiên cần lưu ý rằng, việc ứng dụng màu sắc hợp mệnh không nên quá cứng nhắc, không vì màu nào đó hợp mà dùng quá nhiều sẽ gây nên sự mất cân bằng ngũ hành. Bản chất của phong thủy là đưa mọi thứ về cân bằng. Do đó, khi lựa chọn màu sắc hợp phong thủy, người sinh năm Canh Thìn 2000 cần lưu ý, lựa chọn trang phục hay nội thất, sơn nhà… đều theo quy tắc căn bản, đảm bảo sự hài hòa. Riêng với vật phẩm phong thủy hay những đồ trang trí nhỏ, trang sức… thì có thể chọn theo màu hợp mệnh.

Như đã đề cập ở trên những người sinh năm 2000 trong khoảng thời gian từ ngày 5/02/2000 đến ngày 23/01/2001 sẽ thuộc tuổi con Rồng, hay còn gọi là tuổi Thìn. Năm 2000 là năm Canh Thìn, can Canh và địa chi Thìn.

Rồng là con vật không có thật, nằm trong tứ linh (long, ly, quy, phụng), theo quan niệm dân gian, người tuổi Rồng thường có nhiều may mắn hơn những tuổi khác. Ngoài ra, người tuổi Rồng sinh năm Canh Thìn, có hàng Can sinh Chi (can Canh ngũ hành thuộc Thổ; chi Thìn ngũ hành thuộc Kim) nên người tuổi Canh Thìn thường hay có quý nhân trợ giúp, ra ngoài gặp nhiều may mắn. Người tuổi Rồng sinh năm 2000 cũng là những người tài giỏi, lanh lợi, được nhiều người yêu quý.