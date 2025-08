Theo quan niệm truyền thống của người Á Đông, năm sinh không chỉ đơn thuần là một con số mà còn là một trong những yếu tố quan trọng tiết lộ vận mệnh của một con người. Người sinh năm 2004 mệnh gì, có tính cách như thế nào, hợp màu gì, hợp với tuổi nào… Tất tần tật sẽ được giải đáp chi tiết và dễ hiểu trong bài viết dưới đây.

Một Số Thông Tin Cơ Bản Về Tuổi Giáp Thìn Sinh Năm 2004

2004 mệnh gì Mệnh Thủy, cụ thể là Tuyền Trung Thủy Con giáp đại diện Con Khỉ Tương sinh Hành Mộc và Hành Kim Tương khắc Hành Hỏa và Hành Thổ Tam hợp Tuổi Giáp Thân tam hợp với các tuổi: Thìn, Tý, Thân Tứ hành xung Tuổi Giáp Thân tứ hành xung với 4 tuổi: Dần, Thân, Tỵ, Hợi

Sinh Năm 2004 Mệnh Gì Hợp Màu Gì?

2004 mệnh gì, cần tìm hiểu về cách xác định mệnh theo năm sinh. Người sinh năm 2004 trong khoảng thời gian từ 22/01/2004 đến 08/02/2005 dương lịch (01/01/2004 đến 30/12/2004 âm lịch) là tuổi Giáp Thân . Trước khi tìm hiểu người sinh năm, cần tìm hiểu về cách xác định mệnh theo năm sinh.

Theo đó, ta có thể tính mệnh theo năm sinh âm lịch một cách dễ dàng.

Thiên can: Mỗi Thiên can tương ứng với một số tự nhiên từ 1 đến 5. Giáp, Ất là 1; Bính, Đinh là 2; Mậu, Kỷ là 3; Canh, Tân là 4; Nhâm, Quý là 5.

Địa chi: Các tuổi Tý, Sửu, Ngọ, Mùi được quy ước bằng 0, Dần, Mão, Thân, Dậu được xác định bằng 1 và tuổi Thìn, tuổi Tỵ, tuổi Tuất và tuổi Hợi được xác định bằng 2.

Cách tính như sau: Cung mệnh = Thiên can + Địa chi

Nếu cung mệnh lớn hơn 5 thì lấy kết quả trừ tiếp đi 5, kết quả cuối cùng là cung mệnh.

Nếu cung mệnh nhỏ hơn hoặc bằng 5 thì lấy số đó để tra cung mệnh là gì theo quy ước sau:

Kim = 1

Thủy = 2

Hỏa = 3

Thổ = 4

Mộc = 5

Sinh Năm 2004 Giáp Thân Mệnh Gì?

Từ cách tính đã trình bày ở phần trên, người sinh năm 2004, tức là tuổi Giáp Thân sẽ tính như sau:

Giáp = 1, Thân = 1. Vậy Cung mệnh = 1+1= 2 là mệnh Thủy. Vậy, với thắc mắc Giáp thân mệnh gì thì tuổi Giáp thân 2004 có mệnh Thủy.

Theo cách tính trên, chúng ta có thể có được đáp án người tuổi Giáp Thân mệnh gì. Người sinh năm 2004, tuổi Giáp Thân là mệnh Thủy, cụ thể là Tuyền Trung Thủy (Tuyền nghĩa là con suối, Trung nghĩa là ở giữa, Thủy đại diện cho nước). Như vậy, Tuyền Trung Thủy là cách gọi khác của một dòng suối trong xanh, mát lành đang chảy giữa rừng sâu.

Người thuộc mệnh Tuyền Trung Thủy là những người linh hoạt như nước, dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh cuộc sống, khả năng học hỏi, tìm tòi nhanh, do đó, họ thường có kiến thức khá sâu rộng, bao quát trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, họ lại không quyết đoán, hay thay đổi. Do đó, họ có thể bị cuốn theo dòng chảy, và bị vuột mất những cơ hội tốt trong tầm tay.

Sinh Năm 2004 Cung Mệnh Gì?

Ngoài bản mệnh theo ngũ hành năm sinh còn có cung mệnh hay cung phi. Bản mệnh theo ngũ hành năm sinh nên nam và nữ sẽ có cùng mệnh. Nam, nữ sinh năm 2004 đều mang mệnh Thủy, tuy nhiên cung mệnh ở nam và nữ có thể sẽ khác nhau.

Năm sinh Nam Nữ 1958 1967 1976 1985 1994 2003 2012 2021 Càn Ly 1959 1968 1977 1986 1995 2004 2013 2022 Khôn Khảm 1960 1969 1978 1987 1996 2005 2014 2023 Tốn Khôn 1961 1970 1979 1988 1997 2006 2015 2024 Chấn Chấn 1962 1971 1980 1989 1998 2007 2016 2025 Khôn Tốn 1962 1972 1981 1990 1999 2008 2017 2026 Khảm Cấn 1963 1973 1982 1991 2000 2009 2018 2027 Ly Càn 1964 1974 1983 1992 2001 2010 2019 2028 Cấn Đoài 1965 1975 1984 1993 2002 2011 2020 2029 Đoài Cấn Bảng tra cung mệnh theo năm sinh

Nữ 2004 Mệnh Gì?

Về bản mệnh, nữ 2004 mệnh Thủy, Tuyền Trung Thủy.

Về cung mệnh, dựa vào bảng tra cung mệnh theo năm sinh sẽ biết được cung mệnh của nam và nữ. Theo đó nữ sinh năm 2004 có cung mệnh Khảm. Cung Khảm là gì? Đây là cung đại diện cho các yếu tố tự nhiên là mưa, tuyết rơi, mặt trăng… Cung Khảm có ngũ hành thuộc Thủy, phương vị đại diện là phương Bắc. Người mang cung mệnh này thường hoạt bát, dễ thích nghi, tự tin.

Nam 2004 Mệnh Gì?

Về bản mệnh, nam 2004 cũng mang mệnh Thủy, Tuyền Trung Thủy giống nữ, vì tính theo ngũ hành năm sinh.

Về cung mệnh, theo bảng tra cung mệnh, nam sinh năm 2004 cung mệnh Khôn. Cung Khôn là gì? Đây là 1 trong 8 cung mệnh trên sơ đồ bát quái, đại diện cho người mẹ. Cung Khôn có ngũ hành thuộc Thổ, phương vị đại diện là Tây Nam. Người nam có cung mệnh Khôn thường có tính tình hiền lành, điềm đạm.

Người Sinh Năm 2004 Hợp Và Không Hợp Màu Gì?

Trong phong thủy, thông tin 2004 mệnh gì, hợp màu gì được rất nhiều người quan tâmTừ thông tin nam, nữ sinh năm 2004 mệnh gì, chúng ta có thể tìm hiểu các màu tương hợp và tương khắc bản mệnh gia chủ. Việc xác định được màu sắc phù hợp với năm sinh của mình sẽ hỗ trợ mọi việc suôn sẻ hơn, gặp nhiều may mắn và có sự thăng tiến trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày.

Trước hết, như đã tìm hiểu ở trên, 2004 là mệnh Thủy, do đó, những màu sắc hợp với người sinh năm 2004 Giáp Thân là màu tương sinh là Kim và Mộc, những màu này sẽ hỗ trợ, mang đến tài lộc, bình an, may mắn và sức khỏe dồi dào cho người mệnh thủy.

Tuổi Giáp Thân 2004 Mệnh Thủy Hợp Màu Gì?

Màu của hành Kim

Theo thuyết ngũ hành, Kim sinh Thủy. Do đó, những màu như: Trắng, bạc, xám được coi là những màu sắc tương sinh, rất hợp với người sinh năm 2004. Những màu này sẽ mang đến may mắn, thuận lợi, suôn sẻ cho người mệnh Thủy, giúp họ dễ dàng thăng tiến hơn trong công việc, sự nghiệp và các mối quan hệ hàng ngày.

Màu của hành Thủy

Màu chính mệnh của người sinh năm 2004 như xanh dương hoặc màu đen là lựa chọn rất phù hợp với người có mệnh Thủy. Các màu này sẽ giúp duy trì năng lượng bên trong, mang đến sự bình yên trong tâm hồn và tiền tài, phú quý cho cuộc sống của người mệnh Thủy. Đặc biệt, màu đen thể hiện sự vững vàng trong tâm trí, và mạnh mẽ của thể chất, sẽ hỗ trợ đắc lực cho sự nghiệp và đường tình duyên của người sinh năm 2004.

Màu của hành Mộc

Thủy sinh Mộc theo quy luật ngũ hành. Do đó, màu xanh lá cây sẽ mang đến sự năng động, tươi mới, giúp thúc đẩy sự phát triển cả về mặt sự nghiệp, sức khỏe cho người mệnh Thủy. Màu xanh lá cây sẽ tạo môi trường, nền tảng thuận lợi để những người sinh năm 2004 phát triển nhanh chóng hơn.

Người Sinh Năm 2004 Không Hợp Màu Gì?

Do Thủy khắc Hỏa theo Ngũ hành nên những người sinh năm 2004 cần tránh những màu thuộc hành Hỏa như: đỏ, cam, hồng hoặc tím để hạn chế những điều tiêu cực có thể xảy đến trong cuộc sống và công việc.

Tóm lại, mệnh Thủy hợp với các màu như: Trắng, xám, ghi, đen, xanh nước biển. Khắc với màu đỏ, hồng, tím. Do đó, trong cuộc sống hàng ngày, những người sinh năm 2004 cần hạn chế sử dụng các màu sắc tương khắc trên để tránh những ảnh hưởng tiêu cực có thể xảy ra đến cuộc sống. Ngoài ra, người thuộc mệnh Thủy cũng nên lựa chọn các trang phục, vật phẩm phong thủy với màu sắc tương sinh để mang lại sự may mắn, thuận lợi cho bản thân.

Phong Thủy Nhà Ở Cho Người Sinh Năm 2004

Người Sinh Năm 2004 Hợp Với Hướng Nhà Nào?

Theo quan niệm phong thủy từ xưa đến nay, hướng nhà hợp với tuổi của gia chủ sẽ mang đến nhiều năng lượng tích cực, gia đình hòa thuận, êm ấm, làm ăn thuận buồm xuôi gió. Do vậy, trước khi xây nhà hoặc mua nhà, gia chủ thường tìm hiểu hướng nhà nào hợp và hướng nào không hợp với tuổi của mình.

Việc xem hướng nhà của người sinh năm 2004 sẽ phụ thuộc vào cung mệnh của gia chủ là nam hay nữ. Cùng năm sinh 2004 nhưng giới tính khác nhau thì cung mệnh cũng không giống nhau.

Gia chủ giới tính Nam: Cung mệnh Khôn – thuộc hành Thổ.

Gia chủ giới tính Nữ: Cung mệnh Khảm – thuộc hành Thủy.

Đối với gia chủ là nam tuổi Giáp Thân 2004:

Hướng Đông Bắc (Sinh Khí – Tiền tài): Hướng nhà Đông Bắc sẽ mang đến thịnh vượng và tài lộc trong sự nghiệp, công việc thăng tiến, sự nghiệp rộng mở, làm ăn kinh doanh phát đạt cho gia chủ.

Hướng Tây Bắc (Phúc Đức): Gia chủ tuổi Giáp Thân 2004 lựa chọn hướng nhà Tây Bắc thì gia đình sẽ êm ấm hạnh phúc, trong cuộc sống sẽ gặp nhiều phước lành, mồ mả tổ tiên yên ấm, bình an.

Hướng Tây (Thiên Y – Sức khỏe): Hướng nhà là hướng Tây thì gia chủ sẽ luôn mạnh khỏe, bệnh tật đẩy lùi, tiền tài hanh thông, như ý, công việc thuận lợi.

Hướng Tây Nam (Phục Vị – Bình an): Hướng nhà Tây Nam mang đến sự bình an cho gia chủ, giúp cho gia chủ cân bằng cuộc sống. Ngoài ra, cuộc sống sẽ luôn có quý nhân phù trợ, được lộc về đường con cái.

Đối với nữ tuổi Giáp Thân 2004:

Hướng Đông Nam (Sinh Khí): Công việc của gia chủ được hanh thông, tiền đồ rộng mở, sự nghiệp suôn sẻ, không gặp trở ngại.

Hướng Nam (Phúc Đức): Mang đến cuộc sống may mắn, nhiều phúc lộc và bình an cho gia chủ.

Hướng Đông (Thiên Y): Cuộc sống mạnh khỏe, trường thọ và gặp nhiều may mắn, gia đình yên ấm, hòa thuận với nhau.

Hướng Bắc (Phục Vị): Gia đình hạnh phúc, tạo tiền đề cho sự nghiệp phát triển ổn định, các thành viên trong gia đình hòa hợp với nhau.

Giáp Thân 2004 Kỵ Hướng Nào?

Đối với nam tuổi Giáp Thân 2004:

Hướng Bắc (Tuyệt Mệnh): Gia chủ tuổi Giáp Thân 2004 không nên làm nhà, mua nhà hướng Bắc sẽ dễ gặp tai ương bệnh tật, ảnh hưởng đến sức khỏe và tiền bạc.

Hướng Đông Nam (Ngũ Quỷ): Hướng nhà không hợp tuổi Giáp Thân sẽ dễ bị quấy phá, sự nghiệp bị ảnh hưởng, tinh thần dễ bị bất an lo lắng, ảnh hưởng đến sức khỏe sau này.

Hướng Nam (Họa Hại): Gia chủ có thể gặp những tin đồn thất thiệt về mình, các mối quan hệ trong gia đình dễ xảy ra mâu thuẫn, dễ bị xung đột với đồng nghiệp, cấp trên… Do đó, công việc, sự nghiệp sẽ không thuận lợi.

Hướng Đông (Lục Sát): Hướng Đông mang đến năng lượng tiêu cực cho gia chủ, có thể khiến sức khỏe giảm sút, công việc trục trặc, cuộc sống nhiều xáo trộn, không ổn định, tài chính khó khăn.

Đối với nữ tuổi Giáp Thân 2004:

Hướng Tây Nam (Tuyệt Mệnh): Mang theo nguồn năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng đến sức khỏe và sự nghiệp của gia chủ.

Hướng Đông Bắc (Ngũ Quỷ): Gia chủ dễ gặp xung đột trong gia đình, tranh chấp trong cuộc sống hàng ngày, sự nghiệp phát triển không thuận lợi.

Hướng Tây Bắc (Họa Hại): Sức khỏe giảm sút, dễ bị đau ốm triền miên, bệnh tật, công việc không thuận lợi.

Hướng Tây (Lục Sát): Tài chính khó khăn, sự nghiệp không ổn định, mối quan hệ gia đình không êm ấm, hạnh phúc.

Xem Tuổi Làm Nhà Cho Người Sinh Năm 2004

Để biết tuổi của mình làm nhà năm nào đẹp cần biết năm dự tính làm nhà có bị phạm các hạn tam tai, kim lâu hoang ốc hay không. Theo đó, nếu người sinh năm 2004 làm nhà năm 2025 thì các yếu tố hạn sẽ như sau:

Tam tai: Giáp Thân 2004 tam tai vào các năm Dần, Mão, Thìn, năm 2025 là năm Ất Tỵ nên không phạm tam tai

Kim lâu: Năm 2025, gia chủ 22 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ không phạm vào kim lâu.

Hoang ốc: Năm 2025, gia chủ 22 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ không phạm vào hoang ốc.

Như vậy người sinh năm 2004 có thể làm nhà, xây nhà vào năm 2025 vì không phạm cả tam tai, kim lâu và hoang ốc.

Một Số Câu Hỏi Liên Quan 2004 Mệnh Gì?

Người Sinh Năm 2004 Tuổi Con Gì?

Đây cũng là thắc mắc của nhiều người khi tìm hiểu về tuổi của người sinh năm 2004. Người sinh năm 2004 có tuổi Giáp Thân – tuổi con Khỉ. Con khỉ với đặc tính nhanh nhẹn, thông minh, có khả năng giải quyết vấn đề tốt, luôn biết cách vượt qua khó khăn bằng những giải pháp rất sáng tạo. Do đó, người tuổi Thân luôn được mọi người yêu quý, tin tưởng.

Giáp Thân Mệnh Gì? Có Mối Quan Hệ Với Các Hành Khác Như Thế Nào?

Tương sinh: Theo thuyết ngũ hành, người mệnh Thủy tương sinh với Mộc (nước sẽ giúp cây cối sinh trưởng và phát triển tốt), và Kim (khi kim loại bị nung nóng hoặc tác động, có thể biến thành hơi nước).

Tương khắc: Thủy khắc Hỏa, do trong thực tế lửa có thể bị lửa dập tắt và Thổ khắc Thủy do trong thực tế dòng nước chảy có thể bị chia tách, hoặc ngăn chặn bởi đất.

Người Sinh Năm 2004 Nên Kết Hôn Với Người Tuổi Nào?

Việc xem tuổi trong hôn nhân là một trong những yếu tố cần thiết để có cuộc hôn nhân viên mãn và hạnh phúc. Cùng tìm hiểu người tuổi Giáp Thân 2004 hợp và không hợp với người tuổi nào ngay sau đây.

Khi lựa chọn bạn đời, người tuổi Giáp Thân 2004 có thể xem xét đến các yếu tố ngũ hành để lựa chọn người có tuổi phù hợp với mình như sau:

Tuổi Tý: Tý là một trong những tuổi nằm trong tam hợp Thìn, Tý và Thân. Do đó, người tuổi Giáp Thân hợp với người tuổi Tý như: Mậu Tý (2008). Hai tuổi này kết hợp với nhau, hôn nhân sẽ viên mãn, hạnh phúc, giúp đỡ nhau cùng phát triển cả công việc và sự nghiệp.

Tý là một trong những tuổi nằm trong tam hợp Thìn, Tý và Thân. Do đó, người tuổi Giáp Thân hợp với người tuổi Tý như: Mậu Tý (2008). Hai tuổi này kết hợp với nhau, hôn nhân sẽ viên mãn, hạnh phúc, giúp đỡ nhau cùng phát triển cả công việc và sự nghiệp. Tuổi Thìn: Tuổi Thìn cũng là một trong những tuổi tam hợp Thìn, Tý và Thân. Do đó, người tuổi Giáp Thân có sự tương hợp chặt chẽ với người tuổi Thìn như: Canh Thìn (2000) hoặc Mậu Thìn (1988). Trong hôn nhân, cặp đôi Thìn Và Thân sẽ có mối quan hệ bền vững, ổn định, làm nền tảng để phát triển sự nghiệp, công danh.

Tuổi Thìn cũng là một trong những tuổi tam hợp Thìn, Tý và Thân. Do đó, người tuổi Giáp Thân có sự tương hợp chặt chẽ với người tuổi Thìn như: Canh Thìn (2000) hoặc Mậu Thìn (1988). Trong hôn nhân, cặp đôi Thìn Và Thân sẽ có mối quan hệ bền vững, ổn định, làm nền tảng để phát triển sự nghiệp, công danh. Tuổi Thân: Tuổi Thân là một trong ba tuổi còn lại thuộc nhóm Thìn, Tý và Thân. Trong hôn nhân, cặp vợ chồng Giáp Thân có thể cùng nhau giải quyết vấn đề, khúc mắc nhanh chóng để hôn nhân luôn vui vẻ, thuận lợi.

Tuổi Giáp Thân 2004 Không Nên Lấy Người Tuổi Nào?

Người sinh năm 2004 Giáp Thân không nên kết hôn với những người trong tứ hành xung của mình: “Dần, Thân, Tỵ, Hợi”:

Tuổi Dần (Mậu Dần 1998) xung khắc với người tuổi Giáp Thân (2004) trong hôn nhân khá rõ ràng. Hai vợ chồng có thể xuất hiện nhiều bất đồng trong quan điểm sống, làm cho mối quan hệ vợ chồng ngày càng căng thẳng, xung đột có thể xuất hiện ngày càng nhiều.

Tuổi Mùi (Quý Mùi 2003, Tân Mùi 1991): Tuổi Mùi và Tuổi Thân là hai tuổi có sự tương xung, do đó, nếu lấy nhau, hai vợ chồng khó có sự tương hợp trong suy nghĩ và hành động. Lâu dần, điều này có thể làm cho mối quan hệ vợ chồng căng thẳng, trục trặc.

Tuổi Hợi (Đinh Hợi 2007, Kỷ Hợi 2019): Mối quan hệ giữa Thân và Hợi cũng nằm trong tứ hành xung, do đó, hai vợ chồng thường gặp phải vấn đề không hòa hợp, gây cản trở cho sự phát triển sự nghiệp và hôn nhân khó bền vững.

Lời Khuyên Cho Người Sinh Năm 2004 Khi Chọn Đối Tượng Kết Hôn

Để có cuộc sống hôn nhân, viên mãn, dưới đây là một số lời khuyên cho người sinh năm 2004 khi lựa chọn đối tượng để kết hôn:

Chọn tuổi để kết hôn

Như đã phân tích ở trên 2004 mệnh gì, người tuổi Giáp Thân, mệnh Thủy khi lựa chọn bạn đời nên kết hôn với những người tuổi Tý, tuổi Thân và tuổi Thìn. Những tuổi này là tam hợp với người tuổi Thân, do đó, sẽ là tiền đề để tạo dựng một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, hòa hợp hơn. Mặc dù vậy, xem tuổi cũng chỉ là một yếu tố nhỏ, bạn cũng nên tìm hiểu kỹ hơn về con người của đối phương, gia cảnh, công việc, học vấn để xem xét có phù hợp không. Đặc biệt, quan trọng nhất trong hôn nhân là tình cảm yêu thương lẫn nhau, tôn trọng và cảm thông cho nhau thì gia đình mới hạnh phúc, viên mãn.

Tìm hiểu rõ tính cách của đối phương và chính bản thân mình

Việc hiểu rõ bản thân là ai, có tính cách như thế nào, định hướng ra sao, mong muốn cuộc sống tương lai như thế nào sẽ giúp người tuổi Giáp Thân tìm kiếm người bạn đời của mình dễ dàng hơn. Do đó, hãy dành thời gian chất lượng để tìm hiểu con người đối phương, từ đó, bạn sẽ nhận biết được, đó có phải là người mình cần tìm hay không nhé.

Như vậy, bài viết trên đã trả lời cho thắc mắc tuổi Giáp Thân 2004 mệnh gì, hợp màu gì, hợp tuổi nào, hợp hướng nào trong mua nhà , làm nhà cùng một số vấn đề liên quan đến phong thủy của tuổi này. Ngoài ra, bạn cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy trước khi đưa ra quyết định cuối cùng để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả.

