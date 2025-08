Người sinh năm 2008 (Mậu Tý) mang mệnh Tích Lịch Hỏa (Lửa sấm sét), một mệnh mạnh mẽ và đầy năng lượng. Bài viết sau sẽ giúp bạn khám phá chi tiết 2008 mệnh gì, hướng nhà tốt hợp tuổi cũng như những ảnh hưởng của mệnh này đến sự nghiệp và tình duyên của Mậu Tý 2008.

Sơ lược phong thủy tuổi Mậu Tý 2008

Năm sinh 2008 Mệnh Hỏa Nạp âm Tích Lịch Hỏa Thiên Can Mậu Địa Chi Tý Tuổi Chuột – Mậu Tý Dương lịch 7/2/2008 – 25/1/2009 Cung mệnh bát quái Nam: Cung Khảm, Nữ: Cung Cấn Tương Sinh Mệnh Mộc, Thổ Tương Khắc Mệnh Thủy, Kim Tương hợp Can Quý Tương hình Can Giáp, Nhâm Tam Hợp Dậu, Sửu, Tỵ Tứ Hành Xung Tý, Mẹo, Ngọ, Dậu

Sinh Năm 2008 Tuổi Gì, Mệnh Gì?

Năm 2008 là năm Mậu Tý, thuộc con chuột (Tý) trong 12 con giáp. Để hiểu rõ hơn về người sinh năm này, hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về mệnh của họ và cách nó tác động đến cuộc sống.

Mệnh: Hỏa (Tích Lịch Hỏa)

Tương sinh: Mệnh Hỏa được sinh vượng bởi Mộc, Thổ (Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ), hỗ trợ người nữ Mậu Tý phát huy hết khả năng sáng tạo và năng lực lãnh đạo.

Tương khắc: Hỏa bị khắc bởi Thủy, Kim (Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim), do đó, họ dễ gặp phải những tình huống khó khăn khi đối diện với những yếu tố không phù hợp hoặc người có năng lượng tiêu cực.

Thiên can – Địa chi:

Thiên can: Mậu, tương hợp với Quý, tương hình với Nhâm và Giáp.

Mậu, tương hợp với Quý, tương hình với Nhâm và Giáp. Địa chi: Tý, thuộc mối quan hệ tam hợp với Thân và Thìn, mang lại sự thuận lợi trong công việc và các mối quan hệ xã hội.

Tý, thuộc mối quan hệ tam hợp với Thân và Thìn, mang lại sự thuận lợi trong công việc và các mối quan hệ xã hội. Tứ hành xung: Tý xung khắc với Ngọ, Mão và Dậu, cần tránh kết hợp với những tuổi này.

Mậu Tý 2008 mệnh gì? Ảnh: fptshop.com.vn

Nữ 2008 Mệnh Gì?

2008 mệnh gì nữ và những đặc điểm đặc trưng của nữ Mậu Tý: Cùng tìm hiểu vềnữ và những đặc điểm đặc trưng của nữ Mậu Tý:

Mệnh: Tích Lịch Hỏa (Lửa sấm sét)

Cung mệnh: Khảm Thuỷ – Đông tứ mệnh

Tính cách: Nữ sinh năm Mậu Tý có tính cách mạnh mẽ, năng động và đầy nhiệt huyết. Họ là những người rất quyết đoán, dám nghĩ dám làm và luôn tìm kiếm cơ hội để thể hiện bản thân. Tích Lịch Hỏa mang lại sự sáng tạo và năng lượng dồi dào, giúp nữ Mậu Tý dễ dàng tạo dựng ấn tượng với người khác. Tuy nhiên, đôi khi họ có thể quá nóng vội và thiếu kiên nhẫn.

Nam Sinh Năm 2008 Mệnh Gì?

Nếu bạn đang thắc mắc nam Mậu Tý 2008 mệnh gì, hãy cùng tìm hiểu cách mà mệnh Tích Lịch Hỏa hình thành nên những đặc điểm nổi bật ở nam sinh năm 2008 dưới đây:

Mệnh: Tích Lịch Hỏa (Lửa sấm sét)

Cung mệnh: Cấn Thổ – Tây tứ mệnh

Tính cách: Nam sinh năm 2008 mang mệnh Hỏa có tính cách mạnh mẽ, tự tin và luôn tìm kiếm thử thách. Mệnh Tích Lịch Hỏa mang lại cho nam Mậu Tý khả năng lãnh đạo bẩm sinh, giúp họ đối mặt với khó khăn một cách kiên cường và quyết đoán, đồng thời dễ dàng chinh phục thử thách. Tuy nhiên, đôi khi sự nóng nảy và cứng nhắc có thể khiến họ gặp khó khăn trong các tình huống cần sự linh hoạt.

Tổng Quan Phong Thủy Mậu Tý 2008

Dưới đây là các yếu tố quan trọng mà người tuổi Mậu Tý cần chú ý.

Màu Sắc Phù Hợp Với Người Sinh Năm 2008

Nam sinh năm 2008 thuộc cung Cấn Thổ và mệnh Tích Lịch Hỏa. Vì vậy, các màu sắc phù hợp sẽ được chọn dựa trên cả hành Thổ và mệnh Hỏa của họ:

Màu hợp: Các màu nâu, vàng đất, cam, đỏ và tím rất hợp với nam Mậu Tý. Màu nâu và vàng đất thuộc hành Thổ, bổ trợ sự ổn định và kiên trì. Màu đỏ và cam thuộc hành Hỏa, kích thích năng lượng và sự sáng tạo, đồng thời giúp tăng cường vận may trong công việc và cuộc sống.

Các màu nâu, vàng đất, cam, đỏ và tím rất hợp với nam Mậu Tý. Màu nâu và vàng đất thuộc hành Thổ, bổ trợ sự ổn định và kiên trì. Màu đỏ và cam thuộc hành Hỏa, kích thích năng lượng và sự sáng tạo, đồng thời giúp tăng cường vận may trong công việc và cuộc sống. Màu kiêng kỵ: Nam Mậu Tý cần tránh màu xanh lá cây và xanh dương, vì đây là màu thuộc hành Mộc và Thuỷ, khắc với hành Thổ và mệnh Hoả của họ, có thể tạo ra sự xung đột và cản trở vận khí.

Nữ sinh năm 2008 thuộc cung Khảm Thuỷ và mệnh Tích Lịch Hỏa, tạo nên sự kết hợp mạnh mẽ giữa năng lượng và sự sáng tạo. Dưới đây là các màu sắc hợp phong thủy cho nữ Mậu Tý:

Màu hợp: Nữ sinh năm 2008 rất hợp với các màu đen, xanh dương, và xanh biển. Màu đen và xanh dương thuộc hành Thủy, giúp hỗ trợ tốt cho tinh thần, mang lại sự bình an và sức khỏe. Bên cạnh đó, màu đỏ, cam và tím thuộc mệnh Hỏa, giúp kích thích sự sáng tạo và tăng cường năng lượng tích cực.

Nữ sinh năm 2008 rất hợp với các màu đen, xanh dương, và xanh biển. Màu đen và xanh dương thuộc hành Thủy, giúp hỗ trợ tốt cho tinh thần, mang lại sự bình an và sức khỏe. Bên cạnh đó, màu đỏ, cam và tím thuộc mệnh Hỏa, giúp kích thích sự sáng tạo và tăng cường năng lượng tích cực. Màu kiêng kỵ: Màu xanh lá cây là màu thuộc hành Mộc, khắc với Hỏa, nên cần tránh vì có thể gây ra sự cản trở, xung đột trong công việc và các mối quan hệ.

Tìm hiểu 2008 mệnh gì, hợp màu gì? Ảnh: pencco.com.vn

Mậu Tý 2008 Hợp Hướng Nào Làm Nhà, Đặt Bàn Làm Việc?

Hướng nhà (hướng nhà riêng hoặc căn hộ ) và vị trí sống đóng vai trò quan trọng trong phong thủy, ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp, tài lộc và sức khỏe của mỗi người. Dưới đây là bảng luận giải các hướng hợp và hướng kỵ cho nam và nữ mệnh Mậu Tý 2008:

Nam Nữ Hướng hợp Hướng Đông Nam: Mang đến cơ hội tài chính và hỗ trợ công việc thuận lợi, giúp sự nghiệp vươn xa. Hướng Nam: Kích thích nguồn năng lượng cá nhân, mở đường cho sự nghiệp thăng tiến và các mối quan hệ xã hội phát triển.Hướng Đông: Hỗ trợ sức khỏe và tạo ra luồng năng lượng sáng tạo, thúc đẩy hiệu quả công việc.Hướng Bắc: Mang lại sự ổn định, bình an trong gia đình và công việc. Hướng Tây Nam: Hướng này mang lại sự ổn định trong công việc và gia đình, giúp nữ Mậu Tý duy trì sự cân bằng trong cuộc sống. Hướng Tây: Tạo ra năng lượng ổn định, hỗ trợ sự nghiệp và gia đình, mang lại sự phát triển bền vững. Hướng Tây Bắc: Hướng này giúp củng cố các mối quan hệ và tạo dựng sự nghiệp vững chắc. Hướng Đông Bắc: Mang đến sự an lành, củng cố vững chắc cho công việc và cuộc sống. Hướng kỵ Hướng Tây: Đây là hướng có thể đem lại những tổn thất tài chính và sự trì trệ trong công việc.Hướng Tây Nam: Hướng này có thể làm giảm sự ổn định về tài chính và mối quan hệ gia đình.Hướng Đông Bắc: Dễ gặp thị phi và kiện cáo. Hướng Tây Bắc: Hướng này không tốt cho sức khỏe và sự phát triển gia đình. Hướng Đông Nam: Nên tránh vì có thể làm rối loạn các mối quan hệ và công việc. Hướng Bắc: Mang lại sự lạnh lẽo, thiếu năng lượng và không hỗ trợ cho sự nghiệp và mối quan hệ tình cảm. Hướng Nam: Không mang lại sự hài hòa, dễ tạo ra xung đột và cản trở sự thăng tiến trong công việc. Hướng Đông: Cũng không lý tưởng vì dễ gây ra sự cản trở và không thuận lợi.

Xem hướng dựa vào phong thuỷ bát trạch. Ảnh: phucphongthuy.com

Con Số May Mắn Của Tuổi Mậu Tý 2008

Số may mắn: Những người mang mệnh Hỏa sẽ gặp nhiều may mắn với các con số 3, 4 và 9, giúp họ thu hút tài lộc và cơ hội trong cuộc sống. Những con số này sẽ mang lại nhiều may mắn và cơ hội trong công việc cũng như tình duyên.

Số kỵ: Các con số 1 và 6 không phù hợp với mệnh Hỏa của người sinh năm 2008, vì vậy nên tránh sử dụng chúng trong các quyết định quan trọng như chọn số nhà, số điện thoại hay biển số xe.

Tuổi Mậu Tý 2008 Hợp Tuổi Nào, Kỵ Tuổi Nào?

Tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá những tuổi hợp và kỵ trong các lĩnh vực quan trọng của cuộc sống người Mậu Tý 2008, giúp họ đạt được thành công và thu hút nhiều vận may.

Tuổi hợp làm ăn: Nam mệnh và nữ mệnh Mậu Tý hợp tác kinh doanh tốt với người tuổi Tý và Sửu. Những tuổi này có sự tương hỗ trong tư duy và cách làm việc, dễ tạo nên sự đồng lòng, từ đó công việc phát triển thuận lợi, tài lộc hanh thông.

Tuổi hợp kết hôn:

Nam mệnh sẽ gặp nhiều thuận lợi trong tình cảm khi kết hôn với những người thuộc tuổi Kỷ Sửu, Đinh Hợi, Đinh Dậu, hoặc Quý Mùi. Các cặp đôi này có sự đồng điệu về suy nghĩ và giá trị sống, từ đó giúp họ xây dựng một tổ ấm vững chắc và ít gặp sóng gió trong cuộc sống hôn nhân.

Với nữ Mậu Tý 2008, những tuổi như Sửu, Ất Mùi, Quý Tỵ, Đinh Hợi, Đinh Dậu, và Ất Dậu rất hợp để kết hôn. Các tuổi này không chỉ hòa hợp về mệnh mà còn có sự tương đồng về cách sống, giúp cuộc sống hôn nhân bền vững và ít xảy ra mâu thuẫn.

Tuổi đại kỵ: Tân Mão và Quý Mão là hai tuổi mà cả nam và nữ Mậu Tý nên tránh khi lựa chọn đối tác trong công việc hay tình cảm. Các tuổi này thường mang đến sự xung đột về khí mệnh và tính cách, dễ tạo ra bất ổn trong cuộc sống hoặc gây thất bại trong hợp tác kinh doanh.

Tuổi Tý 2008 hợp tuổi nào? Ảnh: cellphones.com.vn

Vận Mệnh Tuổi Mậu Tý 2008

Người sinh năm Mậu Tý 2008, mệnh Tích Lịch Hỏa, thường có tính cách sôi nổi, quyết đoán và dễ tạo dấu ấn cá nhân. Trong công việc, họ sở hữu tư duy độc lập, sáng tạo, nhưng đôi lúc lại thiếu kiên nhẫn, dễ vội vàng khi đưa ra lựa chọn.

Chuyện tình cảm của Mậu Tý cũng giàu cảm xúc, luôn hướng đến sự gắn bó lâu dài. Tuy nhiên, họ cần học cách kiểm soát cảm xúc và tránh va chạm không cần thiết trong mối quan hệ. Khi giữ được sự điềm tĩnh và kiên trì, Mậu Tý 2008 sẽ xây dựng được sự nghiệp ổn định và đời sống tình cảm viên mãn.

Với tính cách sáng tạo và quyết đoán, Mậu Tý 2008 có thể đạt được thành công trong sự nghiệp và cuộc sống nếu biết kiên nhẫn và chọn lựa đúng hướng đi. Hiểu rõ tuổi Tý 2008 mệnh gì giúp người sinh năm này có thể tận dụng được lợi thế phong thủy, tìm ra phương hướng và để tạo dựng sự nghiệp thăng tiến và tình duyên hạnh phúc.

