3 yếu tố quyết định thành công khi đầu tư căn nhà thứ 2

Ông Chu Thanh Hiếu, TGĐ MIK Home cho rằng, tại Việt Nam, xu hướng căn nhà thứ 2 bùng nổ từ năm 2008 ở nhiều tỉnh thành có bờ biển và thắng cảnh đẹp. Những năm gần đây, khi lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao thì việc đầu tư ngôi nhà thứ 2 cũng ngày càng gia tăng. Khi thu nhập tiến tới mức trung bình khá, mọi người sẽ không chỉ có nhu cầu 1 căn hộ để ở mà cần tích lũy tài sản. Và họ bắt đầu quan tâm đến đầu tư căn nhà thứ 2, thứ 3, nơi vừa giải quyết nhu cầu sinh hoạt, ở, vừa sản sinh ra lợi nhuận.

Đối với các nhà đầu tư, việc đầu tư vào căn nhà thứ 2 không chỉ dừng lại ở nhu cầu ở mà họ quan tâm nhiều hơn về lợi nhuận. Trong phạm vi khái niệm second home thì 90% người mua là để kinh doanh và 10% để tiêu dùng nó. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam chỉ có khoảng 13% dân số thuộc tầng lớp trung lưu. Nhưng theo đánh giá của Việt Nam, tỷ lệ này là 35%, và trong vòng 10 năm nữa con số này có thể lên 50-55%. Mức độ sinh lời của căn nhà thứ 2 sẽ càng lớn khi giá trị bất động sản vẫn tiếp tục gia tăng theo thời gian. Đặc biệt, loại hình "ngôi nhà thứ 2" hiện nay khá đa dạng, từ biệt thự nghỉ dưỡng cho tới căn hộ khách sạn nên không chỉ người giàu mà cả những người có thu nhập trung bình đều có thể sở hữu "second home".



Tổng giám đốc MIK Home Chu Thanh Hiếu nhìn nhận xu hướng ngôi nhà thứ 2 cũng

tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu khách hàng thiếu suy xét trong lựa chọn đầu tư.

Tuy nhiên, không phải mọi khoản đầu tư vào second home đều có thể phát sinh lợi nhuận. Theo ông Hiếu, có 3 yếu tố then chốt mà nhà đầu tư cần phải xem xét khi lựa chọn sản phẩm này để đảm bảo lợi nhuận cao, an toàn và bền vững, gồm: vị trí, đơn vị phát triển và đơn vị quản lý uy tín.

Vị trí: nhà đầu tư cần lựa chọn vị trí đảm bảo tiềm năng phát triển tương ứng với lượng khách du lịch. Việc lựa chọn địa điểm đầu tư tiềm năng giúp quyết định sản phẩm đầu tư có khả năng sinh lợi ổn định và duy trì lâu dài hay sẽ rơi vào thoái trào trong ngắn hạn. Ví dụ như hiện nay khu vực Đông Nam Á có 3 thị trường được đánh giá rất giàu tiềm năng để đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng là Bali, Phuket và Phú Quốc do tiềm năng du lịch và lượng khách quốc tế cao. Các thị trường này cũng có định hướng phát triển rõ ràng, nếu đầu tư sẽ giúp đảm bảo yếu tố an toàn và ổn định.

Chất lượng quản lý: BĐS nghỉ dưỡng không giống như xây nhà xong cho thuê mà đòi hỏi một quá trình vận hành chuyên nghiệp tích hợp nhiều yếu tố dịch vụ cao cấp. Việc một dự án có khả năng tồn tại và phát triển mạnh phụ thuộc khá nhiều vào năng lực của bên quản lý vận hành. Đầu tư second home, nhà đầu tư nên cân nhắc chọn đơn vị quản lý dự án uy tín nhằm đảm bảo mức độ ổn định về lợi nhuận. Nên chọn các thương hiệu quản lý lớn vì họ có nhiều khách, chỉ riêng việc lưu chuyển khách quốc tế bằng nội lực đã đảm bảo tỷ lệ lấp đầy các dự án. Ngoài lợi nhuận cao, các nhà đầu tư cần lưu ý về lợi nhuận bền vững. Nếu đơn vị vận hành không tiếp tục đảm bảo được tỷ lệ lấp đầy cao thì không thể duy trì mức lợi nhuận bền vững.

Đơn vị phát triển dự án: đây là yếu tố cần để tâm hàng đầu. Nhà đầu tư nên chọn dự án được phát triển bởi các thương hiệu có uy tín. Các đơn vị này sẽ đảm bảo dự án được xây dựng kịp thời, đầy đủ vì họ có tiềm lực tài chính. Thực thế thời gian vừa qua, có nhiều đơn vị cam kết lợi nhuận tới 10%/năm trong 10 năm nhưng sau đó do không đủ tiềm lực tài chính, dự án rơi vào đình trệ chứ chưa nói đến vận hành, gây rủi ro cho nhà đầu tư.

Phương Uyên