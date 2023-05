1. Kiểm tra chất lượng nhà

Với những người có kinh nghiệm, các yếu tố kỹ thuật ngầm trong căn nhà như móng, hố ga… thì người mua nhìn bên ngoài khó có thể nhìn được và thẩm định. Còn các hệ thống bề nổi như tường, điện nước, vệ sinh… lại dễ dàng quan sát được nên bạn cần phải đặc biệt chú ý. Một vài yếu tố cần kiểm tra như: nền, móng nhà, tường nhà…

Móng nhà là yếu tố cực kỳ quan trọng nhằm đảm bảo cho sự bền vững, an toàn trong quá trình sử dụng. Nhiều người cho rằng nếu mua nhà xây sẵn sẽ không thể biết được móng nhà tốt hay xấu. Đây là quan niệm chưa đúng bởi bạn có thể tìm hiểu qua địa chất của móng nhà.

Địa chất là yếu tố quyết định đến an toàn, độ bền của căn nhà và phương pháp làm cọc, móng nhà. Việc này bạn hoàn toàn có thể nhờ vào sự trợ giúp của những người có kinh nghiệm trong xây dựng. Hoặc bạn có thể đánh giá qua hiện trạng sụt lún, rò rỉ, nứt… Nếu là nhà trong dự án có bản vẽ thi công, nghiệm thu bạn có thể an tâm hơn. Nếu nhà xây sẵn do tư nhân thi công thì phải xem kỹ nền đất xem có bị san lấp từ ao, ruộng… không.

Với nền nhà có địa chất yếu thì nên cẩn trọng khi mua xây sẵn bởi họ có thể xây bằng gạch rỗng, gạch nhẹ không nung để giảm trọng lực lên móng. Những loại nền này cần phải xem xét lại cách làm móng có đảm bảo an toàn hay không trước khi mua.

Các phần móng và ngầm của công trình thường sẽ rất khó đánh giá về mặt chất lượng do với các phần nổi nên bạn cần phải hết sức thận trọng, tìm hiểu thật kỹ. Khi lựa chọn mua nhà xây sẵn bạn nên yêu cầu bên bán cung cấp bản vẽ chi tiết, giấy phép nghiệm thu… để làm căn cứ khảo sát.

2. Kiểm tra hệ thống điện, nước

Hệ thống cấp thoát nước là một tiêu chí đảm bảo cho việc sinh hoạt ổn định, vệ sinh tốt. Do đó bạn nên tránh mua nhà mới mà bị mất nước, điện chập chờn. Nhiều công trình xây dựng thường tiết kiệm nên hay xây bể phốt nhỏ, ống thoát loại nhỏ, chất lượng kém khiến cho quá trình sử dụng hay xảy ra ùn tắc, vỡ đường dẫn, rò rỉ đường dẫn…

3. Kiểm tra tính pháp lý

Bên cạnh yếu tố về mặt hình thức, chất lượng thì yếu tố pháp lý cũng rất quan trọng. Nếu bạn không xem xét kỹ về vấn đề này khi có xảy ra trục trặc giấy tờ sẽ rất dễ có tranh chấp ngoài mong muốn.

4. Xem xét về yếu tố phong thủy

Nhà xây sẵn bạn sẽ không thể thay đổi được về cấu trúc vì thế cần phải lựa chọn những căn nhà hợp với thiết kế, phong thủy mà bạn mong muốn. Nhiều người hỏi mua nhà xây sẵn cần phải xem tuổi, chọn hướng. Đây là điều quan trọng để phục vụ cho việc sinh sống, định cư sau này nên cần phải xem xét kỹ càng.

Thùy Dương