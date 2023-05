4 lưu ý cho khách ngoại tỉnh khi mua nhà Hà Nội cho con

1. Vị trí

Đây là vấn đề cốt yếu mà khách ngoại tỉnh quan tâm khi mua nhà Hà Nội cho con đi học tại các trường Đại học, Cao đẳng. Tiêu chí đặt ra là căn nhà không nhất thiết thuộc khu trung tâm, nhưng phải gần trường của con, tiện đường đi học, về nhà. Anh Nguyễn Minh Thành (Nam Định) chia sẻ: “Từ khi biết con có ý định thi Đại học Sư phạm Hà Nội, vợ chồng tôi đã rục tịch tìm mua nhà khu vực này cho con. Không gì tiện bằng nhà gần trường, dù có tốn kém nhưng gia đình sẽ không yên tâm nếu để cháu thuê trọ ở ngoài, rất phức tạp và nhiều bất tiện”.

Tuy nhiên, tránh trường hợp nhà gần trường nhưng lại nằm trên tuyến đường thường xuyên xảy ra ách tắc, khu dân cư phức tạp, ít tiện ích xung quanh… khách hàng cần phải xem xét cẩn thận nhiều vấn đề khác liên quan đến vị trí của căn nhà. Để chắc chắn, bạn nên đi xem nhà vào những khoảng thời gian đặc biệt trong ngày, ví dụ giờ tan tầm, giờ cao điểm để quan sát lượng lưu thông xung quanh khu vực.

Yếu tố phong thủy cũng là điều cần lưu ý khi lựa chọn vị trí, người mua nên tránh những ngôi nhà có vị trí bất lợi như gần ga, bến xe, đường tàu hay nhà cuối ngõ…



Người mua cần lưu ý khi lựa chọn vị trí để tìm được căn nhà phù hợp. Ảnh minh họa

2. Tính pháp lý

Với khách ngoại tỉnh mua nhà Hà Nội cho con đi học, căn hộ chung cư là sự lựa chọn phổ biến bởi có nhiều dự án, phân khúc để lựa chọn, vấn đề an ninh được đánh giá cao hơn nhà đất. Tuy nhiên, để không phải nhận “trái đắng” hay dính vào tranh chấp đáng tiếc, người mua cần phải chú ý vấn đề pháp lý của căn hộ trước khi xuống tiền.

Người mua cần có ít nhất 2 nguồn tin để kiểm tra chéo, bao gồm nguồn tin từ người bán và nguồn tin do bản thân tự khảo sát, kiểm chứng. Trước hết, bạn phải tìm hiểu kỹ về tình trạng dự án cũng như về năng lực của chủ đầu tư. Chung cư đó đã hoàn tất xây dựng và xin cấp phép xây dựng đầy đủ hay chưa, khu vực của chung cư có nằm trong quy hoạch hay không… Một số loại giấy tờ cần kiểm tra, đó là: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chủ đầu tư, giấy phép đầu tư, giấy phép xây dựng, sổ đỏ khu đất,…

Trước khi ký hợp đồng giao dịch, người mua phải đọc kỹ các điều khoản, quan tâm đến các thỏa thuận về các khoản chi phí khác ngoài tiền mua nhà và các khoản chi trong tương lai. Chẳng hạn như chi phí quản lý chung cư, phí dịch vụ bảo vệ, phí giữ xe, phí bảo trì, mức giá cung ứng điện, nước,…



Căn hộ chung cư là sự lựa chọn của nhiều khách ngoại tỉnh khi

mua nhà Hà Nội cho con đi học. Ảnh minh họa

3. Vấn đề an ninh, an toàn

Không yên tâm khi lần đầu để con sống tự lập xa nhà, nên vấn đề an ninh, an toàn tại chỗ ở là một trong những tiêu chí mà phụ huynh ngoại tỉnh đặt lên hàng đầu khi mua nhà Hà Nội. Khách hàng nên ưu tiên mua nhà chung cư có hệ thống camera 24/24 để đảm bảo an ninh và tài sản.

Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý đến hệ thống thoát hiểm và hệ thống báo cháy, đặc biệt là khi mua nhà chung cư cũ, xem có còn hoạt động tốt hay không. Lưu ý tình hình an ninh xung quanh khu phố mà bạn dự định mua nhà xem có thường xuyên xảy ra các vụ trộm cắp hay có nhiều tội phạm xuất hiện không… Những thông tin này có thể thu thập khi bạn trực tiếp đi khảo sát và nói chuyện với dân cư ở khu vực đó.

4. Cơ sở hạ tầng, hệ thống tiện ích

Nhiều khách ngoại tỉnh khi mua nhà Hà Nội chỉ quan tâm đến cơ sở vật chất bên trong căn hộ, với mong muốn tạo điều kiện sống tiện nghi nhất cho con cái. Đây là một sai lầm phổ biến bởi khách hàng đã hoàn toàn bỏ quên yếu tố cơ sở hạ tầng, tiện ích xung quanh, dẫn đến tình trạng mua được căn hộ chung cư cao cấp nhưng mỗi khi bước ra đường lại như cực hình vì khói bụi, ngày mưa thì ngập úng, thậm chí có khi bị cắt nước sinh hoạt… Vì vậy, dù tiêu chí hàng đầu là nhà gần trường học của con, nhưng các ông bố bà mẹ cũng cần chú ý xem xét cơ sở hạ tầng, hệ thống tiện ích xung quanh trước khi quyết định xuống tiền.

Linh Phương (TH)

(Theo TC Thanh niên)