4 lưu ý khi sửa ban công để giúp ngôi nhà trông rộng hơn

Tại các đô thị, ban công trở thành không gian rất quý giá thậm chí là một thứ xa xỉ. Vì thế mọi người thường chỉ chú trọng đến phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp hay WC hơn là dành ra một nơi chỉ để mở cửa cho thoáng hay trồng vài chậu cây.

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều gia đình chú tâm hơn đến không gian ban công để tạo nên sự hài hòa cảnh quan cho ngôi nhà. Từ đó, các nhà thiết kế đã khai thác triệt để yếu tố ánh sáng, bài trí ban công để giúp ngôi nhà trông rộng rãi hơn.

Vậy tại sao có thể mở rộng không gian nhà bằng cách sửa lại ban công?



Sửa lại ban công hợp lý sẽ giúp ngôi nhà trông rộng rãi hơn

Thứ nhất

Mặc dù không đem lại lợi ích sử dụng thực tế nhưng việc cải tạo ban công sẽ đem lại những kết quả mà bạn không ngờ tới. Thứ nhất, khi mở rộng và kéo dài ban công, ngoài việc tăng diện tích,nhờ sự nối tiếp mà khung cảnh được rộng mở hơn nhiều. Khi mở thêm ban công, bạn có thể tận dụng cảnh sắc của thiên nhiên bên ngoài, biến góc nhỏ này thành nơi nghỉ ngơi cho cả gia đình. Đây cũng có thể là chỗ để những dụng cụ ngoài trời tiện dụng.

Việc trang trí ban công cũng khá đơn giản, chỉ cần một chiếc thảm nhỏ cho cả nhà nằm nghỉ ngơi, xích đu cho các em nhỏ hay dễ hơn là vài cây hoa, chậu hoa cũng đủ để tạo không khí tươi mát cho căn nhà. Có một góc nhỏ nghỉ ngơi hợp lý với chỗ nằm, ngồi và cả bóng mát cây xanh… sẽ là lý do rất đáng để cải tạo ban công.



Cải tạo ban công đem lại nhiều lợi ích thiết thực hơn bạn nghĩ

Thứ hai:

Khi cải tạo ban công, người trong nhà sẽ được tận hưởng cảm giác không giới hạn về không gian. Đây cũng chính là mục tiêu mà ai cũng muốn đạt được khi trang trí lại nhà cửa.

Có rất nhiều ý tưởng thiết kế hay ho để biến góc nhỏ ban công nhà bạn trở thành phòng đọc sách, phòng ngủ hoặc nơi để giày mũ. Đặc biệt, nếu biến ban công thành nơi gia đình sum họp, quây quần thì không gian này sẽ là nơi đem đến niềm vui và hạnh phúc cho gia đình. Với ý nghĩa này, ban công cũng trở nên đẹp đẽ, sinh động hơn.

Để có góc nhỏ ấm cúng như vậy, bạn chỉ cần một chiếc ghế sofa thật thoải mái, vài chiếc gối tựa mềm êm ái đặt trên sàn gỗ đã được xử lý chống thấm, mối mọt. Nếu kỹ lưỡng hơn, bạn hãy bố trí thêm bếp nướng BBQ, hay một chiếc đài phát nhạc… để không gian trở nên mới mẻ hơn.



Bộ bàn ghế nhỏ ngoài ban công có thể trở thành góc sum họp ấm áp của gia đình

Thứ ba:

Để có một góc nhỏ thư thái nơi ban công, đương nhiên bạn cần sắm đồ đạc, nhưng không nên tham lam chất quá nhiều đồ ở đây. Bởi khu vực ban công cần nhất là sự thoáng đãng, tiết chế tối đa các vật dụng không cần thiết. Điều bạn cần làm là bổ sung thêm màu xanh của cây lá, hoa cỏ.

Những đồ dùng nhỏ nhẹ làm từ tre, gỗ mỏng, có dáng thanh mảnh cũng nên được ưu tiên lựa chọn để tạo vẻ thanh thoát cho không gian. Mặc dù là không gian ngoài trời nhưng bạn cũng nên bố trí thêm đèn chiếu sáng ở ban công theo nguyên tắc đơn giản, vừa đủ.



Ban công nên trang trí đơn giản, tiết chế đồ đạc

Thứ tư:

Không nên xây tường gạch kín hoặc cửa ngăn cách nhà với ban công. Giải pháp hoàn hảo nhất là sử dụng cửa kính tối đa để lấy ánh sáng từ bên ngoài vào. Ánh sáng tự nhiên kết hợp cách thiết lập không gian mở chính là chìa khóa để bạn có ban công đẹp và thư giãn, đồng thời giúp căn nhà trông rộng rãi, thoáng mát hơn.

Với lan can của ban công, bên cạnh việc đảm bảo sự an toàn, bạn cũng nên chú ý đến yếu tố thẩm mỹ. Nên thiết kế lan can nhẹ nhàng và đơn giản để không bị vướng, không cản trở tầm nhìn ra không gian bên ngoài.



Thiết kế ban công cần đảm bảo tính thẩm mỹ và không làm

cản tầm nhìn, che khuất ánh sáng tự nhiên