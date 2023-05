4 sai lầm thường gặp khi cải tạo nhà ở để cho thuê

1. Không có kế hoạch cụ thể

Sai lầm này sẽ khiến việc nâng cấp, cải tạo nhà rất mất thời gian, thiếu hiệu quả. Do đó, trước khi sửa chữa nhà cho thuê, bạn phải lập một bản kế hoạch cụ thể, trong đó hoạch định chi tiết những nội dung như:

– Mức độ cần sửa chữa: Xác định rõ tình trạng ngôi nhà để có hình thức sửa chữa, cải tạo phù hợp. Lên danh sách những hạng mục cần tu sửa, tránh tình trạng sửa chữa tràn lan làm phát sinh chi phí và thâm hụt ngân sách.

– Thời gian sửa chữa: Tính toán thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc việc sửa chữa để có kế hoạch phù hợp, nên chọn thời gian thuận lợi về thời tiết, dễ tìm thợ.

– Dự trù kinh phí: Tính toán kỹ chi phí trước khi sửa nhà bởi chi phí này thường có phát sinh so với dự toán ban đầu. So sánh giữa chi phí bỏ ra và lợi nhuận thu được để quyết định nên bỏ ra bao nhiêu chi phí là hợp lý.

– Chọn đơn vị thi công: Trong trường hợp việc cải tạo nhà quá phức tạp và bạn không có thời gian hay khả năng để tự thực hiện, hãy thuê một đơn vị uy tín để thiết kế, thi công.



Lập kế hoạch là bước quan trọng đầu tiên khi cải tạo nhà cho thuê.

2. Thu hẹp nhà xe để làm phòng mới

Nhiều người muốn cơi nới nhà ở hoặc nhà trọ đang cho thuê nhằm tăng lợi nhuận, nên đã ngăn một góc của nhà xe làm thành phòng nhỏ cho thuê. Những phòng này thường có giá rẻ hơn vì diện tích chật chội, bí bách, lại phải chịu khói xe, tiếng ồn. Dù đáp ứng được nhu cầu của một số khách thuê ngân sách hạn hẹp, nhưng trong nhiều trường hợp, việc cơi nới thêm những phòng trọ cạnh nhà xe lại là một sai lầm. Lý do là số lượng phòng lớn trong khi nhà xe bị thu hẹp sẽ khiến quá tải sức chứa. Khách thuê sẽ rất khó chịu vì mỗi lần lấy xe rất mất công sức và thời gian, lâu dài có thể mất khách.

3. Không đảm bảo mỹ quan chung

Cải tạo nhà ở cho thuê không hề đơn giản, thậm chí còn phức tạp hơn cả việc xây mới vì nó đòi hỏi phải tính toán cẩn trọng để không làm ảnh hưởng đến cấu trúc, không gian tổng thể của ngôi nhà. Quá trình tu sửa chắc chắn không tránh khỏi việc sử dụng các vật liệu mới để phù hợp với điều kiện xây dựng tại mỗi thời điểm. Tuy nhiên, bạn cần chú ý đến vấn đề thẩm mỹ, tránh tình trạng bên được cải tạo và bên cũ lệch pha nhau, khiến cả bạn và khách thuê đều không ưng ý.

Để tiết kiệm chi phí sơn sửa, nhiều người khi cải tạo phòng cho thuê đã chọn cách sử dụng giấy dán tường. Ưu điểm của loại giấy này là có thể che được những khuyết điểm trên bề mặt tường. Tuy nhiên, không nên lạm dụng giấy dán tường bởi giấy rất dễ bong tróc ở nơi ẩm thấp, chỉ nên dùng ở những phòng khô ráo, chọn gam màu trung tính, ít hoạ tiết để phù hợp với nhiều đối tượng thuê nhà.

4. Không cân nhắc các vấn đề khi thi công



Cân nhắc các vấn đề thi công để quá trình cải tạo không gây khó chịu cho khách thuê nhà.

– Tiếng ồn: Do cải tạo nhà ở đang cho thuê nên không thể tránh khỏi việc gây ồn ào, phiền toái đến hàng xóm xung quanh và khách trọ. Vì vậy, trước khi thi công, bạn cần chú ý tính toán xem những hạng mục gây tiếng ồn và mức độ tiếng ồn ra sao. Từ đó xác định được việc nào nên làm trước, việc nào làm sau, thực hiện vào khung giờ nào để thuận lợi nhất và không ảnh hưởng đến nhiều người nhất. Lưu ý tránh thi công vào giờ nghỉ trưa hoặc buổi tối bởi đây là thời gian mọi người cần thư giãn, nghỉ ngơi. Tiếng ồn từ việc xây sửa sẽ khiến họ trở nên bực bội hơn bao giờ hết.

– Vệ sinh môi trường: Dù quá trình thi công khó tránh khỏi bụi bặm, lộn xộn, nhưng chủ nhà cần chú ý dùng mọi biện pháp che chắn để giảm thiểu tối đa tình trạng này. Không có khách thuê nhà nào chấp nhận việc căn phòng của mình bị nhiễm khói bụi từ công trình, hoặc mỗi lần dắt xe qua khu vực tu sửa là bị lấm lem những xi măng, vôi vữa…

– Đảm bảo an toàn cho người thi công và người thuê nhà: Đây là vấn đề đáng quan tâm hàng đầu tại mỗi công trình cải tạo nhà ở đang có người thuê. Sẽ không ai cảm thấy an toàn với những vật liệu sắt, thép, đinh ốc nằm ngổn ngang trên lối đi của họ. Vì vậy, chủ nhà cần phải có sự sắp xếp và cất giữ vật liệu ở nơi phù hợp, che đậy cẩn thận và có dán thông báo để đảm bảo an toàn cho mọi người.

Linh Phương (TH)